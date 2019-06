Megmenthetjük a bolygót, de ehhez sokat kell tennünk

javítsd meg, használd újra és hasznosítsd újra.

A blockchain alapú szerződésekkel sok területen már teljesen képesek kiváltani a papír alapú adminisztrációt.

Az Apple Liam nevű robotja a mesterséges intelligencia jó példája: 29 karjával 11 másodperc alatt képes kiszerelni egy iPhone újrafelhasználható alkatrészeit.

A Rolls Royce újgenerációs repülőgépmotorjaiba beépített IoT-szenzorok révén repülőgépenként évente 250 ezer dolláros üzemanyag-megtakarítás érhető el.

A Costco kereskedelmi vállalat egy sikeres San Franciscó-i pilot projekt nyomán mintegy 500 amerikai pékségben vezeti be azt a Big Data-megoldást, amely az adatok széles körét - köztük az időjárásra, a környéken rendezett eseményekre vonatkozókat - elemezve tervezi meg az előállítandó termékmennyiséget, és amellyel nem csupán az eladatlan áru mennyisége, de az előállítás költsége is jelentősen is csökken.

Pintér Szabolcs, az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

Egy felmérés szerint két nejlonzacskót használ el Magyarország minden egyes lakosa. Hetente, átlagosan, mindenki. E zacskók jellemzően rögtön hulladékká válnak, és bekerülnek - jobb esetben - a szemetesbe.A probléma jelenlétét, nagyságát jól érzékeltetik a hazai, folyami szemétszedési akciók, a globális jelenséget pedig óceáni szemétsziget(ek)ről szóló tudósítások. Évente ugyanis 4-12 millió tonna műanyaghulladék kerül az óceánokba, becsüli a kaliforniai Oceanic Society. Az Európai Unió ehhez évente 100 milliárd műanyagzacskóval "járul hozzá", amelyek az európai vizekben jelen lévő hulladék közel felét teszik ki. A szennyezés világszintű kockázatot jelent, a "végfogyasztók" között pedig már nem csak a tengeri élőlények, de az ember is megjelent: az ausztráliai New Castle Egyetem kutatóinak - a Természetvédelmi Világalap felkérésére készített - tanulmánya szerint minden ember szervezetébe átlagosan 5 grammnyi műanyag-mikroszemcse kerül be naponta, ami hetente egy bankkártyányi műanyag elfogyasztását jelenti.Nem csoda tehát, ha mind több ország tiltja be a műanyag zacskók használatát, és hasonló lépésekre készül egységesen az Európai Unió is: 2021-től be fogják tiltani az egyszer használatos, pótolható műanyag-eszközök egy részének használatát. Sorra alakulnak a műanyag-szennyezés visszaszorítását célzó szervezetek, az Alliance to End Plastic Waste például már egymilliárd dollárral rendelkezik, az alapítói között pedig ott van a Dow Chemicals, a világ egyik legnagyobb vegyipari vállalata is. Az újrafelhasználásra pedig az utóbbi időkben több iránymutató példát is láttunk: az Adidas egyes sportcipőit az óceánból származó műanyagokból készítette el, és hasonló anyagokból gyárt konyhaszekrényeket az Ikea is.Ezek a lépések egy nagyobb keretbe illeszkednek: a körforgásos gazdaság megvalósítását célozzák, amelynek szlogenje:A cél a környezetet kímélő, kevesebb hulladékot termelő, tudatos fogyasztáson alapuló etikus gazdálkodás és az, hogy a termékeket, szolgáltatásokat eleve intelligensen, az energiahatékonyságot és a körforgásos elveket figyelembe véve tervezzék meg.A körforgásos jelleg az Európai Unión belül és kívül is új üzleti lehetőségeket teremtett, új üzleti modelleket tett lehetővé, valamint új piacokat hozott létre - olvashattuk nemrégiben az Európai Bizottság jelentésében . A javítás, az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás szerint már 2016-ban közel 147 milliárd euró hozzáadott értéket, illetve mintegy 17,5 milliárd euró értékű beruházást eredményezett.A körforgásos gazdaság minél több elemének megvalósításához újabb és újabb innovációkra van szükség. Az innovációhoz pedig - ami mint tudjuk, profitot jelent - ma már olyan technológiai lehetőségek állnak rendelkezésre, mint az Internet of Things (IoT), a blockchain, a gépi tanulás vagy a Big Data-eszközök.Egyre több vállalat ismeri fel ezeket a lehetőségeket - és állítja őket a körforgás elvének szolgálatába:Ez csupán néhány a megannyi, előremutató példa közül, de egyre több követőre fognak találni - remélhetőleg itthon is -, az üzleti lehetőségek ugyanis folyamatosan bővülnek. Az Accenture becslése szerint a körforgásos üzleti modellek alkalmazása 2030-ig akár 4500 milliárd dollár hozzáadott értéket termelhetnek.Környezetünk, bolygónk védelme mindannyiunk érdeke, és így mindenki, aki tehet valamit érte, annak kötelessége is. A vállalatok egyértelműen az utóbbiak közé tartoznak, és számukra külön pozitívum, hogy miközben az egyik legjobb ügyet szolgálják, még jól is járhatnak.