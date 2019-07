Merkel megint megmagyarázta, hogy miért remegett

A tájékoztatón Merkel igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy jól van, nincs ok az aggodalomra és továbbra is munkaképesnek tartja magát. A kancellár az első alkalommal a hőségre és kiszáradásra panaszkodott, másodjára pszichológiai okokra hivatkozott, ahogyan ezúttal is pszichológiai okot jelölt meg a remegés kiváltójaként - számolt be az MTI.A német kancellár Németország támogatását ígérte Finnországnak ahhoz, hogy júliustól fél éven át a skandináv ország látja el az EU soros elnöki feladatait. "Az új miniszterelnöknek egyből a közepébe kell vágnia, és nem csupán országát kell kormányoznia, hanem az európai kérdéseket is meg kell oldania" - mondta el Merkel a kancellári hivatalban szerdán.Az Európai Unió nettő befizetőiként Németország és Finnország számos érdeke azonos. A két ország főbb közös érdekeltségeiként Merkel a környezetvédelmet, a tudományos kutatást, a partnerséget Afrikával, valamint az EU-n belüli életkörülmények egymáshoz való közelítését említette."Korlátozott költségvetésből mindezt tető alá hozni nagyon nehéz feladat lesz" - hangsúlyozta Merkel. Ugyanakkor minél több problémát tud Finnország megoldani, annál kevesebb marad a 2020 második felében következő német soros elnökségre.A találkozón szó esett Ursula von der Leyen jelenlegi német védelmi miniszter jelöltségéről az Európai Bizottság élére. A szavazásra várhatóan július 16-án kerül sor. Rinne mielőbbi megoldást sürget, hangsúlyozta ugyanis: "ami a finn elnökséget illeti, az a fontos, hogy minél hamarabb lezárulhasson ez a folyamat, mivel számos nagy kérdést kell megtárgyalni", ide sorolta például az éghajlati, biztonsági és migrációs kérdéseket.Berlini találkozójukon Antti Rinne finn kormányfő és Merkel szorosabb együttműködésben állapodott meg a fosszilisról a megújuló energiaforrásokra való áttérés terén a két ország között. Merkel hozzátette: e célból gazdasági és környezetvédelmi minisztereik kapcsolatba lépnek egymással.