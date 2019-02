Mi a baj a családvédelmi akciótervvel?

Minden egyre megy

Nem tökéletes világ

Kire lőjünk?

A kormány demográfiai csomagja kapott már kemény bírálatokat és lelkes dicséreteket, ám mindaddig nehéz igazán véleményt formálni róla, amíg nem látszik pontosan, hogy. Márpedig egy olyan program, amelynél néhány fontos pont még csak a napokban lett meghirdetve (lásd falusi CSOK), másoknál pedig lényeges részletszabályok hiányoznak, vagy éppen változnak napról napra (lásd "fiatal házasok gyerekvállalási támogatása") pontosan ilyen.Néhány dolgot azért már tudunk, ezekkel kapcsolatban két karakteres kritika fogalmazódott meg. Az egyik, hogy nem fog sokat segíteni, a másik, hogy a gazdagokat indokolatlanul támogatja. A két észrevétel látszólag nem egy dimenzióban vizsgálódik, az egyik egy szakpolitikai alapú vélemény, a másik pedig értékválasztástól függő állítás. Ugyanakkor mégis van közük egymáshoz, és ez gyorsan ki is derül, ha a költségek és hasznok viszonyába belegondolunk.A gazdaságpolitikai lépések egyik leggyakoribb célja az. Az állam meghatározott szempontok érdekében meg kívánja változtatni a polgárok, cégek, munkavállalók, befektetők stb. magatartását. Ezt bizonyos esetekben a legegyszerűbb szabályozással (és ellenőrzéssel, kikényszerítéssel) elérni, ám sokszor ez nem járható út. A (több) gyerek vállalása is ilyen terület. Ekkor kerülnek képbe például pénzügyi eszközök, amelyek gyakran a pozitív vagy negatív diszkrimináció érdekében születnek, vagy egyszerűen olyan környezetet teremtenek, amiben máshogy dönt a polgár. A kamatmentes hitel, hitelátvállalás, direkt támogatás, bölcsőde építés mind-mind ilyen eszközök.Ahhoz, hogy célt érjen el a gazdaságpolitika (vagyis elég sokan változtassanak korábbi gyerekvállalási elképzeléseiken) elegendően nagy hatást kell elérni. Ehhez hiteles, nagy erejű lépésekre van szükség, amelyek a korábbi tervek újragondolására késztetnek. És innentől jönnek a nehézségek.Az állam számára tökéletes világban a gyerekvállalás ösztönzése egyszerűen menne. Odamenne minden szülőképes korú, de több gyereket már vállalni nem akaró nőhöz, és megkérdezné: milyen feltételek (mondjuk pénzösszeg) mellett vállalna mégis még egy gyereket. Ne vesztegessünk arra szót, hogy ez miért lehetetlen, hiszen nyilvánvaló. (Sok egyéb mellett olyan szavakkal dobálóznánk, mint személyes döntés, technikai nehézségek, kinyilvánított preferencia hiánya stb.)A fentieket csak azért írtuk le, hogy világos legyen: az ideálishoz képest kénytelenek vagyunkfolyamodni. Az általános megoldás azonban drága. Annál drágább, minél általánosabb, minél kevésbé célzott. Ezt a problémát tényleg a gyerekvállalási döntésen keresztül lehet talán a leginkább megérteni.Tegyük fel, hogy az állam célja, hogy 90 ezer gyerek helyett 100 ezer szülessen egy évben Magyarországon. Ennek érdekében minden gyereket vállaló családnak ad 10 millió forintot. A program sikeres, megszületik 100 ezer gyerek. Ennek az ára azonban nem 100 milliárd forint volt (10 millió forint a 10 ezer új gyerek után), hanem 1000 milliárd (10 millió forint 100 ezer gyerekszületésre). Költségvetési léptékben gondolkodva az előbbi a viszonylag könnyen kigazdálkodható kategória, utóbbi pedig a hiány duplázását jelentő tétel.Vagyis a célzottságon nem feltétlenül csak a hatékonysági finomítás, hanem akár a teljes program sikere múlik. A rosszul célzott program során kiderülhet, hogy a hatása látszik ugyan, de nem mozgat meg elegendő embert, így érdemi előrelépést csak sokkal nagyobb összeggel lehet elérni.A gyerekvállalásra való ösztönzéskor a célzás azért különösen nehéz, mert személyes, sok esetben pénzben nem kifejezhető döntésről van szó. Éppen ezért a pénzbeli ösztönzés leginkább olyan esetekben lehet hatékony, amikor a gyerekvállalás fontos akadálya a szerény anyagi helyzet. Minél magasabb jövedelmű családokról van szó, annál kevésbé vetődik fel, hogy az elképzelt családmodellen, életmódon pénzügyi transzferért cserébe változtassanak. Nem véletlen, hogy a hazai kutatások azt találták, hogy a korábbi ösztönzők hatása csak az alacsony jövedelműek körében kimutatható. És az sem, hogy a szakemberek a hatékony demográfiai csomagok elengedhetetlen részeként tartják számon az olyan környezet megteremtését, amiben a gyerekvállalás okozta nem pénzügyi terhek csökkennek (gyerekfelügyeleti és oktatási rendszer, rugalmas munkaerőpiac stb.).És ezzel vissza is értünk a családvédelmi akcióterv kapcsán elhangzott két kritikai észrevételre, miszerint nem lesz elegendő hatása és a gazdagokat indokolatlanul nagy mértékben támogatja. Tekintsünk el attól, hogy egy ilyen programnak más szándékolt hatásai is lehetnek (fogyasztásösztönzés, elosztási hatások stb.), és gondoljuk végig, hogy vajon a korábban tárgyalt megfontolások alapján a hitelkedvezményekre és nagy értékű autóvásárlásra épülő program az elsődleges cél alapján sikerrel kecsegtet-e. Még az is lehet, hogy igen, de hogy akkor nagyon drága lesz, az biztos.Látva az elmúlt hetek kapkodását, ellentmondásos nyilatkozatait olyan érzésünk lehet, hogy a végiggondolás a gazdaságpolitika részéről is csak most zajlik.