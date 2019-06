"Minden fegyver a kezünkben" - Ismét eláraszthatja pénzzel a piacot az EKB

Egy sor lehetséges intézkedés van a tarsolyunkban: indíthatunk újabb hosszútávú finanszírozást a bankoknak (TLTRO), az iránymutató kommunikáción is változtathatunk, illetve a korábban megvett eszközök újrabefektetése is nyújt mozgásteret - mondta Luis de Guindos. Majd hozzátette: szükség esetén újabb eszközvásárlási program (QE) megnyitására is kész az EKB.Az európai jegybank átmeneti lassulásra számít a kontinensen elsősorban geopolitikai feszültségek és a kereskedelmi konfliktusok miatt, melyek a feldolgozóipari exportra lehetnek negatív hatással.De Guindos elmondása szerint a jegybanknak egy sor eszköze van ahhoz, hogy a 2%-os inflációs célt elérje. Az alelnök szerint fontos jelezni a befektetők felé, hogy a kormányzótanács kész lépni, ha az infláció továbbra is a cél alatt marad.