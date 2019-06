Minden szem Washingtonra szegeződik

Kifejezetten unalmasan indul a hét, hiszenmindössze egy említésre méltó adat jelenik meg: az Eurostat délelőtt közli a munkaerőköltség első negyedéves alakulásáról szóló statisztikáját. Ezen kívül sem itthon, sem külföldön nem lát napvilágot fontos makroadat.reggel közli az MNB a nemzetközi tartalékok május végi állapotáról szóló beszámolóját, ami várhatóan szintén nem rengeti majd meg a piacokat. Közben Európában a májusi átfogó inflációs adatra és a német ZEW gazdasági hangulatindexre lesz érdemes figyelni.

a briteknél is megjelenik a legutóbbi inflációs adat, amit viszont elhomályosít a Fed kamatdöntése. Magyar idő szerint este nyolckor jelenik meg az amerikai jegybank közleménye, majd fél órával később kezdődik Jerome Powell sajtótájékoztatója. A piac most még közel 70%-os esélyt ad annak, hogy marad a jelenlegi 2,25-2,5%-os alapkamat, azonban egyre erősebbek a várakozások azzal kapcsolatban, hogy az év második felében már kamatcsökkentések jöhetnek a tengerentúlon. Az év végére már két-három 25 bázispontos lazítást is elkezdtek beárazni a befektetők. Éppen ezért most a legfontosabb az lesz, hogyan alakul a Nyíltpiaci Bizottság tagjainak kamatvárakozását tükröző úgynevezett dot-plot, illetve Powell tesz-e utalást a közelgő vágásokra a sajtótájékoztatón.

Alig heverjük ki a Fed döntésének hatását, amikorhajnalban Japánban folytatódik a sor, majd kora délután a Bank of England döntéshozói is összeülnek, hogy a kamatról határozzanak. A szigetországban a piac a kamat tartására számít, kérdés, hogy a Brexit körüli politikai hercehurca és a kormányválság befolyásolja-e a döntést.az előzetes beszerzési menedzserindexek jelennek meg, melyekre érdemes lesz figyelni. Magyar szempontból a reggel érkező német és a délelőtti eurózónás konjunktúra adat lesz kulcsfontosságú, de a piacok legalább ennyire mozdulhatnak az amerikai statisztikára délután. Itthon az MNB reggel közli az első negyedéves fizetési mérlegre vonatkozó statisztikáját.