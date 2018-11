Mindjárt kiderül, hasít-e még a magyar gazdaság

Erős harmadik negyedévet zárt a magyar gazdaság, hiszen a belső motorok továbbra is szépen duruzsoltak: az építőipar kirobbanó formában van, a szolgáltatásokat húzza az erős fogyasztási kereslet, egyedül az ipari fékezés mondható karakteres kedvezőtlen jelenségnek. Így aztán nem csoda, hogy a közgazdászok azt gondolják, holnap szép GDP-növekedési számokkal áll elő a KSH.

A lendület megmaradásában a főszerepet az építőipar játssza, amely a gyengébb második negyedév után újra kilőtt. Az ágazati növekedést elsősorban az uniós források biztosítják, de a magánberuházások is érezhető keresletbővülést jelentenek. Az építőipar a negyedéves GDP-növekedéshez bő fél, az éveshez pedig 1 százalékpontot meghaladó mértékben járulhatott hozzá, ami egy ilyen kis súlyú szektortól figyelemreméltó teljesítmény. Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője az építőiparral kapcsolatban azt emelte ki, hogy beindult az irodaátadási hullám a harmadik negyedévben 110 ezer négyzetméter irodát adtak át, ami mintegy húszszorosa az egy évvel ezelőttinek.

A gazdaság általános lassulása leginkább az ipar eredményén látszik. A szektor az előző negyedévhez képest nem tudott növekedni, így a negyedéves GDP-indexhez való hozzájárulása várhatóan nulla körül lesz. Igaz, tavaly szintén nem volt erős negyedév a harmadik, ezért éves összevetésben kedvezőbb a kép.

Természetesen a termelési oldalról nézve a legnagyobb növekedési hozzájárulása a nagy súlyú szolgáltató szektornak lehet, amelynek teljesítményére az erős belső kereslet van hatással. Felhasználási oldalról ez a lakossági fogyasztás bővülését jelenti, ami mellett még a beruházási tétel hozzájárulása kiemelkedő. A felhasználási oldalon a nettó export alakulása lesz árulkodó a növekedési szerkezetet illetően. A kivitel növekedési üteme ugyanis valószínűleg alulmúlta a behozatalét - mondja Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője. Ez azt jelzi, hogy a belső felhasználás dinamikája meghaladja a GDP-növekedését, ami a külső egyensúly lassú romlását hozza magával. Ezt egyébként a külkereskedelmi mérleg meglepő augusztus-szeptemberi számai is igazolták.

A nagy kép szerint tehát a magyar gazdaság lassulva, de dinamikusan bővül. Az év egészére 4,4%-os átlagos GDP-növekedést várnak az előrejelzők, ami jól mutatja, hogy a tavalyi várakozáshoz képest lényegesen magasabb növekedési pályán mozgott a magyar gazdaság. 2017 elején még mindössze 3,1%-os növekedést jósoltak 2018-ra az elemzők.

A magyar gazdaság számára 2018 lesz a csúcsév, majd jövőre már érdemi lassulás jöhet, ugyanakkor még ezzel együtt is a potenciális szint feletti gazdasági bővülést várunk 2019-re

Ugyanakkor a szakértők továbbra is biztosak abban, hogy lassulás következik. 2019-ben mérséklődni fog a foglalkoztatás és a bérek növekedése, így egyben a fogyasztás növekedésének lassulására is számítunk az idei évre várt értékhez képest - mondja Kuti Ákos. Az MKB vezető elemzője szerint az uniós források még jövőre is jelentős húzóerőt jelentenek, de a vállalati nagyberuházások a rendelkezésre álló információk szerint 2018-at követően már csökkenhetnek. A hazai üzleti ciklus érett szakaszába lépett, ami összességben azt jelenti, hogy a gazdaság által könnyen felszívható munkaerő-állomány elfogyott, és a gépi kapacitás-kihasználtság sem emelhető már érdemben - mondja Kuti, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy az előttünk álló években a gazdaság aktuális bővülését egyre inkább a termelékenység-növekedés határozza majd meg.A lassulást illetően hasonló állásponton van Halász Ágnes, az Unicredit vezető elemzője, a szerkezeti kérdéseket viszont másként látja.- mondja Halász, hozzátéve, hogy a növekedés szerkezetében már komolyabb elmozdulások is bekövetkezhetnek: Egyrészt a privát és állami beruházások között egyfajta "stafétabot-átadás" jöhet. Az uniós projektek állami előfinanszírozásának következtében az EU- források reálgazdasági hatása 2017-2018-ra koncentrálódott, és ezzel jelentősen elvált egymástól a tényleges reálgazdasági hatás megjelenése, valamint a források átutalásának ideje. Emiatt 2019-től az uniós transzferek GDP-növelő hatása csökken. Ezt ugyanakkor ellensúlyozni fogják a privát beruházások: Egyrészt a vállalati kapacitásbővítések erősek maradnak, köszönhetően az új autóipari fejlesztéseknek, másrészt pedig a lakáspiacon 2019-ben komoly termelésbővüléssel számolunk, így a folyamatban lévő projektek átadásával az építési engedélyek száma és a befejezett projektek száma között jelenleg mutatkozó hatalmas rés záródik majd.