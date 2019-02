Most kiderül, mennyit kerestünk 2018-ban

Magyar szempontból rögtön erősen indul a hét, hiszen az MNBreggel teszi közzé a negyedik negyedéves pénzügyi számlák előzetes adatait. Korábban a Pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a GDP-arányos adósságunk 72 százalékra csökkenhetett 2018-ban, erről most jelenik meg az első hivatalos előzetes adat. Emellett a jegybank a nemzetközi tartalékok január végi összegéről is közzéteszi friss jelentését. Külföldön ellenben nem indul ennyire izgalmasan a hét, Amerikában az elnök napja miatt a tőzsdei kereskedés is szünetel majd.

a német ZEW hangulatindex februári értéke érdemel csak említést, itthon pedig a szokásos három hónapos aukciót tartja az ÁKK. Igazán nagy izgalmakrasem számíthatunk, magyar idő szerint este érkezik a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve.A hét második felére kicsit megsűrűsödnek az események,reggel például a KSH a keresetek decemberi statisztikájával áll elő, vagyis végre teljes képet kapunk a fizetések 2018-as alakulásáról. Emellett a kiskereskedelem múlt héten megjelent előzetes adatának részletes verziója érkezik, délelőtt pedig a januári államháztartási folyamatokról közöl beszámolót a Pénzügyminisztérium, melyből kiderülhet, minek volt köszönhető a jelentős többlet az év első hónapjában. Külföldön elsősorban a februári előzetes beszerzési menedzserindexekre lesz érdemes figyelni, emellett jön egy német inflációs adat és egy fontos amerikai statisztika a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományáról.reggel a KSH a lakásépítések és kiadott építési engedélyek negyedik negyedéves adatát közli. Emellett várhatóan késő este publikálja Magyarországgal kapcsolatos hitelminősítésének eredményét a Fitch.