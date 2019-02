Felrobbant a fizikai dolgozók bére Magyarországon

A munkáltatók már sokkal bőkezűbben áldoznak az alkalmazottak lojalitásának megőrzésére bónuszokkal és extra juttatásokkal, sőt egyre gyakrabban alkalmazzák munkavállalóik párjait is

A fizikai munka átlagos órabére 2016-ban 776, 2017-ben 892, tavaly már 993 forint volt, vagyis a tavalyi 11 százalékos növekedés elmaradt az előző évi 15 százalékostól - mondta a Világgazdaságnak Hamrák Viktor, a Trenkwalder munkaerő-kölcsönzési üzletágának vezetője.Tapasztalata szerint a legtöbb nyitott pozíció az autóipart kiszolgáló munkakörökben van, sokakat keresnek, a gyártósori munkástól a nyelveket beszélő mérnökökig. Új és népszerű munkakörök főleg a közösségi média környékén formálódnak. A marketing például még mindig nagyon vonzó.Az egyik legjobb kereseti lehetőséget az IT-pozíciók jelentik, ezekben beosztástól függetlenül átlag felett fizetnek. Viszont továbbra is a végzettség nélküli, könnyű betanított munkákért adják a legkevesebbet, de e munkaköröknél is fontos a felelősség mértéke: nagyobb felelősséghez jóval több pénz párosulhat.- mondta Hamrák Viktor. Nagyobb cégeknél vannak óvodák is. A lényeg a lehető legvonzóbb munkahely kialakítása, a magasabb fizetés már nem elég.