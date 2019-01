Folytatódhat a magyar bérrobbanás, de már nem örülhetünk túlságosan

A tavalyi 11% feletti béremelkedés után 2019-ben 9,4%-kal nőhetnek a bruttó keresetek Magyarországon - derült ki a kormány makrogazdasági és költségvetési előrejelzéséből. A decemberben kiadott prognózisban már bizonyára számoltak azzal is, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum idén is jelentősen növekszik, miután az utolsó pillanatban megállapodtak erről a felek.Mindenesetre az látszik, hogya nemzetgazdaságban, amit a versenyszféra és a költségvetési szektor emelései egyaránt támogatnak.

A konjunktúrának és a hatéves bér- és adómegállapodásnak köszönhetően a versenyszféra munkaerő-kereslete előretekintve is erős maradhat, a foglalkoztatás további bővülését és egyúttal a bérek további növekedését vetítve előre

A Pénzügyminisztérium (PM) anyaga szerint a kormánytisztviselők idei 30%-os béremelésén kívül a honvédelmi és a rendőrségi alkalmazottak 2019-től 20%, majd az azt követő években további 5-5-5% béremelésben részesülnek, illetve egy újabb többlépcsős béremelési program elindításával jelentős emelést kapnak az egészségügyi szakdolgozók és védőnők.- írja a Pénzügyminisztérium.A legtöbb elemző - összhangban a PM-mel - azzal kalkulál, hogy kitarthat a gyors béremelkedés, de azzal is egyetértenek, hogy az elmúlt évek 11-13%-os üteme nem fenntartható. Azonban a munkaerőhiány idén valószínűleg még erőteljesebb lesz, mint korábban volt, ez pedig továbbra is komoly felhajtóerővel bír.A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) felmérése szerint a külföldi cégek 6-8%-os béremelésre számítanak 2019-ben, végül azonban könnyen lehet, hogy ennél azért nagyobb emelést kell végrehajtaniuk.A korábbi éveknél kissé lassabb béremelkedés csak az első rossz hír a munkavállalóknak, a második rossz hír az, hogy várhatóan az infláció is magasabb lesz. Az árak gyors emelkedése "megeszi" a béremelkedés egy részt, éppen ezért a Pénzügyminisztérium is azzal kalkulál, hogy a tavalyi 8% feletti reálbér-emelkedést idén 6,5%-os növekedés követheti.A korábbiaknál magasabb infláció miatti lassabb reálbér-emelkedés már a tavalyi év második felében is érzékelhető volt:

A kormány ráadásul nem is kalkulál túl magas inflációval, ők 2,7%-ra teszik a pénzromlás ütemét 2019-ben. Az elemzők ennél nagyobb inflációt is el tudnak képzelni, így pedig könnyen lehet, hogy a reálbérek emelkedése végül közelebb lesz a 6%-hoz.