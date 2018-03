Összejöhet a magyar bérek duplázása 10 év alatt?

A reálbérek tíz év alatt történő megkétszerezése évente átlagosan 7 százalékos emelkedést jelent. Ilyenre a magyar gazdaság történetében még nem volt példa. Az utóbbi két évben a fokozódó munkaerőhiány, illetve a legkisebb kötelező bérek emelkedése következtében viszont el tudtuk érni ezt a dinamikát.

A bérhányad nagy mértékű emelkedésével

Jelentős munkatermelékenység-javulással

A bérköltséget csökkentő adóintézkedésekkel

Ugyanakkor a 7%-os éves reálbérnövekedés hosszabb távon biztosan csak erős megkötések mellett látszik megvalósíthatónak. Három százalékos infláció mellett a bérköltségek 10%-os növekedése nem lenne összhangban a jelenleg megfigyelhető munkatermelékenység-növekedéssel. Olyannyira nem, hogy a munkatermelékenység az elmúlt években még akkor is alig növekedett, ha kiszűrjük azt az összetételhatást, hogy a foglalkoztatottság bővülésével főleg az alacsonyabb képzettségű és hatékonyságú munkaerő lépett be a piacra.Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani?Nézzük ezeket sorra!az egyik slágertémája a mai közgazdasági gondolkodásnak, hiszen az utóbbi évtizedekben csökkenni kezdett az a rész, ami a megtermelt jövedelemből a munkásoknak jutott. Vita folyik arról, hogy ez természetes jelenség-e. Sok kutató gondolja úgy, hogy a tőkeállomány növekedésével ez elkerülhetetlen, és egyáltalán nem káros, mások viszont kifejezetten korrekcióért kiáltó válságtünetként tekintenek rá. Amennyiben ez utóbbi értelmezés a helytálló, akkor elméletileg van arra lehetőség, hogy különösebben nagy fájdalmak nélkül, állami eszközökkel kikényszerítve nagy javulást érjünk el a béreknél.Az azonban elég biztos, hogy még ha alacsony is a bérhányad, ez nemszorul korrekcióra (ha egyáltalán), hanem csak a gazdaság bizonyos területein. Másképpen fogalmazva: vannak olyan gazdasági területek, ahol a bérek további emelkedése sem fájdalmas, máshol a profitok már két év gyors bérnövekedése után is olyan alacsonyak, hogy bajban vannak a cégek.Számukra is megoldást kínálhat augrásszerű javulása. A nemzetgazdasági szinten példátlan ütemű emelkedés nem tud úgy megvalósulni, hogy a mikrovállalkozásoktól a kkv-ken át a multinacionális cégekig mindenki óriási tempóban javítja a hatékonyságát. Vannak olyan területek, ahol ez egyszerűen képtelenség, mert a technológia sem fejlődik ilyen ütemben. Vagyis a termelékenység javulásához óriási szerkezeti átrendeződés szükséges, ahol a nem hatékony cégektől (nagyon gyakran azok megszűnésével) a magasabb hozzáadott értékű ágazatokba áramlik a munkaerő. És emellett lezajlik egy olyan beruházási boom, ami a jelenlegi 21% körüli beruházási rátát 26-27%-ra emeli.A dolgot nehezíti, hogy ma paradox módon a magasabb béreket az alacsonyabb hozzáadott értéket produkáló, de világszinten versenyképes multinacionális cégeknél vannak. Vagyis a munkatermelékenység jelentős növekedéséhez gombamód kellene kinőnie a földből rengeteg hazai tulajdonú kis- és középvállalkozásnak, amelyek az exportpiacokon is versenyképesek.Még intuitíven is könnyen belátható, hogy a fenti tényezők nemhogy a múltban, de a közeljövőben sem tudnakilyen ütemű bérnövekedést megalapozni. Éppen ezért szükség van a bérköltségekkeresztüli csökkentésére. Ez már csak azért sem irreális elvárás, mert a magyar bérterhek nemzetközi összevetésben továbbra is magasak, az alsó jövedelemkategóriákban pedig egyenesen kirívóak. Ettől persze még az adó- és járulékcsökkentések költségvetési terhet jelentenek. Csak egy egyszerű ökölszabályból kiinduló számpélda: ha a költségvetés a következő években a bérek duplázódásának csak a 10%-át szeretné kompenzálni, az hozzávetőleg 800 milliárd forintos hiánynövekedést jelentene.Mindezek alapján azt kijelenthetjük, hogy sem a költségvetés jelenlegi pozíciója, sem a termelékenység bővülési látásai nem adnak alapot arra, hogy tíz év alatt fenntartható módon emelkedjenek a reálbérek a kétszeresükre. Ez persze nem azt jelenti, hogy teljesen kizárt egy ilyen forgatókönyv, de a gazdasági szereplőktől és az államtól is olyan erőfeszítéseket kíván, amelyeknek egyelőre nincs nyoma. Érdeklődve várjuk azokat az elképzeléseket, amelyek egy ilyen szép bérpályát megalapozni képesek.