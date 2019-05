Új magyar sikercég tarolhatja le a világ munkaerőpiacát

Kelliár Zsolt, a Talentuno alapítója is részt vesz a Portfolio HR Revolution 2019 konferenciáján. ÁTTEKINTÉS

A toborzási folyamatot, mint szolgáltatást alapvetően 3 részre oszthatjuk: sourcing (jelöltek megtalálása), assessment (jelöltek tesztelése), presenting (jelöltek bemutatás). Az igazi problémát az jelenti, hogy nincsenek aktív jelöltek, azaz olyan jelöltek, akik maguktól jelentkeznek állásokra. Ezért a toborzóknak ki kell 'nyúlniuk' értük. Ezt leggyakrabban manuálisan teszik: adatbázisból hívják a jelölteket, LinkedIn-en lépnek velük kapcsolatba, stb. A statisztika szerint 86 százalékban nem járnak sikerrel ezek a megkeresések, tehát a recruitereknek a fennmaradó 14 százalékból kell eredményt felmutatni. Ez nagyon nem hatékony. Rengeteg technológiai megoldás érkezik a piacra, amik automatizálnak különböző folyamatokat, azonban úgy tűnik, hogy az első kapcsolatba lépéskor a több automatizációból nagyobb siker nem feltétlenül lesz, a jelöltek igénylik a személyes kapcsolatfelvételt. Ha hatékonyan ki tudjuk deríteni, hogy ki az, aki éppen váltáson gondolkozik, akkor a megkeresések ezidáig elvesztegetett 86 százalékát sikeres megkeresésekre lehet cserélni. Az iparág ezidáig szinte egyáltalán nem épített a személyes kapcsolatokban rejlő hatalmas potenciálra; megfelelően motiválva egy nagy közösséget arra, hogy ossza meg velünk, hogy ki az, aki éppen munkát keres a környezetében, olyan információhoz jutunk, amit eddig a szolgáltatók csak nagyon nem hatékonyan és manuálisan tudtak megszerezni. A személyes kapcsolatokra támaszkodva csak olyan jelöltekkel kell kapcsolatba lennünk, akikről már pontosan tudjuk, hogy váltani szeretnének. Ez hatalmas hatékonyság-növekedéssel járhat.A Talentuno egy platform, amelynek három típusú felhasználója van: álláskeresők; Matchmakerek (akik álláskeresőket ajánlanak) és vállalatok, akik a platform segítségével toboroznak. A vállalat meghirdeti a platformon a nyitott pozícióit, meghatározza az elvárásait és azt, hogyan szeretné tesztelni a jelentkezőket. A pozíció a jóváhagyásunk után megjelenik a platformon azzal az információval együtt, hogy mennyit tudunk fizetni annak a Matchmakernek, aki a sikeres jelöltet ajánlja. A pozíció aktiválásakor automatikus értesítés küldünk azoknak a Matchmakereknek, akik a profiljukban az adott szakterületet fókuszterületnek állították be. Ha a Matchmaker ismer valakit, akinek testhezálló lenne a pozíció, akkor egyszerűen meghívhatja az állásra. Az ismerőseiből építhet is egy jelöltlistát a saját Talentuno profiljában, és a rendszerünk ajánlásokat is tesz arra vonatkozóan, hogy ki lehet megfelelő jelölt a listából az adott pozícióra. A jelölt a meghívó linkre kattintva már jelentkezhet is az állásra. Az előzetes tesztek - ha a munkáltató szükségét érezte - a jelentkezési folyamatba vannak beépítve és ezeket a jelentkező maximum 15-20 perc alatt abszolválhatja. Így egy nagyon kényelmes és bárhonnan elvégezhető folyamaton mehet végig, ami egy hagyományos recruitment ügynökségnél általában egy személyes interjún történik. Mi értékeljük - nagyban automatizáltan - a jelentkezés során összegyűjtött információt és amennyiben a jelölt megfelelő az állásra, úgy a profilját lehetőség szerint még a jelentkezés napján továbbítjuk a munkáltatónak, aki innentől lefolytathatja a saját kiválasztási folyamatát. Amennyiben a jelölt sikeresen felvételt nyer, mi sikerdíjat számlázunk az ügyfélnek, amelynek egy részét továbbadjuk a jelöltet ajánló Matchmakernek. Az átlagosan kifizetett jutalék 120 ezer és 150 ezer forint között van, azonban egyre gyakrabban fordulnak elő ennél lényegesen magasabb, akár milliós összegű jutalékok is.Nincs költségvonzata. Sőt, nemcsak a platform ingyenes, hanem ingyenesen biztosítunk további eszközöket is. Létrehozunk egy videós toborzási akadémiát, hogy ha valaki szeretné képezni magát, akkor ellássuk azzal az azonnal bevethető tudással, ami a hatékony toborzáshoz szükséges. Így már nemcsak a meglévő ismerősei közül tud majd ajánlani, hanem megtanulja hatékonyan felkutatni a megfelelő jelölteket is.Igen, a vállalatoktól kapunk sikerdíjat, amit mi megosztunk a Matchmakerekkel.Természetesen. Ha megnézzük a mostani munkaerő-közvetítési piacot, 14-20 százalék közötti sikerdíjakat láthatunk, az IT-szektorban ez akár 20 százalék feletti is lehet. Mi most egységesen 10 százalékos sikerdíjjal dolgozunk. Ez jelenleg valószínűleg a legalacsonyabb elérhető sikerdíj a piacon szellemi munkakörök esetében.Meglátták. Nagyvállalatok esetében a munkavállalói ajánlói programok rendkívül sikeresen működnek. Az általunk bevezetett megoldás értelmezhető egy ilyen ajánlói programként úgy, hogy nem feltétlenül kell az adott vállalat munkavállalójának lennie az ajánlónak, illetve nemcsak egy, hanem számos céghez ajánlhat jelölteket. Arra nehéz egyértelmű választ adni, hogy a nagy recruitment szolgáltatók miért nem indultak el ebbe az irányba. Sikeresen működnek úgynevezett 'agency marketplace'-ek (Bounty Jobs - US, Hiring Hub - UK), amik hasonló elven működnek, azonban nem magánemberek, hanem profi recruiterek vagy recruitment ügynökségek csatlakozhatnak. Amikor bárkit engedünk csatlakozni ajánlóként, akkor problémát jelent, hogy hogyan biztosítsuk a jelöltek minőségét skálázható módon, azaz nem manuálisan tesztelve őket. A mi cégünk onnan indult, hogy ilyen technológiát fejlesztett, így volt erre válaszunk, azonban a legtöbb nagy szolgáltató nem technológiai irányból közelít, így nem feltétlenül rendelkeztek ennek a problémának a megoldásával. Talán itt akadhatott el náluk. Illetve van ennek egy olyan vetülete is, hogy egyik vezetőnek sem feltétlenül érdeke, hogy olyan modell mellett érveljen, ami a saját munkájában részben vagy egészben kiválthatja.Egyre több crowdsourcing alapú megoldás létezik, de olyan, aki teljesen ugyanezt a modellt csinálja és komolyabb eredményeket ért el, nincs, vagy legalábbis nem tudunk róla. Vannak már létező rendszerek, amelyek a belső ajánlást segítik, de az nem teljesen ugyanez a mechanizmus, hiszen az megáll a vállalat határainál. Ezen kívül vannak úgynevezett agency market place-ek, akik már behozták a crowdsourcingot a toborzásba, viszont oda csak profi recruterek regisztrálhatnak. Ráadásul nekik nincs egy automatizált digitális tesztrendszerük, amellyel megszűrik a jelölteket. Mi azt tesszük lehetővé, hogy bárki ajánlhat jelölteket, akár toborzási tapasztalat nélkül is. Nem baj, ha nem jó a jelölt, hiszen úgysem fog eljutni a vállalathoz a belső tesztrendszer miatt. Olyan vállalat, aki ezt a kettő mechanizmust egyszerre alkalmazza, tudomásunk szerint nincs a piacon rajtunk kívül.Természetesen vannak. Adott piacokon lévő jelöltek különböző folyamatokhoz szoktak, különböző szinten állnak a technológiai eszközök használatával, különböző arányban használják a mobiljukat a laptopjukkal szemben álláskeresésre, különböző döntésmechanizmus mentén teszik le a voksukat egy adott cégnél. Az egyik magyar specifikum például, hogy a cégek titkolják a fizetési szinteket. Már a toborzási folyamat felénél járunk, amikor rájön a cég vagy a jelölt, hogy teljesen más összegekben gondolkodtak. Az Egyesült Királyságban nem lehet pozíciókat meghirdetni a fizetési szintek nélkül. Ezekre a különbségekre piacelemzéssel, helyi vezetők foglalkoztatásával és tanácsadók igénybevételével tudunk a leginkább felkészülni.A globális toborzási piac körülbelül 50 milliárd dollár. Ennek a 42,5 százalékát adja az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok, tehát magasan ez a két legnagyobb piac. A mi modellünk rendkívüli módon skálázható, így logikus - és a befektetőink által is elvárt - lépés a nagy piacok felé fordulni. Ahhoz, hogy elegendő tőkét tudjunk bevonzani egy Egyesült Királyság méretű piacra lépéshez, el kell érnünk egy bizonyos méretet mind árbevétel, mind ügyfélszám tekintetében, és meg kell tudnunk mutatni, hogy a modell nemcsak a hazai piacon működőképes, hanem egy számunkra idegen országban is megállja a helyét, illetve a csapatunk is képes arra, hogy piaci bevezetést és terjeszkedést véghezvigyen. Lengyelország a régiónk legnagyobb piaca, volt már ott egy kis irodánk korábban is, volt néhány lengyel ügyfelünk is, így logikus lépés a Talentunoval Lengyelország irányába terjeszkedni.Leginkább két dologra tervezzük fordítani. Egyrészt továbbfejlesztjük a platformot, hiszen még mindig nagyon sok potenciált látunk. Például IA (mesterséges intelligencia) alapú megoldásokkal a rengeteg adatból, ami felhalmozódik nálunk, egyre nagyobb értéket tudunk létrehozni az ügyfeleink és a felhasználóink számára. Ezek a saját levédetett fejlesztések megsokszorozhatják a platform, és ezzel együtt a cégünk értékét is. A fejlesztői csapatot idén 25 főre bővítjük: lesznek benne data scientistek, AI-fejlesztők, back end, front end és mobilfejlesztők, akik mind azon dolgoznak majd, hogy a lehető legtöbb folyamatot megtámogassuk automatizációval és robotizációval, hogy egyre hatékonyabbá váljon a platform. A tőkebefektetés egy szignifikáns részét erre fordítjuk. A másik pedig a felskálázáshoz szükséges piaci terjeszkedés, amihez marketing, PR és rengeteg olyan dolog kell, ami széles körben elismertté teszi a Talentunot és növeli a platformba fektetett felhasználói bizalmat ügyfél, Matchmaker és jelölt oldalról egyaránt. Ezen a területen van egy olyan komplex tervünk, amelyben rengeteg különböző megjelenés szerepel a következő másfél évben. Mind technológiai, mind marketing oldalon olyan emberekkel bővítjük a csapatot, akik nemzetközileg már végigvittek hasonló projektet kulcspozícióban. . Nagy szabadságot adunk nekik, csak a célt szabjuk meg. Azt mondjuk nekik, hogy ültesd át a tapasztalatodat a Talentuno modelljére és együtt építsük fel az egészet. Amire még sokat költünk majd a saját árbevételünkből az a külföldi terjeszkedés. Lengyelországban már van egy irodánk, ott is bevezetjük a Talentunot és tovább fogunk növekedni.Az egyik legnagyobb kihívás az, hogy meg fogjuk-e találni minden megcélzott piacon azt, hogy hogyan tudjuk aktívan tartani a Matchmaker közösségünket. Viszonylag könnyen be tudjuk őket vonzani, hiszen rendkívüli az értékajánlatunk számukra - komoly kifizetések egy ingyenes letölthető applikáció használatával -, azonban egy aktív közösség fenntartása már jóval nagyobb kihívás. Ezen felül természetesen nagy kihívás a saját szervezetünk ilyen ütemű növekedése. Azon múlhat a cégünk sikere, hogy meg tudjuk-e találni a megfelelő munkavállalókat egy-egy kulcspozícióra és ki tudjuk-e rövid idő alatt alakítani a belső folyamatainkat.