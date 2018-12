Új rekordokat hoz a jövő év a magyar dolgozóknak

Idén új rekordot döntött a foglalkoztatás, a legfrissebb adatok szerint 4,5 millióan dolgoztak augusztus és október között. Ez közel 60 ezer fős növekedés volt éves alapon, az elsődleges munkaerőpiac viszont csaknem kétszer gyorsabban bővült ennél, amiben kulcsszerepet játszott a közfoglalkoztatottak számának csökkenése. Ennek eredményeképp a közmunkások száma 130 ezer fő közelébe csökkent.

Az elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 260 ezren dolgoztak, ugyanis nem csak a közmunkások számával, hanem a rövid ideje külföldön dolgozókéval is korrigálni kell az adatokat ahhoz, hogy megkapjuk a versenyszféra és a (közmunkásokon kívüli) állami szektor foglalkoztatottjainak számát. Miután a külföldön dolgozók száma átmeneti csökkenés után újra 100 ezer fő fölött stabilizálódott, így ez továbbra is érdemi különbséget magyaráz a teljes foglalkoztatotti létszám és a hazai elsődleges munkaerőpiac között.

Mindeközben a munkanélküliek létszáma 170 ezer fő közelébe csökkent, akiknek az elhelyezkedési esélyeik továbbra is gyengék, hiszen a munkaerőhiányos környezetben a vállaltok már érdemben csökkentették a felvételi kritériumokat. Nagyrészt ennek köszönhető a közfoglalkoztatottak átáramlása az elsődleges munkaerőpiacra.Miután a gazdasági növekedés várhatóan jövőre is dinamikus marad, amit elsősorban az erős belső kereslet támogat, így a foglalkoztatottság várhatóan tovább emelkedik. De csak lassú ütemben. A vállalatok munkaerő-kereslete igen erős, ám egyre többen gondolják a termelésnövekedés korlátjának a munkaerőhiányt, a munkaerő-tartalék csökkenése miatt viszont a probléma egyre nagyobb lehet.Mindezek miatt a munkaerőhiány fokozódhat és a foglalkoztatás lassan növekedhet jövőre, de meglepő lenne, ha érdemben 4 millió 550 ezer feletti foglalkoztatási számot látnánk. A tisztított foglalkoztatási adat azonban gyorsabban nőhet, hiszen a foglalkoztatási szerkezet átalakulására továbbra is lehet számítani, vagyis a közfoglalkoztatottak további átáramlására az elsődleges munkaerőpiacra. Mindeközben a munkanélküliek száma kismértékben, 150 ezer alá csökkenhet.

A külföldi telephelyen dolgozók visszaáramlása egyelőre nem indult meg, azonban a továbbra is dinamikusan növekvő bérek hatására kismértékű visszavándorlásra esetleg lehet számítani. Ezzel ellentétes irányú hatást válthat ki a munka törvénykönyvének még rugalmasabbá tétele ("rabszolgatörvény"), ami finoman szólva sem teszi vonzóvá a hazai munkaerőpiacot. Összességében tehát nem érdemes arra számítani, hogy a Nyugat-Európában dolgozó magyarok száma hirtelen jelentősen csökkenne.Mindent egybevetve tehát nőhet a foglalkoztatás, csökkenhet a munkanélküliség és egyre nagyobb lehet a munkaerőhiány.Mindeközben az állami szféra évek óta halogatott reformjára ( legalább 100 ezer dolgozó átterelése a versenyszférába) még soha nem volt olyan kedvező időszak, mint jelenleg, hiszen a gyors GDP-növekedés miatt óriási a kereslet a vállalatok részéről a munkaerő iránt.