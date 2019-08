Nagy a zűr Hongkongban, de Kína még nem avatkozik be

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business." I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019

..deferral to December. It actually helps China more than us, but will be reciprocated. Millions of jobs are being lost in China to other non-Tariffed countries. Thousands of companies are leaving. Of course China wants to make a deal. Let them work humanely with Hong Kong first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019

A lap által megkérdezett kínai szakértők szerint az egyre keményebb hangvételű pekingi kommunikáció és a kínai közvélemény a hongkongi tüntetőkkel szembeni ellenségessé válása ellenére a helyzet egyelőre nem érett meg arra, hogy a kínai hadsereg beavatkozzon, de többen úgy vélik, az erőszak és a kaotikus helyzet elhúzódása esetén a pekingi vezetés eljuthat ehhez a döntéshez.Si Jin-hung, a pekingi Zsenmin Egyetem nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakértője, és a kínai kormány tanácsadója a SCMP-nak elmondta: Kína az Egyesült Államokkal és egyéb külföldi nagyhatalmakkal fennálló viszonyát, továbbá saját fejlődését, és Hongkong különleges státusát kockáztatná azzal, ha saját kezébe venné az ügyet. A szakértő úgy vélekedett: nincsen szükség a kínai csapatokra, a hongkongi rendőrség fokozatosan egyre szigorúbb fellépést fog alkalmazni, ugyanis még nem merítették ki az eszköztárukat. Si azonban arra figyelmeztetett: a helyzet fokozódásával Peking idővel eljuthat oda, hogy komolyan fontolóra vegye a beavatkozás lehetőségét.Si szerint az a sokak által hangoztatott vélemény, miszerint a kínai kormányzat mindenképpen rendet akar tenni Hongkongban a Kínai Népköztársaság fennállásának október 1-jén esedékes, 70. évfordulója előtt, nem állja meg a helyét. Úgy fogalmazott: bár a nemzeti ünnep fontos dátum, de a kínai kormány nem olyan naiv, hogy azt higgye, ekkor mindenhol teljes békének kell lennie.A kínai beavatkozás kérdése különösen azóta vált központi kérdéssé a hónapok óta tartó hongkongi tüntetéshullámmal kapcsolatban, hogy a tiltakozók figyelme a megmozdulásokat kiváltó, a kiadatási törvény módosítását célzó tervezetről egyre inkább a hongkongi kormányzat, illetve a felette álló pekingi vezetés irányába fordult.A kínai sajtó egészen addig nem is igazán foglalkozott a tüntetésekkel, amíg a tiltakozók július 21-én meg nem ostromolták a pekingi kormányzat helyi képviseleti irodáját, ahol egyebek mellett a nemzeti jelképeket festékbombával dobálták meg. Később pedig a kínai zászlót vetették a tengerbe. Peking élesen elítélte az ilyesfajta, általa a "központi kormányzat fennhatóságát próbára tevőnek" tartott cselekményeket, amelyekről már a kínai sajtó is felháborodott hangvételű beszámolókat közölt. A Peking által szigorúan cenzúrázott kínai interneten pedig záporozni kezdtek a tüntetőket elítélő, a kínai hazafias értékeket hirdető bejegyzések. A tüntetéshullámmal szemben kritikus vélemények a kínai Twitterként emlegetett Weibo mikroblog népszerű témái közé kerültek. Sokan pedig kifejezetten a kínai kormány beavatkozását követelték azt követően, hogy a hongkongi repülőtéren zajló tiltakozó akciók során demonstrálók egy csoportja bántalmazott egy általuk álcázott kínai ügynöknek vélt kínai utast, valamint a Kínai Kommunista Párt szócsövének tartott Global Times-nak a helyszínről tudósító újságíróját.Külföldön pedig egyre nő az aggodalom egy esetleges kínai katonai beavatkozás miatt azóta, hogy az interneten szombat óta terjedő felvételeken kínai paramilitáris erők teherautóit lehet látni, ahogy a Hongkonggal szomszédos Sencsenbe tartanak - írja a SCMP. Ezt a félelmet erősítette Donald Trump amerikai elnök is, aki kedden Twitter-üzenetben közölte: az amerikai hírszerzés arról tájékoztatta, hogy a kínai kormány csapatokat küld a hongkongi határhoz.A kínai szakértők szerint azonban a beavatkozásért Kínának túlságosan nagy árat kellene fizetnie, ezért csak akkor döntenének így, ha már minden más megoldási lehetőség kudarcba fullad. A SCMP-nak nyilatkozók közül többen rámutattak: Hongkong ügye kulcskérdés lehet a jelenleg folyó amerikai-kínai kereskedelmi háborúban, ezért, ha Kína rosszul kezeli a helyzetet, azzal a kereskedelmi megállapodás létrejöttét veszélyeztetné. Ezt Trump elnök szerdai Twitter-üzenete is megerősítette, ebben ugyanis személyes találkozót javasolt Hszi Csin-ping kínai elnöknek Hongkonggal kapcsolatban, és a kereskedelmi megállapodás feltételéül szabta, hogy humánus módon kell kezelni a kialakult helyzetet.