Nagy bajban van Kína - Egyre elkeseredettebb lépéseket tesznek, hogy elkerüljék a legrosszabbat

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az épp óriási szerkezeti átalakuláson átmenő (a beruházás-vezérelt növekedésről a fogyasztás-vezérelt bővülésre fokozatosan átálló) kínai gazdaságnak fáj az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háború. Bár a konfliktus kezdetén, még tavasszal rendre lehetett olyan híreket olvasni a kínai médiában, hogy az ország fel van készülve a szembenállásra, és minden eszközük megvan a negatív hatások ellensúlyozására, az utóbbi időben azért jól látszik, hogy fokozódik a nyomás a kínai vezetésen. Ezt jól mutatja, hogy az idén többéves mélypontra esett a kínai tőzsdeindex, emellett pedig a jüan is szenved a dollárral szemben.Épp múlt héten tette közzé harmadik negyedéves növekedési számait a világ második legnagyobb gazdasága, amelyből kiderült, hogy a válság óta nem látott ütemre lassult a GDP-bővülés üteme.A kínai döntéshozók már szeptemberben jelezték, hogy jelentős adócsökkentési programmal állhatnak elő a jövő évre, hogy ellensúlyozzák a kereskedelmi háborúból fakadó gazdasági lassulást. Most hétvégén kaptunk némi ízelítőt a tervekből: a listán szerepel a jelzáloghitelek törlesztésének (egy bizonyos részig) történő levonása az adóalapból, az albérlet-költségek elszámolhatósága, gyerekek után járó oktatási adókedvezmény, illetve egészségügyi szolgáltatások igénybevételének költsége is levonhatóvá válik a személyi jövedelemadó alapjából (egy meghatározott összeghatárig).Ma Jun, kínai jegybank tanácsadó nyilatkozata szerint a jövő évre tervezett újabb adócsökkentés összértéke meghaladhatja a GDP 1%-át, azaz 827 milliárd jüant, vagyis átszámítva mintegy 120 milliárd dollárt. Ehhez hozzájön az idei, összesen több mint 1000 milliárd jüanra rúgó adócsökkentés. Ráadásul nem kizárt, hogy a hatóságok a most tervezettnél is tovább mennek jövőre, vagyis nagyon komoly költségvetési lazításra lehet felkészülni.Az egyelőre kérdéses, hogy milyen gazdasági hatásai lesznek a bejelentett intézkedéseknek, illetve hogy ezek tudják-e ellensúlyozni az USA-val vívott harc negatív hatásait, a piaci szereplők mindenesetre örültek a híreknek: a fő kínai tőzsdeindex mintegy 4%-ot emelkedett a mai kereskedésben.