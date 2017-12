Nagycsaládban élni jó: Hajrá Euró-pa!

jó európainak lenni és jó magyarnak lenni, kétfelé vívó nyugatinak és keletinek, nagyrafeszülő alkotóakaratnak s alázatos munkásnak.

Kosztolányi Dezső: Lenni vagy nem lenni

Milyen egy optimális valutaövezet?

1.1 Euró, forint, kékfrankos - unió, állam, megye

igazából egyetlen ország vagy országcsoport sem tekinthető optimális valutaövezetnek. Az országok vagy túl kicsik, ezért a tranzakciós költségek túl magasak a valutaövezet létrehozásához, vagy túl nagyok és a közös valuta nem ideális minden régiónak. Osztom így Schelkle(2016) érvelését, miszerint

Mekkora lenne az optimális? Megyényi? Országnyi? Netán ennél is nagyobb? Induljunk el innen.Az optimális valutaövezetek elméletét (OCA - Optimal Currency Area) eredetileg két országra (USA és Kanada) dolgozták ki, de az euróövezet megalkotásakor már gyakorlatban tesztelték az országok nagyobb csoportjára. Az OCA elegáns keret, ugyanakkor vannak korlátai, amire a válság is rámutatott.Minél nagyobb egy valutaövezet, annál nagyobb eséllyel történhetnek olyan problémák, amik máshol nem jellemzőek (aszimmetrikus sokkok), lásd például Motyovszki-Iker írását. Hasonlóképpen érvel Michael A. Kouparitsas (2001, Federal Reserve Bank of Chicago) , empirikus tanulmánya is: a gazdasági különbségek miatt az USA államai sem alkotnak optimális valutaövezetet.Helyi pénzekre egyes régiókban azért keletkezett igény, mert a hagyományos pénzügyi közvetítőrendszer nem veszi figyelembe a helyi érdeket, illetve a gazdaságban "kevés a pénz" a helyi közösségek számára. Ennek ellenére sem váltak meghatározóvá, ami a helyi pénzek életképességének korlátait bizonyítja.

Forrás:

1.2 Biztosítás és önrész - és feltételeik

Magyarország nyitott gazdaság. Jelentős volumenű és diverzifikált EU kereskedelme és pénzügyi kapcsolatai miatt gazdasági ciklusai az euróövezettel erősen szinkronizáltak. Továbbá a maastrichti kritériumok többségét (inflációs, kamat, költségvetési deficit) is teljesítette hazánk. Az árfolyam-kritérium teljesítésére is képes a javuló külső egyensúly mellett Magyarország, míg az államadósság-kritérium elérése részben teljesült (csökkenő adósságpálya), az államadósság szintje az euróövezet átlagánál jelentősen kisebb.Ahhoz, hogy egy régió/ország szembenézzen gazdasági problémáival (I) külső segítségre, illetve (II) saját magára számíthat.Fiskális transzferek és egyéb intézkedések biztosítást jelentenek, amelyek a súlyos kihívásokkal szembesülő régiót vagy országot juttatják “levegőhöz", és megakadályozzák a problémák továbbgyűrűzését más régiók, szektorok irányába. Ez az elv motiválta például a magyar állam önkormányzati adósságátvállalását a 2008-2009-es válságot követően, vagy az Európai Bizottság, Európai Központi Bank és az IMF műveleteit bajba jutott tagországok esetében 2008-at követően.Ehhez a kormányoknak megfelelő fiskális manőverezési képességgel kell rendelkezniük, amiben szintén támaszkodhatnak az EU szabályozásra (Stabilitási és Növekedési Paktuma, Hatos csomag). Ezek a jogszabályok a manőverezési képesség fenntartását megkövetelik és mára már ellenőrzésüket is biztosítják.. Eladósodott és sérülékeny országok az euróövezetben és azon kívül is bajba kerültek. Nagy-Virág (2017) rámutatnak, hogy az anticiklikus mozgástér hiánya különösen kereslethiányos válsághelyzetekben jelent kihívást. Mindezért az euróövezeti tagságtól függetlenül biztosítandó a költségvetés tartós egyensúlya, és a kérdés nem perdöntő az euróbevezetés tárgyalásakor.A munkaerő, illetve tőke vándorlása biztosítja, hogy a fölöslegessé váló kapacitások ott jelenjenek meg, ahol szükség van rájuk, és ne alakuljanak ki regionális válsággócok.A válaszom nemleges. Éppen a válság világított rá, hogy a magyarok képesek elköltözni, akár külföldre is, hogy munkát találjanak. Visszatekintve nem csoda, hogy honfitársaink többsége nem vágott neki a világnak az elmúlt évtizedekben: a korábbi vasfüggöny időszakát követően sem tapasztalata, sem bátorsága nem volt a többségnek ehhez nyelvtudás hiányában. Ez mára megváltozott.Ironikus módon mindez ellenállóbbá is teszi az gazdaságot, az ország nettó devizafinanszírozásából fakadó sérülékenység ellensúlyozásával, javítva a folyó fizetési mérleg egyenlegét, hozzájárulva a kockázati prémium mérséklődéséhez és az ország befektetői megítélésének javulásához is ( Csortos és szerzőtársai, 2017 ). Nem beszélve arról a tudástöbbletről, kapcsolati tőkéről, amit honfitársaink külföldön szereznek, és amelyeknek pozitív hatása lehet hazánk általános fejlődésére is.Hasonló okokból hibás a múltbeli adatokból arra következtetni, hogy az Egyesült Államok lakosai mobilabbak, ezért az USA inkább tekinthető optimális valutaövezetnek. Az Egyesült Államokban a mobilitás jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben. Miközben az 1950-es években még évente 20 százalék váltott lakhelyet évente, mára mindössze 10 százalék, és az államot váltók aránya is folyamatosan csökkent (2 százalék közelébe). Ennek ellenére az USA továbbra is egységes valutaövezet. A modernkor mobilitási kihívásaira ezzel együtt az euróövezetnek is fel kell készülnie (hiszen az EU polgárai a nagyvonalú szociális ellátórendszer és az elöregedés miatt várhatóan egyre kevésbé lesznek hajlandóak a költözésre).

Számos országban a munkaerő kivándorlása gyorsult 2009-2012 között (Litvánia, Írország, Lengyelország, Észtország), majd 2014-től lassult a kilábalással (EU Munkaerőmobilitási Riport, 2016). Természetesen ez a csatorna korlátozott mértékben képes az akut válságok azonnali kezelésére.Véleményüket osztom, rugalmas munkaerőpiacra szükség van ahhoz, hogy egy ország és annak polgárai versenyképesek maradjanak, akár az eurózóna tagjaként, akár azon kívül. Mindez a dán miniszterelnök, Lars Løkke Rasmussen szerint abban is segíthet, hogy egy ország munkavállalói “önbizalommal nézzenek szembe a globalizációval". Fontos ugyanakkor, hogy a munkaerőpiaci rugalmasság definíciójában egyetértés legyen: a rugalmasság ne csak a munkaerő leépítésének egyszerűségét foglalja magában, hanem a munkaerőpiac sokkálló képességét beépített mechanizmusok is támogassák. Leginkább a célzott átképzési programok biztosíthatják a váltásokra történő felkészülést az alacsony képzettségűektől a magasan képzettekig.Indikátoraik ad-hoc indikátorok, nem pontosan definiáltak (így sajnos kijátszhatóak, és nem hitelesek), küszöbértékeik nem megalapozottak. Mit jelent például pontosan a munkatermelékenység aránya a kkv-k és a nagyvállalatok között mutató? Mivel mérjük? Milyen forrásból származik az adat? Miért ennyi a küszöbérték? Erre nem kapnak a szerzőktől választ az olvasók, és az előbbiek bizonytalanságukat elismerik, hiszen feltételes módban nyilatkoznak: “ezen új kritériumok az alábbiak lehetnek". Nem érdemes ezzel lassítani az érdemi felkészülést.Teljesülnek-e a küszöbértékek a forintövezetben a magyar megyékre/régiókra alkalmazva (egy főre jutó GDP vásárlóeróőparitáson; átlagbér vásárlóerőparitáson) vagy az üzleti ciklusok szinkronizáltságára?

A tizenegy MIP alapindikátor, és a kiegészítő indikátorkészlet célja az egyensúlytalanságok azonosítása, megelőzése és kiigazítása. Az MIP indikátorok ugyanakkor a közgazdasági szakirodalom ajánlásait figyelembe véve pontosan definiáltak, a szakmával egyeztetettek, küszöbértékeik statisztikailag alátámasztottak, és az EU szabályozásába illesztettek. Az MIP indikátorkészletet az Európai Bizottság a tagországok bevonásával értékeli évente. Örömteli, hogy a 2017. novemberi Riasztási Mechanizmus Jelentése (Alert Mechanism Report) alapján Magyarország már nem tartozik azon tagországok körébe, amelyek kapcsán az Európai Bizottság további vizsgálatokat (In-depth Review) tart szükségesnek az esetleges prevenciós, illetve korrekciós intézkedések megindításához. Ez tehát már nem képezi teljesíthetetlen feltételét az eurócsatlakozásra való felkészülés megkezdésének.

*A sorrendet az alapján állítottam fel, hogy a 2017. évi MIP alapindikátorkészlet szerint az adott tagországban a 11 indikátorból hány volt magasabb a küszöbértéknél, és a küszöbsértések számát tagországonként összeadva sorbarendeztem a tagországokat. Magyarország így a középmezőnybe került 4 küszöbérték-sértéssel. Adatok megtekintése.

1.3 Önálló az árfolyampolitika?

Látjuk-e hogy az önálló árfolyampolitika segíti a gazdaságokat? Igen is, meg nem is. Az önálló devizaárfolyam megkönnyíti az áralkalmazkodást válsághelyzetben, hiszen nem kell az árakat és béreket egyesével újratárgyalni, egyszerűbb egyetlen intézkedésként leértékelni vagy leértékelődni hagyni a devizaárfolyamot a versenyképesség visszaállításához. De az árfolyam egy igen durva eszköz (fűnyíróelv), és azokra is hat, akik 310 forintos euró helyett például 280 forintosat látnának szívesebben (mondjuk a devizaadósok, vagy a külföldi nyaralásra készülők).Az árfolyam-kiigazítások ugyanis a gazdaság belső értékén nem változtatnak, legfeljebb átmeneti fellélegzésre biztosítanak időt a pillanatnyi árversenyképesség megteremtésével. Nem vitás, aki időt nyer, az életet nyer. Viszont attól, hogy egy fonnyadó sárgarépa tábláját átírja a zöldséges a piacon, még nem lesz értékesebb nekünk vevőnek. Az üzlet persze nagyobb valószínűséggel létrejön. A termelési költségek ugyanakkor a répatermelő költségvetési korlátját jelentik, ha árral akar versenyezni vagy piacot szerezni. Hosszú távon ez nem nyertes stratégia. Erre figyelmeztet Christopher Dembik (Saxo Bank) a közelmúltban a Portfolio-nak nyilatkozva, amely szerint a régiós országok mostani versenyképességi előnye jelentős részben az árfolyamból fakad.Valós idejű teljes nemzetgazdasági nettó devizapozíciót csak nagy pontatlansággal lehet becsülni, de Magyarország pénzügyi devizapozíciója jellemzően rövid volt (a devizakötelezettségek meghaladták a devizakövetelések értékét). Ez a nyitott pozíció növelte az ország sérülékenységét, és nyomást gyakorolt az árfolyamra is.A devizahitelek konverzióját követően a lakosság nettó pozíciója ugyan devizaköveteléssé vált, míg az államháztartás semleges pozíciója kinyílt, különösösen a Paks-2-vel kapcsolatos devizapozíciót is figyelembe véve (kb 11 milliárd euró). Emellett a devizakitettség továbbra is jellemző a nem pénzügyi vállalati szektorra pénzügyi értelemben, amelyet a reálgazdasági kitettség (nettó exportőr státusz középtávon) ellensúlyozhat.

Például a hazai 4 milliós körüli lakásállomány értéke megközelíti a GDP 140-200 százalékát, és hasonló értéket képvisel a termőföldek értéke is. Egy esetleges 10 százalékos leértékeléssel a lakás- és termőföldvagyon értéke a GDP arányában 30-40 százalékkal csökkenhet euróban kifejezve. Mindez segítheti a külföldi tőke megcélzását, de jelentős terhet helyez a lakosságra és hazai tulajdonosokra.Ha a forint-árfolyamot komoly sokk érné, akkor elszegényednénk, nem tudnánk már megvenni a német autót, egészségügyi eszközt, illetve a külföldi kirándulást, esetleg képzést sem tudnánk a gyermekeinknek biztosítani. Sajnos erre volt már példa a magyar devizagazdálkodásban.Magyarország az 1990-es években az átalakulás súlyos feszültségeit próbálta kiigazítható árfolyamrögzítéssel orvosolni. A tapasztalatok szerint azonban az árfolyamkiigazítások mértéke és időpontja meglepetést okoztak (szándékosan). Ráadásul az árfolyam kiigazítást kiaknázni próbáló intenzív spekulációt is generáltak. Mindez végül a rendszer feladásához és egy szigorúbb, kiszámíthatóbb árfolyamrendszer bevezetéséhez vezetett (csúszó-árfolyamrögzítés).Mindez akkor jelentős terhet jelentett, de rugalmasabbá és sokkálóbakká tette a balti országokat, és megkötötte a gazdasápolitikusok kezét. Az árfolyampolitika egyfajta fájdalomcsillapító kis nyitott országok számára, amely ideig-óráig segítséget nyújt a visszaesés tompításában. Mellékhatásai közé tartozik, hogy elkényelmesítheti a gazdaságpolitikusokat (“majd leértékelünk", “elinfláljuk az adósságot".) Ezzel a fájdalomcsillapítóval Magyarország gyakran élt, és nem kizárt, hogy ez perverz módon a problémák tartósítását is segítette, és fékezte a gazdaság növekedését, reformok végrehajtását.Mind rögzített árfolyamrendszert, mind rugalmas árfolyamrendszert választó országokban lehetett sikeres és sikertelen példákat is találni a válsággal történő szembenézésre.