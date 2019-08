Nem hiszed el, mire dobna atombombát Trump!

A hírportál értesülései szerint Trump még az elnöki ciklusa elején vetette fel többször is "az atombombával a hurrikán partot érése elleni" ötletét, amelyre a tanácsadók igencsak meglepődtek, de lényeges, hogy formális közpolitikává sosem fejlődött az ötlet. Ez nem véletlen, hiszen már Eisenhower idején is felvetette ezt egy kormányzati tudós, aztán a mítosz az elmúlt évtizedekben újra és újra felélénkült, mire egy amerikai kormányzati ügynökségnek ki kellett adnia az ötlet működőképességét cáfoló írást.Sőt, Trump 2016-os megválasztása után 3 héttel a National Geographic is megjelentetett egy cikket, amely azt vezette le, hogy atombombával a hurrikán lebombázási kísérlete nyilvánvalóan működésképtelen és egyúttal súlyosan környezetszennyező lépés lenne. A jelek szerint akkoriban már eljuthatott a laphoz Trump ötlete és egy cikkben igyekeztek összeszedni az ellenérveket.

Az Irén nevű hurrikán szeme kezd kialakulni a karibi-térséghez közeledve 2011 augusztus 24-én. NOAA via Getty Images