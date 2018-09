Nem tanultunk 2008-ból, nyakunkon a következő válság - Pedig csak 3 problémát kellene megoldani

Amikor a történészek visszatekintenek majd a 21. század hajnalára, két olyan eseményt fognak emlegetni, amelyek alapjaiban rengették meg és térítették új irányba az addig ismert világot. Az egyik a 2001. szeptember 11-i terrortámadás, a másik pedig a 2008-as pénzügyi válság. Előbbi azóta is dúló háborúkhoz vezetett, utóbbinak pedig olyan gazdasági és politikai következményei lettek, amelyek mindmáig éreztetik hatásukat.A 2008-as válság szimbolikus eseménye a Lehman Borthers 10 évvel ezelőtti csődje volt: a bank az amerikai ingatlanpiaci boom idején tanúsított felelőtlen hitelezési gyakorlata miatt roskadt össze, összeomlása pedig majdnem az egész amerikai (és vele együtt a globális) pénzügyi rendszert magával rántotta.

A Lehman Brothers két dolgozója ölelkezik a befektetési bank New York-i központja előtt 2008. szeptember 15-én hétfőn, miután aznap hajnalban csődöt jelentett a Lehman. Kép forrása: NICHOLAS ROBERTS / AFP FILES / AFP

A pénzügyi válságok a rendszer velejárói, ezért nem kérdés, hogy újra sor fog kerülni egyre.

Másrészt viszont sok mindenben nem tanultunk a múlt hibáiból.

A világkereskedelem padlót fogott, a hitelezési aktivitás szintén, miközben a kormányok az államadósság csökkentése érdekében világszerte megszorításokat hajtottak végre. Közben a nagy jegybankok - miután kamatcsökkentéseikkel kimerítették hagyományos eszköztárukat - a mennyiségi lazítás eszközéhez nyúltak a piaci likviditás növelése, a gazdaság élénkítése és a deflációs veszély elkerülése érdekében. Ennek keretében több ezer milliárd dollárnyi frissen "nyomtatott" pénzzel árasztották el a világgazdaságot, amelyből különböző kötvényeket vásároltak.Ezek mellett persze a pénzügyi rendszerben is gyökeres átalakulást idéztek elő a 2008-as események.Már csak azért is, mert a mostanihoz hasonló jó idők túlzott nyugalomhoz és elbizakodottsághoz vezetnek, ilyenkor lazul a fegyelem, lassan feledésbe merülnek a múlt kellemetlen tapasztalatai, ezzel pedig gyakorlatilag megágyazunk a következő válságnak. Donald Trump kormányától pontosan ezt láthatjuk, most, hogy az amerikai történelem egyik leghosszabb ideje tartó recesszió nélküli időszakában, a gazdaság növekedési ciklusának érett fázisában azokon a bankokat érintő szabályokon lazít, amelyeket az előző amerikai kormány pont a válság miatt hozott.. Ehelyett azt kell nézni, hogy sikerült-e csökkenteni egy rendszerszintű összeomlás kialakulásának lehetőségét, illetve minimalizálni a belőle fakadó gazdasági károkat.ennek kapcsán, hogy. Mérlegeik forrás oldalán felértékelődött a saját tőke szerepe a hitelekkel szemben, csökkent a különböző rövid-lejáratú forrásokra való ráutaltság, ami így nagyobb kiszámíthatóságot eredményezett működésükben. A felügyeleti szervek előre meghatározott rendszerességgel stressztesztek keretében ellenőrzik a nagy pénzintézetek piaci sokkokkal szembeni ellenállóképességét. A derivatív piacok és az intézmények működésének szigorúbb szabályozása hívatott megakadályozni, hogy a nem megfelelő vállalati irányítás miatt olyan események következzenek be, mint 2008-ban a Lehman-csőd, vagy az AIG amerikai biztosító bedőlése, amelyet 180 milliárdos állami mentőcsomag húzott ki a bajból.A cikk a válságkezelés kapcsán azt hozza fel példának, hogy míg az államok a bedőlni készülő bankok mögé álltak (mivel nem volt más választásuk), közben viszont a politikusok azt a rossz döntést hozták, hogy gyakorlatilag magukra hagyták a válság miatt nehéz helyzetbe került embereket. Mintegy 9 millió amerikai vesztette el házát a recesszió következtében, miközben a munkanélküliek száma 8 millióval nőtt. A háztartások ezt követően évekig adósságterheik alatt roskadoztak, ami alapvetően rányomta bélyegét a lakossági fogyasztásra, ezzel együtt pedig a gazdaság kilábalására is.. Ehelyett vannak olyan országok, amelyek még most is a krízis által felhasított sebeiket nyalogatják. Mindezt azért, mert az akkori döntéshozók elszálló államadósságtól és inflációtól tartottak, ami, mint utólag kiderült, megalapozatlan félelem volt. (A megszorítások ehelyett számos esetben megkérdőjelezhető, az eredeti szándékkal ellentétes eredményt értek el, hiszen az általuk felerősített gazdasági visszaesés miatt az államadósságok nem hogy nem csökkentek, de még nőttek is - a szerk.) Az Economist szerintA társadalmi elégedetlenséget sikeresen felhasználva. A populista pártok előretörése azonban teremtett még egy problémát: így még nehezebb lesz megküzdeni azokkal a válság által felszínre hozott hosszú távú problémákkal, amelyekkel a hasonló összeomlások bekövetkezésének valószínűségét, illetve az okozott károkat minimalizálni lehetne. A populizmus valós nehézségek miatt ütötte fel a fejét és terjedt el, azonban a rendszerszintű gondok hosszú távú megoldása helyett bűnbakok keresésében és rövid távú látszatmegoldásokban érdekelt, ami hátráltatja a valós problémák megoldását.. Senki sem tudja pontosan, honnan indul majd ki a következő válság, az viszont szinte biztos, hogy valamilyen módon az ingatlanpiac is ki fogja venni a részét a dologból. Nagy általánosságban beszélve a fejlett országok kormányai sosem tettek meg igazán mindent annak érdekében, hogy elejét vegyék a veszélyes ingatlanpiaci hitelezési folyamatoknak. A jelzáloghiteleket érintő szigorúbb szabályozás nélkül minden marad az eddig megszokottnál, amelynek végül az adófizetők isszák meg a levét.. A 2008-as válság ugyan az Egyesült Államokból indult ki, a dollárlikviditás hirtelen bekövetkezett drámai csökkenése hamar az egész világon káoszt okozott, hiszen a külföldi gazdasági szereplők sem jutottak zöldhasúhoz, hogy fizetni tudják dollárban denominált adósságukat. Az amerikai jegybank végül közbelépett és végső hitelezőként 1000 milliárd dollárnyi likviditással árasztotta el a nemzetközi piacokat, megakadályozva ezzel a globális pénzügyi rendszer kemény földet érését. Csakhogy azóta a külföldi szereplők dolláradóssága duplájára emelkedett, és félő, hogy a politikai helyzet megváltozása miatt a következő válság idején a Federal Reserve nem fog tudni hatékony beavatkozni. Az offshore dollárfinanszírozás biztonságosabbá tétele olyan átfogó nemzetközi együttműködést igényelne, ami a jelenlegi, protekcionizmussal és befelé fordulással jellemezhető amerikai politikai helyzetben nehezen tűnik kivitelezhetőnek.. A válság utóhatásaiként felerősödő nacionalizmus megnehezíti a kontinens strukturális problémáinak megoldását. A krízis megmutatta, hogy az európai bankok és államok sorsa szorosan összefonódik: ha egy ország bajban van, az a bankokat is bajba sodorja az általuk birtokolt állampapírok árfolyamának esése miatt. Amíg Európában nem jön létre egy hatékony kockázatmegosztó rendszer - akár a pénzügyi piacokon, akár a betétbiztosításon, akár a költségvetési politikán keresztül -, addig a közös fizetőeszköz sorsa bizonytalan marad. Márpedig az euróövezet összeomlása minden idők legnagyobb válságát idézné elő, ami mellett a 2008-as történések egyszerű pikniknek tűnnének.A cikk szerint összességében a döntéshozók biztonságosabbá tették a világgazdaságot, azonban rengeteg mindent kell még tanulnunk. Egy évtizeddel a Lehman-csőd után továbbra is aggasztóan sok probléma vár megoldásra, méghozzá gyorsan, hiszen csak idő kérdése egy újabb válság.