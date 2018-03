NGM: kimagasló a magyar gazdaság teljesítménye

A magyar gazdaság 2010 utáni években mutatott teljesítményének értékelése nem lehet teljes az akkori terhes örökség és annak felszámolására tett erőfeszítések figyelembe vétele nélkül. A 2000-es évektől kibontakozó folyamatok, mint például a devizahitelekből finanszírozott vállalati és lakossági ingatlanberuházások, alacsony szinten stagnáló foglalkoztatás, az Európa Unión belül rekorder mértékű költségvetési hiány, gyors belső és külső eladósodás, fenntarthatatlansága a válságban fájdalmasan bebizonyosodott. Ezért is lett a magyar kormány célkitűzése 2010-től a költségvetési hiány és államadósság előző időszakból örökölt, magas szintjének letörése, illetve tartósan emelkedő trendjének visszafordítása. Ezen túlmenően a gazdaságpolitika az Európai Unióban akkor legrosszabb munkaerőpiaci helyzet javítására, a kiegyensúlyozott növekedés feltételeinek megteremtésére, valamint az ország külső sérülékenységében és a lakosság törlesztési terheiben legfontosabb szerepet játszó, a korábbi időszakban folyamatosan emelkedő devizahitel-állomány kivezetésére fókuszált.Sőt Magyarország a régióban egyedüliként csökkentette érdemben az államadósságot, míg Lengyelország, Románia és Szlovákia adóssága nőtt. Azaz ez utóbbi országok költségvetései - szemben hazánkkal - hitelből finanszírozott módon élénkítették gazdaságukat.

Még látványosabb eredményt ért el MagyarországEz azért is figyelemre méltó, mert a magyar gazdaság növekedése úgy tudott lépést tartani a régió növekedésével, hogy eközben a GDP-je 62%-át nem a belső kereslet élénkítésére, és ezáltal a további növekedés generálására fordította, hanem megtakarítva azt, külső adósságának mértékét a korábbi 80%-os, a régió legmagasabb értékét jelentő szintről, a régió második legalacsonyabb szintjére mérsékelte.

Ettől az időponttól azonban a magyar növekedés összességében hasonlóan alakult, mint a régióban. Az elmúlt négy évben a magyar gazdaság átlagosan 3,6%-kal nőtt, ami önmagában is illeszkedik a régió fejlődési ütemeihez, ugyanakkor a hazai növekedési teljesítmény még inkább kiemelkedő annak fényében, hogy mindeközben a magyar gazdaság több mint félévnyi GDP-t nem a belföldi kereslet és ezen keresztül a növekedés fokozására, hanem a korábbi adósságok visszafizetésére fordított.

A növekedési teljesítmény, illetve jövőbeni képesség szempontjából biztató az is, hogy 2010-hez képest a, ugyanis az elmúlt nyolc év alatt több mint 25%-kal bővültek a fejlesztések hazánkban. Ráadásul előretekintve is folytatódhat a beruházások dinamikus növekedésre, így várhatóan Magyarország megőrzi vezető helyét e tekintetben.Bár Magyarország GDP-arányos beruházási rátája átlagosan 24% körül alakult a 2000-es években, ami azonban nem volt fenntartható, egészséges mérték, hiszen forrása a gazdasági szereplők egyensúlyi folyamatokat megbontó, fenntarthatatlan eladósodása volt. Ez a háztartások és vállalatok esetében a devizahitelezés drasztikus felfutásában, az állami fejlesztéseket illetően pedig a jelentős költségvetési hiányban tükröződött. A 2010-et követő években - az óvatossági motívumok felerősödésével párhuzamosan - átlagosan 21%-os volt a magyar ráta, és így a megvalósult beruházások stabil pillérei hazánk gazdasági növekedésének.Régiós összevetésben vizsgálva a folyamatokat elmondható, hogy általános az a tendencia, hogy a GDP-arányos beruházások a válságot követően alacsonyabb szinten stabilizálódtak. Hasonló folyamatok figyelhetőek meg többek között Csehország és Szlovákia esetében, valamint az EU 28 országok átlagát illetően is.A 2013-as növekedési fordulat óta a hazai beruházási teljesítmény bővülése is magasabb sebességbe kapcsolt. (Ez alól egyedül a 2016-os év a kivétel, amikor az EU-s források kifutása miatt átmenetileg negatív tartományba került a növekedési szám, miközben a vállalati szektor beruházásai élénkülést mutattak.) Ennek köszönhető, hogy hazánk jelenlegi, 21,5%-os beruházási rátája számottevően meghaladja a többi Visegrádi ország 20,3%-os átlagos rátáját, valamint az Európai Unió 20,1%-os mutatóját is, valamint a régiós országok közül 2013-óta folyamatosan túlszárnyalja a lengyel, illetve 2017 végére felülmúlta a szlovák mutatót is.

érintően megállapítható, hogy a szocialista gazdaság összeomlását követően nagyszámú foglalkoztatott korhatár előtti nyugdíjazásával és a bőkezű szociális ellátó rendszer segítségével oldották meg a kialakuló munkaerő felesleg problémáját. Ennek következtében a hazai aktivitási ráta régiós és európai összehasonlításban is alacsony volt, 2010 elején ebben a tekintetben az utolsó előtti helyen álltunk az EU-n belül. Az alacsony foglalkoztatás pedig a növekedés szempontjából is korlátozó tényezőt jelentett. A 2010-ben megkezdett munkaerőpiaci reformok sikeresen segítették az aktivitás és a foglalkoztatás növelését. Önmagában is nagy eredmény, hogy 2010 óta mintegy 730 000 fővel bővült a foglalkoztatottak száma, és a munkaerőpiacon végrehajtott reformok sikeressége nemzetközi összevetésben is jól látható., aminek következtében európai összehasonlításban is jelentőset léptünk előre. Különösen kedvező, hogy az aktivitási ráta emelkedésével párhuzamosan a munkanélküliségi ráta soha nem látott szintre, 3,8 százalékra csökkent.

Klikk a képre!

A munkaerőpiac mennyiségi mutatóinak látványos fejlődése magyarázatot adhat a termelékenység mérsékelt változására is, mivel az újonnan belépő munkavállalók produktivitása jellemzően alacsony, munkaerőpiaci integrációjukhoz időre van szükség. A magasabb foglalkoztatottság elérését követően azonban a termelékenység növelésén alapuló növekedési szakasz kerül előtérbe. Ezt az a termelékenység javulásán és a versenyképesség fokozásán alapuló növekedési modellt a kormányzat a társasági adó 9%-ra való mérséklésével is támogatja, amely az EU legalacsonyabb adókulcsának számít. Kutatások szerint az alacsony vállalati adóterhek pozitív kapcsolatban állnak a hosszú távú gazdasági növekedéssel, mivel ösztönzik a beruházásokat, a tőkeigényes, magas technológiai szintet képviselő működőtőke-beáramlást és nem utolsó sorban a vállalkozói aktivitást. A társaságiadó-csökkentés tehát hozzájárul a vállalatok megújulásához, hatékonyabbá és termelékenyebbé válásához, amely révén makrogazdasági szinten is érzékelhető módon növekedhet a termelékenység.alakulása szempontjából két szempontot érdemes figyelembe venni. Egyfelől a kormány demográfiai programja részeként, így 2010 után kezdetben az ő helyzetük javult leginkább. Így például a kétkeresős kétgyermekes családok esetében a magyar bérek már 2015-ben meghaladták a szlovák szintet, és tekintve a kétgyermekes családok adókedvezményének és a bérek gyors ütemű növekedését mára még inkább igaz, hogy a - első helyen a gyermeket nevelő - magyar háztartások jövedelme régiós versenyben is egyre magasabb szintre kerül.

Klikk a képre!

Másfelől a 2013-ban megindult gazdasági növekedés eredményekét az általános bérszínvonal is gyorsan emelkedik, amely minden munkavállalóra kedvezően hat. 2017-ben 10% feletti mértékben nőttek a reálbérek, és előretekintve is a gyors ütemű növekedés folytatása prognosztizálható. E kedvező folyamatokhoz és kilátásokhoz döntő mértékben járul hozzá a 2016 novemberében megkötött, Magyarország Kormánya által kezdeményezett, a versenyképesség modern tényezőire fókuszáló hatéves bérmegállapodás. A bérköltség mérséklésével párosított béremelések eredményeképp ugyanis egyre inkább megéri munkát vállalni, illetve a munka magasabb díjazása ösztönözheti a munkáltatókat a termelékenységük további növelésére, a magasabb hozzáadott értékű termelési szerkezetre való átállásra. Különösen kedvező, hogy a szociális hozzájárulási adó mérséklése nyomán a munkát terhelő adók versenyképesebbé válnak a régióban. A magasabb reálbérek hatására ugyanis nem csak a munkavállalók motivációja növekszik, hanem a munkáltatókat is a termelékenység javítására, illetve a vállalati munkaszervezés és munkavégzés gyakorlatának megújítására ösztönzi. Emellett a magasabb bérek növelik az aktivitást, megkönnyítik a vállalatok számára a munkaerő felkutatását és csökkentik annak fluktuációjából eredő költségeket.

Összességében tehát a magyar gazdaság régiós mércével is kiemelkedő teljesítményt mutat fel kiváltképp, ha figyelembe vesszük az elmúlt években elért nagyléptékű külső adósságleépítést is. Emellett a jövő szempontjából biztató, hogy a tavalyi évben már megtapasztalt növekedési lendület - amelyhez a 2016 novemberében megkötött hat éves bérmegállapodás jelentős lökést adott - folytatódik. Sőt, az idei évre vonatkozó első adatok még gyorsabb fejlődést vetítenek előre. Növekvő foglalkoztatás mellett továbbra is kétszámjegyű a reálkeresetek emelkedési üteme, a kiskereskedelmi forgalom 7,8%-kal, az ipari termelés 6,9%-kal, az áruexport 10%-kal, míg az építőipari termelés 43,2%-kal növekedett januárban. Ezek az impozáns adatok is alátámasztják a kedvező kilátásokat, a hazai gazdaság dinamikus növekedésének folytatódását, amely előretekintve is biztosíthatja Magyarország erős pozícióját a régiós országok gazdasági versenyében.

Molnár István-dr. Várpalotai Viktor

A szerzők a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai