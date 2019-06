A kormány bemutatta, mit kapnak a nyugdíjasok 2020-ban

A bejelentés

2020-ban már a 4. egymást követő évben fogja biztosítani a költségvetés a nyugdíjprémium kifizetését

Varga Mihály pénzügyminiszter a költségvetési törvényjavaslat benyújtásáról szóló sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az egyik fontos cél a családtámogatási lépések megvédése. Azt vallja a kormány, hogy az idősek is fontos részét képezik a családoknak, ezért őket is segítik a nyugdíjak reálértékének megőrzésével és a prémium kifizetésével."A kormány kiemelt célja emellett továbbra is, hogy a nyugdíjasok is kedvezményezettjei legyenek a hazai gazdasági folyamatok kedvező alakulásának" - áll a dokumentumban - hangsúlyozta a tárcavezető.Az is kiderült az eseményen, hogy a jövő évi átlagos infláció 2,8% lehet a kormány várakozása szerint, ami egyúttal azt is jelenti, hogy 2020. január elsején ennyivel emelkedik az időskorúak járandósága.

A számok

Így számolják a prémiumot A törvény prémiumra vonatkozó része így szól: ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott - tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni annak a személynek, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal a 6. § (4) bekezdése alapján egy tekintet alá eső ellátásban részesül.

A nyugdíjprémium összege a következő két szám szorzata:

a) a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése - tárgyévben várható - mértékének 3,5-del csökkentett összege, de legfeljebb 4,

Nem mindenkit vigasztal

egyrészt (egy ideig) fennmarad a nyugdíjrendszer egyensúlya, vagyis a nyugdíjra költhető bevételek és a nyugdíjcélú kiadások összhangja nem borul fel;

másrészt a nyugdíjak egyre szerényebb megélhetési szintet jelentenek - nem abszolút értelemben, hanem az általános bérszínvonalhoz viszonyítva.

Mennyibe kerül?

Ha abból indulunk ki, hogy 2019 januárjában az átlagnyugdíj összege 130 500 forint volt, akkor várhatóan ez az összegEz havonta 3650 forintos egyenlegjavulást jelent egy átlagos nyugdíjban részesülő időskorúnak, ami2020-ban is lesz lehetőség nyudíjprémiumra, mivel teljesülhetnek a törvényi feltételek, vagyis a GDP-növekedés az előírt 3,5% felett lehet. Egy átlagnyugdíj esetén ez annyit tesz, hogyA 2,8%-os nyugdíjemelés és a nyugdíjszámításba be nem épülő prémium sokakat nem vigasztal, ugyanis ők azt látják, hogy a nettó bérek a következő években 7,5-9,5 százalékkal emelkedhetnek, vagyis a bérek és a nyugdíjak közötti olló tovább nyílik.Ahogyan erre korábbi elemzésünkben rámutattunk , ez a folyamat két következménnyel jár:Vagyis most vált nagyon látványossá a nyugdíjrendszer egyensúlyát biztosító egyik eszköz, az inflációkövető indexálás működése.2018-ban a költségvetés erre a célra 41 milliárd forintot fordított, az idei büdzsében pedig 25 milliárd forintot irányzott elő a kormány,