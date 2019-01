Ismét megszólalt az államkincstár a nyugdíjak késéséről

Itt a MÁK szombati közleménye

Volt olyan nyugdíjas, akinek szombat délelőtt még nem volt a számláján az összeg

A hozzánk érkező legutolsó olvasói levelek alapján szombat dél előtt voltak még olyanok, akik hiába várták a nyugdíjat.

"A Magyar Államkincstár tájékoztatja a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő ügyfeleit, hogy a bankszámlákra érkező nyugdíjakA GIRO Zrt. a Magyar Államkincstárral együttműködve intézkedett a 2019. január hónapban esedékes nyugdíjkifizetések jogszabály szerinti utalásáról. A nyugdíjak készpénzben történő kézbesítését a Magyar Posta a korábban közzétett határnap táblázat szerint január 16-án kezdi meg" - olvasható a MÁK oldalán a legfrissebb, szombat állapotról szóló tájékoztató A Portfolio írta meg elsőként , hogy a MÁK véletlenül rossz értéknappal küldte be a tranzakciókat a GIRO éjszakai rendszerébe, ezért nem érkeztek meg a szokásos reggeli időpontban a nyugdíjak a nyugdíjasok egyéni számlájára. Aztán az esti órákban kiderült : fokozatosan egyre többen kapták meg a járandóságot este 8 után is. Az államkincstár akkor is azt hangsúlyozta , hogy mindenkinek elutalták a járandóságot. De érdekesebb kérdés a nyugdíjasok oldaláról, hogy ezek a kifizetések meg is érkeznek-e a bankszámlákra.A MÁK ugyanis minden esetben figyelt a megfogalmazásra:. Egyszer sem azt hangsúlyozza, hogy az összegek minden esetben megérkeztek az egyéni számlákra, ez ugyanis attól függ, hogy a bankok nyitva tartották-e rendszereiket késő este, a szokásos zárást követően is.Kíváncsiak vagyunk ezért, hogy van-e olyan érintett, aki nem jutott hozzá továbbra sem a járandóságához. Várjuk a leveleket a portfolio@portfolio.hu email címre!