Orbán és Matolcsy ledobja a hitelbombát

Orbán Viktor nagy terve

Nem gondolom, hogy véletlenül jött most elő az MNB ezzel a merőben új világképpel

Csak olyan gazdasági miniszterrel tudok együttműködni, aki négy évre vállalja a 4%-os növekedést, nem csak két évre.

A bankok között egyre inkább éleződik a verseny az új ügyfelekért és a meglévők megtartásáért. Ez a kínálati korlátot enyhítheti, a megtakarítások emelkedése szintén ebbe az irányba hat

A fentiekből nem az következik, hogy egyáltalán nem valósulhat meg az MNB jóslata, de ahhoz szükséges a támogató gazdasági környezet (stabil és gyors világgazdasági és eurózóna növekedés tartósan, alacsony infláció és alacsony kamatkörnyezet mellett). Ez jelenleg ugyan adott, de annak a legkisebb a valószínűsége, hogy 12 éven keresztül így is marad - mutatott rá az elemző.

Nem olyan, mint a 2000-es években

Másrészt a bankok jelenlegi tőke-, forrás- és likviditási helyzete, a hitel/betét arányok teljesen lehetővé tesznek egy ekkora hitelexpanziót, ráadásul a hitelteremtés a másik oldalon betétnövekedést is okoz

Ezzel összefügg, hogy a háztartások (és a vállalatok) megtakarításai fedezik az esetleges hitelboomot, szemben a 2000-es évekkel, amikor ennek a fedezete nem volt meg, ami akkor automatikusan (más tényezők, így a hiteltelen és felelőtlen gazdaságpolitika mellett) vezetett a devizahitelezéshez.

Felrobban a növekedés?

az MNB korábban 5-10%-os hitelezést tartott jónak, most 10-15%, míg a lakosság esetében ez még magasabb. Ez a mostani MNB-s alappályához képest legalább tehát 5%-os többlethitelezést takar, ebből kiindulva a mostani 3 százalék körüli GDP előrejelzése helyett 4-5 százalékról beszélhetünk.

Ennek egyetlen korlátja a munkaerő/kapacitás hiány lehet, ez azonban ki fogja kényszeríteni a gépesítést, automatizációt, digitalizációt, így ez is hozzájárul a beruházások további növekedéséhez

Kell-e félnünk a gyors hitelnövekedéstől?

Egy gazdasági lassulás/recesszió esetén mindez összeomlik

A 10% körüli hitelnövekedésben - annak jelenlegi szerkezete mellett - egyelőre nem látok egyensúlyi problémát

De nem mindenki ilyen optimista. "Egy ilyen típusú hitelezési felfutás egyértelműen gazdasági egyensúlytalanságokhoz vezethet" - mondják az Erste elemzői.

- mondta a Portfolio-nak Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza arra a felvetésünkre, hogy jelent-e újat a gazdaságpolitika szempontjából az MNB friss bejelentése. "Ez nagyjából illeszkedik abba a vonalba, amit meghatározott Orbán Viktor miniszterelnök" - hangsúlyozta a szakértő.Virovácz Péter emlékeztetett, hogy Orbán Viktor szerint a 4 százalékos gazdasági növekedést meg kell tartani , a versenyképességet és a demográfiai helyzetet javítani kell. Mindehhez a hitelezés beindulása, és egészséges szinten tartása kulcsfontosságú. Egyelőre nem világos, hogy az MNB aktívan is részt vesz-e majd ebben a "projektben", de inkább hajlok arra, hogy igen - mondta Virovácz.Orbán Viktor egészen pontosan így fogalmazott:"Nagy Márton szavai új megvilágításba helyezik a gazdaságpolitika prioritásait. Az alelnök szavaiból azt a következtetést vonjuk le, hogy az MNB szempontrendszere a korábbihoz képest megváltozhatott és most már kevésbé fél attól, hogy túlzottan felpörög a hitelezés, hanem inkább kívánatosnak tartja, hogy a hitelezés dinamikája jelentősen megerősödjön" - emelte ki Nyeste Orsolya és Ürmössy Gergely, az Erste Bank közgazdászai.Virovácz szerint az már most is látszik, hogy komolyan pörög a hitelezés, elsősorban a vállalati szegmensben, a háztartások esetében a dinamika még nem nevezhető kiugrónak vagy egyáltalán gyorsnak.- mondta Virovácz.Hozzátette, hogy a gazdasági kilátások kedvezőek, aTehát szerinte megvalósítható a gyors hitelnövekedés, de azért sok mindennek jól kell alakulnia, és az állapot nagyon törékeny lehet."Én kétszámjegyű vagy legalábbis közel kétszámjegyű hitelállomány-bővülésre számítok 2018-2020 között, nem lepett meg, hogy az MNB is az általa korábban várt előrejelzést felfelé módosította. Meglepő viszont, hogy ezt a várakozást 2030-ig fogalmazta meg az MNB - ez inkább egy idealista vízió, megalapozott előrejelzést ilyen hosszú távra nem lehet tenni - szerintem az MNB célja is inkább az előbbi" - kommentálta a terveket a Portfolio-nak Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető közgazdásza."A háztartások hitelállománya csupán a GDP 15%-a, a vállalatoké pedig 17%-a, mindkettő mind historikusan, mind régiós, pláne nemzetközi összehasonlításban kirívóan alacsony, ezen arányok megduplázódása sem jelentene túlfűtöttséget, túlhitelezést, vagy egyensúlyi kockázatot" - kommentálta a Portfolio-nak az MNB bejelentését Suppan Gergely, a TakarékBank vezető közgazdásza. Mivel a nominális GDP a következő években 6-8%-kal növekedhet, a hitelállományoknak ennél gyorsabban kellene növekedniük, hogy az arányok is emelkedni tudjanak - fejtette ki.- vélekedik Suppan Gergely, aki azt is megjegyzi, hogy egy részük persze az importot növeli, így nem teljesen növeli a betétet.Ürmössy és Nyeste szerint a monetáris politika azzal tudja támogatni a hitelezést, hogy az (előretekintő) reálkamatokat negatívan tartja, a lehető legmélyebb tartományban. Azonban az ilyenfajta stimulusnak megvannak a saját korlátai."A kérdés, hogy a magyar társadalom karakterisztikája mennyire van összhangban ezekkel a szempontokkal. Harmadik, de hasonlóan fontos szempont az is, hogy a magyar bankrendszert terhelő adók lehetővé teszik-e azt, hogy az aggregált mérlegfőösszeg az MNB által vizionált mértékben bővülni tudjon" - vélekednek.Virovácz Péter számításai szerint amennyiben a Nagy Márton által mondottakból indulunk ki (1% hitel 0,2-0,4% növekedési többlet), az alábbi adódik:Suppan is hasonlóan kalkulál. Szerinte összességében minden feltétel adott a hitelboomhoz, legfeljebb a keresleti oldal korlátozhatja. Egy e, szerencsésebb években (kedvező külpiacok, uniós támogatások felfutása a következő ciklusban, állami beruházások - Paks, infrastruktúra, kulturális, egészségügyi, oktatási, szabadidő, sport - felfutása) a növekedés elérheti a 6%-ot is, de kedvezőtlen környezet esetében is lehetséges a 4%-os növekedés.- vetíti előre a szakértő.Egyértelműen megnövelné a GDP növekedési tempóját a lépés - mondta Ürmössy és Nyeste. Az érdekesebb kérdés viszont az, hogy lenne-e érdemi hatása a gazdaság növekedési potenciáljára. Ez attól függ, hogy a hitelt milyen formában szívja fel a reálgazdaság, és az így kialakuló gazdasági szerkezethez alkalmazkodik-e a magyar jogrendszer és intézményi keretrendszer - teszik hozzá.Török Zoltán kiemelte: természetesen erős a GDP és a hitel változás közötti összefüggés (ez így volt a hitelleépülés időszakában is), noha az említett arányszámokat nem minden esetben érdemes elfogadni, de hüvelykujjszabály alapján nekem nincs különösebb kifogásom ellene.- tette hozzá.Amennyiben nem alakul ki egyensúlytalanság, az MNB képes koordinálni makroprudenciális politikák segítségével a hitelezést (és csökkenteni a kockázatokat), úgy vezethet tartósan gyorsabb növekedéshez - mondta Virovácz. Az ING közgazdásza szerint a beruházási ráta tartós emelkedése megnöveli egy gazdaság potenciális növekedési ütemét. Persze ehhez az ideális forgatókönyvhöz egy támogató külső környezet is kell.- figyelmeztetett a szakértő.Suppan azt emelte ki, hogyA hitelexpanzió feltételezi, hogy a lakosság és a vállalatok egyre jobban bíznak a jövőben - veti fel Suppan. A kelet-európai régió súlyos munkaerőpiaci helyzete miatt a várakozásunk szerint a következő 5 évben elkerülhetetlen a 40-50%-os bérrobbanás az egész régióban. Ennek hatására egyre több háztartás lesz hitelezhető, bár az ingatlanárak is tovább fognak emelkedni, így egyre nagyobb hitelre lesz szükség a lakás megvásárlásához.Nagyon sok függ a hitelezés szerkezetétől és a felügyeleti szerv (MNB) lépéseitől - válaszolta Virovácz arra a felvetésünkre, hogy jelent-e egyensúlyi kockázatot a gyors hitelnövekedés. "Természetesen a hitel kockázatos termék, nem mondhatjuk, hogy nem jelent veszélyt. Talán olyan oldalról jön a baj - hasonlóan az előző globális válsághoz -, amire nem is számítottunk eddig" - mondja az ING szakértője, hozzátéve.Amíg a lakossági jövedelem növekedése és a GDP növekedése lépést tart a hitelezés felfutásával, vagyis arányosan zajlik a folyamat, komolyan feszültségek nélkül működhet a rendszer.Hogy ez elég-e a kockázatok feltárásához és kezeléséhez, azt majd csak a jövő eseményeinek fényében tudjuk megítélni - zárta szavait.- mondja Török. Problémát okozhatna pl. egy, a külső gazdasági környezet esetleges radikális romlása között kialakuló fogyasztásihitel-boom, de ezt nem tartja valószínűnek.Suppan szerint a vásárlóerő növekedésével a fogyasztás is nő, így a hazai (és a régiós) piacra termelő és szolgáltató cégek forgalma és bevétele is ugrani fog, így egyre hitelképesebbé válhatnak. "Viszont a munkaerőhiány miatt létszámot bővíteni aligha tudnak, így meredeken javulhat a termelékenység. Azonban azon vállalatok, amelyek nem tudják tartani a lépést, nem tudnak bért emelni, munkaerő nélkül fognak maradni, a versenyképtelen, alacsony termelékenységű vállalatok kiesése ugyanakkor szintén javítja az országos átlagot" - vélekedik Suppan Gergely.Megítélésük szerint a gazdaságpolitika jegybanki és költségvetési ága számára is egyaránt fontos, hogy a magyar gazdaság külső egyensúlya ne boruljon fel. "Így elképzelhetőnek tartjuk, hogy a felpörgött hitelezésből eredő importtöbbletre, ami a folyó fizetési mérleget deficitbe fordíthatja, a költségvetés restriktív módon válaszol, azaz a büdzsé többletbe fordul" - vetítik előre.