Orbán: ha az EU nem ad pénzt, Kínához fordulunk

Közép-Európának jelentős hátrányokat kell ledolgoznia az infrastruktúra területén, sok még a tennivaló ezen a téren. Forrásokra van szükségünk az új utak vagy vezetékek építéséhez. Amennyiben az Európai Unió nem tud pénzügyi támogatást adni, Kínához fordulunk

- ismertette a miniszterelnök szavait az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A Kínához fordulás egyébként már elkezdődött, a Budapest-Belgrád vasútvonal akár jóval 600-700 milliárd forint feletti összegének döntő részét ugyanis kínai hitelből finanszírozza majd az ország:Tájékoztatása szerint Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy a visegrádi négyekhez tartozó országok rendkívül dinamikusan növekednek, 2030-ra utolérik a nyugati ipari országokat, és nettó befizetői lesznek az EU költségvetésének."2030-ban jórészt Németország és a visegrádi országok finanszírozzák majd az Európai Uniót" - mondta Orbán Viktor.A 2020 utáni EU-s költségvetés kereteiről egyébként éppen ma jelentek meg lényeges információk, amelyek alapján akár több milliárd eurós forráscsökkenés is kinéz Magyarországnak:Azt, hogy valóban kritikusan fontos év áll az EU előtt, maga a költségvetési biztos is levezette:Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője kedden azt jelentette be, hogy Magyarország szívesen befizet több pénzt is az EU kasszájába, a bruttó nemzeti jövedelme 1,2%-át is, és közben elismerte, hogy bár szeretne Magyarország nettó befizető lenni, de még nem az: