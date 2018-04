Orbán Viktor olyan megállapodást kötne, amire még soha nem volt példa

Szeretnék egy átfogó megállapodást kötni a magyar nőkkel, mert a demográfia rajtuk áll vagy bukik. Az ő döntésük

És utána kössünk egy megállapodást, nem 4 évre, hanem 15, 20, 30 évre, mert a demográfiapolitikának a lényege a hosszú távú tervezhetőség. Kössünk egy hosszú távú megállapodást, az ő szerepükről és a kormány részéről a nekik nyújtható perspektivákról

hosszú távra szólna. A gyermekvállalást ösztönző, vagy a családtámogatást célzó intézkedések ugyanis akkor tudják kifejteni a legerősebb hatást, ha az érdekeltek (családok) hisznek abban, hogy az elfogadott programok hosszú távon fennmaradnak, nem pedig csak 1-1 kormányzati ciklusra. Ha a rövid távú ciklikusság eltűnik ezen a területen, akkor az emberek jobban tudnak tervezni hosszú távra és bátrabban vállalhatnak gyereket.



Korábban azt is bemutattuk, hogy a demográfiai trend megfordítása azért is lesz nehéz, mivel egyre kevesebb szülőképes nő van Magyarországon.

Az interjú többi részéről itt írtunk:- válaszolta arra a kérdésre, hogy a kormány mire készül pontosan a demográfia területén.Fontosnak tartom, hogy mondják el, mi pedig értsük meg, hogy mit akarnak, mert a gyerekvállalás az a legszemélyesebb ügy, de a közösség számára fontos ügy. Azt is mondhatom, hogy a legszemélyesebb közügy, de csak a hölgyek tudják eldönteni - érzékeltette.Nekem és a kormánynak is az a dolga, hogy az ő döntésüket tudomásul vegyük és ha gyermeket szeretnének vállalni, és el tudják mondani, hogyan mehetne ez jobban és könnyebben, a gyereknevelés és a családok egyben tartása, akkor mi azt meghallgassuk.- magyarázta.Az elmúlt napokban már több cikkünkben is beszámoltunk arról, hogy az új kormány egyik, ha nem a legfontosabb intézkedéscsomagja a családok támogatása lesz, a demográfiai folyamatok megfordítása érdekében. Ezekben a cikkünkben felvázoltuk, hogy konkrétan milyen új lépések várhatóak: