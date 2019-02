Teljes magyar kézben kell tartani a magyar államadósságot, ez a következő hat évben elérhető - mondja Matolcsy.

Egyértelmű, hogy a pénznek van szaga, és egyértelmű, hogy az a jó, ha az utolsó fillér is magyar kézben van

- mondja.

Nem akármilyen súlyú ez a bejelentés. Eddig "mindössze" a devizaadósság lassú leépüléséről volt szó, ami azt jelentette, hogy a magyar állam hagyja kipörögni a lejáró devizaadósságot (esetleg néha visszavásárol belőle). Ez is óriási összeg, mintegy 6000 milliárd forintnyi adósság lassú leépülését jelenti. Ehhez képest most hat év alatt nem csupán devizaadósságot, hanem a teljes külföldi kézben lévő államadósságot kívánná leépíteni a gazdaságpolitika, vagyis a fenti összeghez hozzácsapódik még a külföldiek kezében lévő forint állampapírállomány, mintegy 4000 milliárd forint. A kettő együtt 10 ezer milliárd forint. Adódik a kérdés: ki vesz meg belföldről ekkora adósságállományt? Ehhez a pénzügyi rendszerben óriási változásoknak kell bekövetkeznie, például eltűnik, vagy nagyon elvékonyodik az aukciós rendszer, hiszen abban nem lesznek külföldi szereplők. Az adósság nagy része valószínűleg a lakossághoz áramolna, de ahhoz biztosan további erős ösztönzők kellenek majd, hogy ilyen óriási állampapírállomány-növekedés következzen be.