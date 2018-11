Óriási a tét! Most dől el Magyarország sorsa

A tét nagyon nagy, mégpedig az, hogy azon kevés ország közé tudunk-e kerülni a következő évtizedekben, akik már kitörtek a közepes jövedelem csapdájából. Ez csak pár országnak sikerült a világon

Azok az országok, akik kitörtek a csapdából, valamit nagyon jól csináltak. Meg kell értenünk és el kell lesnünk a legjobb nemzetközi gyakorlatokat

- mondta el Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója és főközgazdásza a Vállalatirányítás felsőfokon 2018 című konferencián, amelyeket az Óbudai Egyetem, a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Közgazdasági Társaság szervezett.- emelte ki Palotai.Persze nincs egységes recept, és mások a kezdeti feltételek. Ausztria és Magyarország egészen máshonnan indul, de a célunk egy-két évtizeden belül az osztrák életszínvonal elérése - mondta az MNB főközgazdásza.Kiemelte: Magyarország 2010-et követően egy sikeres válságkezelést hajtott végre, amit a foglalkoztatási fordulat alapozott meg. Ezt követte az MNB monetáris politikai fordulata, ami támogatta a növekedést, árstabilitási mandátumának megőrzése mellett, ugyanakkor szükséges a versenyképességi fordulat a fenntartható felzárkózásért. "A felzárkózás nem egy automatikus dolog, ebben aktív szerepet kell vállalnia a gazdaságpolitikának" - szögezte le.Palotai Dániel szerint ehhez a kkv-szektor termelékenységének javítása kulcskérdés. Egy reformpályán haladva meg kell dupláznunk a béreket, mert nem olcsó munkaerővel kell versenyezni, hanem megtartani a tehetségeinket.Reformok nélkül Ausztriához viszonyítva lassú lenne a felzárkózás, érdemben nem közelednénk hozzájuk, de egy reformpályán haladva az osztrák fejlettségének a 80-100%-os sávba kerülhetünk - vélekedett.A magyar kkv-k a foglalkoztatás kétharmadát adják, de a termelékenységük háromszoros lemaradásban van a nagyvállalatokétól. Az EU-ban és a visegrádi országokban sokkal kisebb a kkv-k termelékenységi lemaradása, mint nálunk.A kkv-k kimaradnak az innovációból, ezeken a helyeken szemléletváltásra, valamint olcsó finanszírozásra van szükség. "A vállalkozói kultúra terén érdemi lemaradás azonosítható, a magyar vállalatok lassabban ismerik fel a lehetőségeket, nem akarnak kockázatot vállalni, és nem alkalmazzák megfelelő arányban a technológiát" - sorolta Palotai Dániel, aki szerint támogatni kell a magyar kkv-k exportálását is, amit a kínai "Egy övezet-egy út" kezdeményezés is támogathat.Csökkenő népesség mellett kell növekednünk, ami azt üzeni, hogy fent kell tartani a teljes foglalkoztatást. "Nem ülhetünk ölbe tett kézzel és nem gondolhatjuk, hogy ez így fog maradni" - vélekedett.Megjegyezte, Magyarországon sok az elvesztegetett életévek száma, aminek a csökkentése növelné a felzárkózási lehetőségeinket. Kiemelte: még mindig alacsony a felsőfokú képzettségűek aránya, pedig a magasan képzettek a leginkább termelékenyek. "Meg is éri, nem csak munkát és verítéket jelent az iskolapadban ülni hosszú éveken keresztül" - mondta Palotai, rámutatva, hogy a mesterfokozattal elérhető kereset 2-2,5-söszöre lehet a középfokú végzettségének.