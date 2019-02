Óriási bajban van Románia - Magyarország padlógázzal előz

A gazdasági csodának vége

A közelmúltban romániai szakmai körúton jártak a Societe Generale elemzői, amelynek során egyeztettek a román jegybank szakembereivel, a pénzügyminisztérium illetékeseivel, illetve intézményi befektetőkkel és piaci szereplőkkel. Ezek alapján elkészítették rövid országelemzésüket, hogy mi vár Romániára a következő években. Röviden, nem sok jó. Ez már az elemzés címéből is leszűrhető: "lesz ez még rosszabb is mielőtt jobb lesz".Az elmúlt években kiemelkedő GDP-növekedést tudott felmutatni Románia. Az össztermék 2017-ben közel 7%-kal nőtt, amivel (Írországot leszámítva) az egész EU-t maga mögé utasította. Hiába teljesített nagyon jól a magyar gazdaság is az elmúlt években, Romániával nem tudta tartani a lépést. Legalábbis eddig.Szakértők már korábban is arra figyelmeztettek, hogy a román növekedési ütem fenntarthatatlan, ugyanis az ország külső és belső egyensúlyi helyzetének gyors romlásával járt együtt.

Megjegyzés: a költségvetési hiány (bal ábra) és a folyó fizetési mérleg hiány (jobb ábra) növekedése kísérte a román gazdaság szárnyalását.

Az elkerülhetetlen lassulás már 2018-ban elkezdett kibontakozni, hiszen a piaci konszenzus szerint a 7% körüli GDP-bővülési ütem 4%-ra körülire fékezhetett, a Societe Generale elemzése pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy idén 3,5%-ra, de egyes elemzők szerint akár 3% alá lassulhat a dinamika, összhangban a gyorsan romló költségvetési helyzettel. Ez azt jelenti, hogy már tavaly gyorsabban bővülhetett a magyar gazdaság, mint a román, ez a különbség pedig idén tovább nőhet, a hazai növekedési dinamika ugyanis a várakozások szerint nem fog olyan jelentősen lassulni az idén.

A román kormány vonakodik beismerni, hogy drasztikus lassulásra kell felkészülni, épp ezért várakozásaikban 5,5%-os GDP-növekedés szerepel idénre vonatkozóan (az alábbi ábrán kék négyszög: "MoF forecast").

Mivel a kivetett adó a román bankközi kamat alakulásához kapcsolódik, amelyet természetes körülmények között piaci folyamatoknak kellene meghatároznia, gyengülhet a jegybank monetáris politikai eszköztárának hatékonysága, sérülhet a transzmissziós mechanizmus. Normál esetben az infláció várható gyorsulása a jegybank részéről szigorúbb monetáris politikát tenne szükségessé, azonban az intézménynek a jövőben azt is mérlegelnie kell majd, hogy a kamatszintek változtatása hogyan hat majd az illetékre, ezen keresztül a pénzügyi szektor nyereségességére, ezen keresztül pedig a gazdasági folyamatokra.

Mivel az adó alapja a bankok mérlegfőösszege, a bankok tulajdonképp azért is fognak több pénzt fizetni, mert több román állampapírt tartanak könyveikben. Ez az állampapír-portfólió leépítését ösztönözheti, ami jelentős hozamemelkedést eredményezhet, lévén a román bankok az ország államkötvényeinek legnagyobb tulajdonosai. A bankok részéről a gyengülő kereslet már kezd érezhetővé válni a legutóbbi aukciók gyenge eredményei alapján.

A Societe Generale elemzőinek nyilatkozó piaci szereplők szerint a bankadó negatívan fogja befolyásolni a hitelkínálatot, ezen keresztül a hitelezési aktivitást, ami így a növekedési kilátásokat is rontja.

A SocGen által felkeresett piaci szereplők úgy vélik, hogy a román bankadó rendkívül destabilizáló hatással lehet majd a gazdaságra, végeredményben pedig a kormányzati bevételek is jelentősen visszaeshetnek. Vagyis lényegében saját magát lövi lábon a kormány, hiszen a magasabb adóbevétel beszedése volt a cél, hosszabb távon viszont ezzel ellentétes következménye lehet az intézkedésnek.

Ez azért különösen aggasztó az ország egyensúlyi helyzetét tekintve, mert már 2018-ban is túllőhetett a megengedett 3%-os GDP-arányos hiányon a kormány (vagy legalábbis nagyon megközelítette azt). Ha ehhez hozzávesszük a rendkívül optimista (a valóságtól elrugaszkodott) növekedési forgatókönyvet, ami a valóságnál feltehetően jóval magasabb állami bevételekkel számol, látszik, hogy nem jön ki a matek. Minden bizonnyal rosszabb lesz a növekedés, a bevételek sem úgy fognak nőni, ezzel pedig még jobban felborulhat a költségvetési egyensúly. A gazdaságpolitikai káoszt jól példázza, hogy a kormány még mindig nem nyújtotta be a 2019-es költségvetési tervezetet.Az elszálló hiány veszélyének felismerése vezethetett oda, hogy tavaly decemberben rendkívüli költségvetési intézkedések bevezetését jelentette be a pénzügyminisztérium a 2019-es államháztartási deficit 3% alatt tartása érdekében. Számos bevételnövelő intézkedés (adónövelés) szerepelt a csomagban, a legfontosabb azonban a telekommunikációs és energiacégekre kivetett szektoriális különadó, illetve a bankok sarcoltatására megalkotott "kapzsiság illeték" volt.Az adófizetés alapját a pénzintézetek mérlegfőösszege képezi (a magyar bankadóhoz hasonlóan), és azért kapta a kapzsisági illeték megnevezést a sajtóban, mivel az alapján kell fizetnie a bankoknak, hogy a román jegybank irányadó rátájához képest mennyivel magasabb referenciakamat mellett nyújtanak hiteleket. A kormány logikája egyszerűen úgy foglalható össze, hogy ha a bankok az irányadó kamatnál jóval magasabb kamat mellett hiteleznek, akkor nyerészkednek a vállalatokon és a lakosságon, ezért pedig fizetniük kell.Ezzel az adóval több probléma is van, ami vissza fog még ütni a jövőben - állítják a Societe Generale elemzői.Miközben fennáll a veszély, hogy a bevételek elmaradnak majd a kormány várakozásától, a kiadási oldaltól sem várható, hogy stabilizálja a költségvetést, ugyanis májusban EP-választás, idén év végén elnökválasztás, jövőre pedig helyhatósági választások lesznek az országban. Vagyis az ország vezetése érdemi költségvetési mozgástér nélkül megy bele a politikai ciklus egy fontos időszakába. Emiatt további bevételnövelő intézkedések nélkül könnyen kicsúszhat a költségvetési gyeplő a kormány kezéből. Egyetlen jó hír talán az, hogy Románia GDP-arányos államadóssága a 36%-ot sem éri el, így ezen a téren van némi mozgástér.A SocGen várakozásai szerint a kialakult kényes helyzet miatt kényszerpályára kerülhet a román jegybank, és a jövőben arra fog koncentrálni, hogy a romló gazdasági fundamentumok ellenére biztosítsa a lej stabil, fokozatos leértékelődését. Ez az erős inflációs nyomás miatt fontos, hiszen a jegybank nem hagyhatja túl gyorsan leértékelődni a helyi fizetőeszközt, az ugyanis tovább rontana a helyzeten. Ez alapján a lej folytathatja útját az újabb történelmi mélypontok felé az euróval szemben.

Megjegyzés: az euró-lej árfolyam alakulása.

A kormány vészhelyzetből meghozott, finoman fogalmazva is nem túl piacbarát intézkedései a román állampapír-piacon is negatív következményekkel járhatnak. A SocGen várakozásai szerint a várhatóan növekvő hiány, valamint a bankok és a nyugdíjpénztárak büntetése miatt folytatódhat a hozamemelkedés, tovább drágítva ezzel az államháztartás finanszírozását.

Megjegyzés: a 10 éves lejáratú román államkötvény hozamának alakulása.

Összességében tehát úgy tűnik, hogy elérkezett az elmúlt évek román gazdaságpolitikájának böjtje. Éveken keresztül gyorsuló ütemben tudott növekedni keleti szomszédunk, ezt azonban az egyébként sem kedvező külső és belső egyensúlyi helyzet rovására tette. Most kellene kiigazítani a költségvetési helyzetet, a rövid távú politikai érdekek azonban beleszólhatnak a dologba. Megoldásként olyan intézkedéseket hozott a kormány, amelyek hosszabb távon inkább rontják a helyzetet, és növelik annak valószínűségét, hogy a román gazdaság a korábban vártnál is nagyobbat fékez. Arról nem is beszélve, hogy Románia mindhárom hitelminősítőnél épphogy a befektetésre ajánlott sávban tartózkodik, vagyis a költségvetési helyzet romlása esetén könnyen veszélybe kerülhet az adósbesorolás, emiatt pedig még nagyobb nyomás alá kerülhet a lej árfolyama, illetve az állampapír-piaci hozamok is.A SocGen elemzése ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy még változhat a bankadó szabályozása, illetve a kormány várakozása is közeledhet a gazdasági realitásokhoz, ami hozzájárulna a költségvetési folyamatok normalizálásához. A következő hónapok kulcsfontosságúak lesznek abból a szempontból, hogy milyen irányba indulnak el a folyamatok keleti szomszédunknál.