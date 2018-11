Óriási meglepetés: itt a friss magyar GDP-adat!

a növekedéshez a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult, legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások.

Az első becsléskor a KSH nem közöl részleteket, így nincs arról pontos információnk, mi okozhatta a meglepetést. A hivatal szűkszavú információja mindössze annyi, hogyAz előző negyedévhez képest 1,2%-os volt a növekedés, ez alapján pedig kijelenthető, hogy a magyar gazdaság egyenletes tempóban bővül. 2017 eleje óta ez a mutató az 1,0-1,4 százalékos tartományban ingadozott.

Az igazi meglepetés éppen ez: a közgazdászok alapvető várakozása, hogy a magyar gazdaság lassuló pályára kerül, hiszen a növekedés motorjai gyengülnek. Úgy tűnik viszont, hogy ez egyre későbbre tolódik, az idei éves átlagos növekedés akár 4,5% felett is lehet, ami 14 éve nem látott ütemet jelent.

Az egyik a lakossági jövedelmek bővülése, ami a fogyasztást pörgeti. Bár a reálkeresetek növekedése az elmúlt hónapokban kicsit visszafogottabb lett, ám eközben a háztartások hitelfelvételi hajlandósága erősödött.

A másik fontos növekedési faktor az EU-forrás, pontosabban az ezt megelőlegező költségvetési költekezés. Ennek köszönhetően óriási összegek áramlanak a gazdaságba, amelyek keresleti oldalról húzzák a GDP-t.

A növekedés szerkezetéről a KSH munkatársa, Boros Zsuzsa mondott kicsit többet a Reutersnek: "A piaci szolgáltatások, különösképpen a vendéglátó szektor bővült gyorsan, valamint az építőipar hozzájárulása volt magasabb, mint az első két negyedévében. A mezőgazdasági teljesítmény is emelkedett negyedéves összevetésben, nagyrészt a jó kukoricatermésnek köszönhetően."Ezek nagyjából a piaci várakozásokkal egybevágó faktorok, Boros azonban azt is elmondta, hogy az előrejelzésektől való eltérést elsősorban az okozhatta, hogy a beruházások erőteljesebben bővültek. A másik meglepetés faktor a külkereskedelem lehetett. Részletes havi adatok csak az áruforgalomra vannak, amelyek markáns romlást mutattak, ám eközben a szolgáltatás külkereskedelem továbbra is jól teljesít . A KSH szakértője azt is hozzátette, hogy (az erős beruházásokkal összhangban) az építőipari teljesítmény is meghaladhatta a várakozásokat.A növekedésnek két karakteres motorja van:Bár a friss adat nagy meglepetést jelent, előretekintve a lassulást ígérő pálya nem nagyon változott. Az ugyanis továbbra is érvényes, hogy a GDP-bővülésnek vannak nem fenntartható elemei. Az azonban a negyedévről negyedévre meglepetést okozó GDP-adat láttán nagy kérdés, hogy ez a pálya valóban annyira meredek lesz-e, mint ahogy azzal többnyire számoltak a szakértők. A jövő évi GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzések konszenzusa egyébként 3,5%.További részletek hamarosan.