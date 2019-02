Óriási szakadék a magyar csecsemőhalálozásban: hétszeres különbség a megyék között

Az orvostudomány fejlődésével párhuzamosan a 20. században Magyarországon is drámai mértékben visszaesett a csecsemőhalandóság. Az évszázad elején még átlagosan 5 gyerekből 1 nem élte meg az 1 éves kort, vagyis bőven 200 feletti halálozás jutott 1000 gyerekre, 2017-ben az országos átlag már csak 3,6 volt. Ez mintegy 75%-os csökkenést jelentett a rendszerváltás évéhez képest.

Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy az ország egyes területei között továbbra is óriási különbségek vannak. A KSH elemzése hangsúlyozza, hogy mivel az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a születések, ezzel együtt pedig a csecsemőhalálozások száma, ezért az ország egyes területei közötti eltérésekben egyre nagyobb szerep juthat egy-egy váratlan eseménynek, balesetnek, tragédiának, magának az esetlegességnek. Összességében így is jól látható különbségek vannak az egyes megyék között, bár közel sem szabályszerű, hogy mely megyék szerepelnek a legjobb vagy a legrosszabb területi egységek között.

Klikk a képre!

2017-ben a legmagasabb halandósággal rendelkező megyék közé Bács-Kiskun és Nógrád megye tartozott, és az elmúlt évtizedekben változatlan maradt Szabolcs-Szatmár-Bereg - mint a csecsemőhalandóság szempontjából a legkedvezőtlenebb területi egységek közé tartozó - megye relatív helyzete.

Hektikusan alakult a három legjobb helyzetben lévő megye sorrendje. A 2017. évi adatok szerint Veszprém és Baranya megye, valamint Budapest helyzete volt a legjobb. A 2017. évi országos rekordalacsony csecsemőhalandóságot tekintve feltűnő Veszprém megye 1,0 ezrelékes és Baranya megye 1,6 ezrelékes halandósága, ami történelmi minimumot jelent mindkét megye tekintetében.

A 2017. évi alacsony értékek miatt lényegesen, közel 7-szeresére emelkedett a két szélsőértékű megye (Veszprém és Bács-Kiskun megye) közötti különbség, ami a jelenleginél jóval magasabb csecsemőhalandóság mellett korábban soha nem fordult elő.

. A KSH következő ábrája magáért beszél: minél magasabb az anya iskolai végzettsége (ezzel együtt pedig minél magasabb jövedelmű háztartásba születik a gyerek), annál alacsonyabb a csecsemőhalandóság. A legalacsonyabb és legmagasabb végzettségű anyák között több mint hatszoros különbség van halálozás tekintetében, ami jól példázza a magyar társadalmon belüli óriási szakadékot.

Érdekes alaposabban megnézni a következő ábrát is, ami a csecsemőhalandóság gyakoriságát mutatja az anya életkorának függvényében.Az általános orvosi vélekedés szerint ahogy az anya közeledik a 40 éves korhoz, úgy nőnek egyre inkább a terhességgel kapcsolatos egészségügyi kockázatok (40-en túl mindez fokozottan érvényesül), ezért inkább a 20-as éveket szokás ideális szülési kornak tekinteni. Ez alapján azt várhatnánk, hogy a 20-30 éves korosztályban a legalacsonyabb a csecsemőhalandóság, az adatok azonban mást mutatnak.

2017-ben a 35-39 éves korosztályú anyák esetében volt a legalacsonyabb, a 16 év alattiak és a 17-19 év közöttiek között pedig a legmagasabb a csecsemőhalandósági arány. Ez azzal hozható összefüggésbe, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező, emiatt pedig valószínűleg magasabb jövedelmű háztartásban élő anyák esetében (akiknél alacsonyabb a csecsemőhalandóság) kitolódik a szülés kora, míg a hátrányos helyzetben élők (ahol magasabb a halálozási arány) esetében gyakoribb a korai gyermekvállalás.Ezt a következtetést támasztja alá a következő ábra is, ami azt mutatja, hogy hányadik gyerek esetén a legnagyobb a valószínűsége a korai halálozásnak.

A gyerekszám növekedésével együtt a kockázat is emelkedik, ami azzal hozható összefüggésbe, hogy a tehetősebb társadalmi rétegbe tartozók többnyire kevesebb gyermeket vállalnak, így a sokgyerekeseknél többségben vannak a hátrányos helyzetű anyák, akiknél - a fenti látottak alapján - magasabb a halálozási arány.A KSH elemzése nemzetközi viszonylatba is helyezi a hazai csecsemőhalálozási arányszámot. 2016-os adatok alapján (amikor 3,9 volt a hazai országos átlag) az EU-átlagnál rosszabb volt a helyzet Magyarországon, a kelet-közép-európai régiós országokhoz képest azonban jól teljesítettünk.

Ennek az a magyarázata, hogy a hazai újszülöttkori halandóság az EU-országok átlagánál nagyobb mértékben javult (csökkent) 1990-hez, 2000-hez, vagy 2010-hez viszonyítva is 2016-ban, így sikerült kedvezőbb pozíciót elérni ezen országok rangsorában.Az EU-28 országainak 2016. évi rangsorában így is az utolsó harmadban volt Magyarország, de jobb pozícióban, mint egy vagy két évtizeddel korábban. Az élmezőnyben évtizedek óta a skandináv országok, ezen belül is Finnország csecsemőhalandósága a legkedvezőbb, és ezt a helyzetét 2016-ban is megőrizte, 1,9 ezrelékkel. Figyelemre méltó Szlovénia és Észtország esete, ahol negyedére, illetve ötödére esett az újszülöttkori halandóság az elmúlt két és fél évtizedben, így 2016-ban a második és a harmadik helyet foglalták el az uniós országok rangsorában.