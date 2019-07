Összeomlás szélén az olasz kabinet - békülne az egyik kormányfő-helyettes

Ezek a legfrissebb fejlemények

A Liga vezetője, Matteo Salvini közben meg nem erősített olasz sajtóértesülések szerint bejelentkezett az olasz államfőhöz, hogy a kormány további sorsáról egyeztessen, és azt is jelezte, hogy nem kíván részt venni a pénteki kormányülésen. A helyzet egyre inkább afelé mutat, hogy ősszel előrehozott választások lesznek az országban, mivel a Liga népszerűsége 36% körüli, míg az Öt Csillagé az elmúlt egy évben lemorzsolódott 17% körülre és a Liga úgy ítélheti meg, hogy most érdemes egy választáson kiszorítani a kormányból az Öt Csillagot.A kormányt alkotó két koalíciós párt és vezetői között azután erősödött még tovább az ellenzék, hogy a Liga orosz finanszírozásáról láttak napvilágot a minap értesülések, míg az Öt Csillag megszavazta az Európai Bizottság elnökének Ursula von der Leyent.július 20. az utolsó "hasznos nap" ahhoz, hogy ősszel előrehozott választásokat tarthassanak. Ha később tör ki kormányválság, akkor az őszi költségvetési törvénycsomag megszavazása miatt legközelebb jövő tavasszal lehetnének választások. Ha a következő napokban nem bomlik fel az M5S-Liga kormány, jövő tavaszig folytatódhat a közös kormányzás.

A képen balról jobbra Luigi Di Maio Öt Csillag vezető, miniszterelnök-helyettes és munkaügyi miniszter, középen Guiseppe Conte miniszterelnök, jobbra pedig Matteo Salvini Liga-vezető, miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter 2018. október 20-án egy költségvetési sajtótájékoztatón, Antonio Masiello/Getty Images

Hogy jutottunk idáig?

Jelenleg már nincs olyan politikai és gazdasági kérdés, amelyben a két kormánypárt egyetértene.

Az utóbbi napokban azonban Giuseppe Conte nyíltan az M5S mellett foglalt állást, többször hangsúlyozva, hogy ő Olaszország miniszterelnöke, nem pedig Matteo Salvini.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, aki egyben belügyminiszter is, csütörtökön Helsinkiből üzente meg az M5S-t vezető Luigi Di Maiónak, hogy véget ért a belé vetett politikai és személyes bizalma is. Valójában Matteo Salvini és Luigi Di Maio már hónapok óta nem beszél egymással. A csütörtöki üzenetre reagálva Luigi Di Maio a közösségi oldalán közzétett videón azt mondta, ha a Liga meg akarja buktatni a kormányt, ne kerteljen, hanem vállalja ennek a felelőségét.A tavaly június elsején - 88 napig tartó egyeztetés után -Az M5S és a Liga kapcsolatát elmérgesítette, hogy a közös kormányzás a közvélemény-kutatások szerint az M5S-t folyamatosan gyengítette, miközben a Liga egy év alatt megkétszerezte a 2018-as olasz parlamenti választásokon szerzett támogatottságát. Az Európai Parlamenti választások olaszországi kampányát is az M5S és a Liga versenye uralta, amelynek végén a Liga bizonyult Olaszország legnagyobb pártjának.Az utóbbi napokban a Ligát számos támadás érte az M5S részéről a Matteo Salvini vezette párt feltételezett oroszországi finanszírozása miatt. Matteo Salvini viszont az M5S-t támadta amiatt, hogy Luigi Di Maio pártja támogatta Ursula von der Leyen megválasztását az Európai Bizottság elnöki tisztségére. Ezt követőenA két kormánypárt vitájában Giuseppe Conte miniszterelnök eddig mindig a közvetítő szerepét töltötte be.Olasz sajtóinformációk szerint a Liga politikusai és párttagsága nyomást gyakorol Matteo Salvinire a kormánykoalíció felbontása érdekében, elérkezettnek látva az időt, hogy a Liga az M5S nélkül irányítsa Olaszországot.Az sem kizárt, hogy az M5S inkább a jelenleg ellenzéki, balközép Demokrata Párttal (PD) folytatná a kormányzást.Más vélemények szerint se az M5S-nek, sem a Ligának nem érdeke a kormánybuktatás, hiszen minden vita ellenére a két párt alkotta kormány az olaszok 56 százaléka támogatottságát bírja.