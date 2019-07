Összeomlás szélén Kim Dzsong Un országa

Észak-Korea bruttó hazai terméke 4,1%-kal esett vissza 2018-ban, amely a legnagyobb csökkenés 1997 óta - mutatják a dél-koreai jegybank számításai. A Bank of Korea pénteki jelentése szerint 2017-ben a gazdaság teljesítménye 3,5%-kal csökkent, vagyis az ország tartós recesszióban van. A tavalyi évben a feldolgozóipar és a bányászat teljesítménye is nagymértékben zuhant, miközben a külkereskedelem gyakorlatilag összeomlott.A GDP-számítás a dél-koreai hírszerzés és más hatóságok adatain alapulnak, amelyek közelről figyelik az észak-koreai folyamatokat. Észak-Korea nem tesz közzé az országukra vonatkozó saját GDP-adatot.Azt már korábban is tudni lehetett, hogy Kim Dzsong Un diktatúrája egyre nagyobb bajban van, hiszen alacsony szintre csökkentették a fejadagokat és az országban éheznek az emberek. AZ ENSZ becslése szerint jelenleg a több mint 25 millió lakosú Észak-Koreában 10,1 millióan szembesülnek súlyos élelmiszerhiánnyal.Az észak-koreaiak nagyon kevés fehérjét fogyasztanak, egyes családok asztalára mindössze évente néhányszor kerül hús vagy más fehérjeforrás.Az ország gazdasága tehát az összeomlás szélén áll, egyre többen éheznek, mindez azonban nem gyengíti az észak-koreai diktatúrát. Kim Dzsongil a 90-es években ennél súlyosabb katasztrófát is sértetlenül megúszott: 1994 és 1998 között legalább százezrek, de akár milliók is éhen halhattak a rossz termés és a gyenge gazdasági teljesítmény miatt. Akkor nemzetközi segélyekkel támogatták az országot, most azonban erre kevesebb esély látszik a szigorú szankciók miatt.