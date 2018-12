Példátlan időpontban hatalmas költekezést zavart le a napokban a kormány

"Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról" című határozat ugyanis mintegy 18,5 milliárd forintnyi támogatás egyösszegű kifizetését tartalmazza december 28-i határidővel például a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számos különféle projektjére. De például a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség is kapott félmilliárdot, ahogy számos egyéb sportszövetség is. A 73 tételből álló listán a legnagyobb támogatást (3,3 milliárdot) a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. neve mellett láthatjuk. A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány 1,7 milliárdot, a Rátgéber Kosárlabda Akadémia 1,5 milliárdot, a Budafoki Munkás Testedző Egyesület bő 1,4 milliárdot kapott.

A "Határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról" című kormányhatározat a miniszterelnök általános helyettese számára azonnali feladatként írja elő, hogy az összesen megjelölt 32,8 milliárd forintnyi támogatást támogatási előlegként fizesse ki az érintett szervezetek számára a a Bethlen Gábor Alap bevonásával. A listán számos határon túli kulturális és társadalmi szervezet szerepel, az egyik legnagyobb kedvezményezett a Sapientia Alapítvány, amely összesen 7,6 milliárd forintot kap két fél célra, de számos futballklub is kapott több százmilliós, illetve milliárdos támogatást.

Az "Egyházi célú támogatások biztosításáról" című kormányhatározatban szintén a miniszterelnök általános helyettese kapta azonnali határidővel a feladatot, hogy a megjelölt egyházi szervezetek számára egy összegben juttassa el a támogatási előleget a magyar költségvetés terhére. Ezek a támogatások együttesen a Portfolio kalkulációi szerint mintegy 21 milliárd forintot tesznek ki, és a legnagyobb tétel rajta (5,9 milliárd forint) a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja, amelyre a pénzt az Egri Főegyházmegye kapja, és mellette számos másik Főegyházmegye is kap óvodafejlesztésekre pénzt, de mellettük számos más felekezet is egyéb célokra.

Három kormányhatározat is megjelent a vasárnap, december 23-án kiadott Magyar Közlönyben , amelyeknek már a címei is utaltak rá, hogy itt bizony év végére hagyott, kisebb visszhanggal végrehajtható, gyors pénzköltésről van szó, jobban látva már a költségvetési mozgásteret. Aztán belenézve a tartalmukba ez még inkább látszik, hiszen jellemzően néhány tíz, illetve százmilliós összegű támogatásokról van szó zömében sport-, illetve egyházi célokra.Van azonban közöttük jópár olyan projekt is, amelyekre egyenként is több milliárd forintot szánt a kormány és