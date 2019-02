Putyin a magyar kormányéhoz hasonló családtámogatási lépéseket jelentett be

A sok gyermeket nevelő családok számára csökkenteni kell a jelzáloghitelek kamatait. Ez az intézkedés nagyjából 600 ezer orosz családot érinthet majd.

A három vagy több gyerekes családok számára emellett a jelzáloghitel-tartozásuk egyszeri csökkentését is kilátásba helyezte az államfő.

Putyin szerint a javulást a lakosságnak már az idén meg kell éreznie. A szülés ösztönzése érdekében az orosz elnök egyebek között kezdeményezte a gyermekvállalási támogatásban részesülő családok körének kiszélesítését, a sokgyermekes családok jelzálog- és földadóterheinek enyhítését, a bölcsődei férőhelyek növelését.Az RT beszámolója szerint:Az elnök a demográfiai problémák megoldását célzó tervek mellett arról is beszélt, hogy még mindig 19 millió orosz él szegénységben, ami nagyon sok. Átképzések támogatásával és a szociális rendszer kiszélesítésével a következő években emberek millióit emelnék ki a szegénységből. Annak elkerülése érdekében, hogy jelzáloghitelük miatt tömegek veszítsék el otthonaikat, szigorítanák a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, különösképp a rövid távú (magas kamat mellett) hitelt nyújtó pénzintézetekét, akikkel kapcsolatban gyakori panasz, hogy élősködnek a szegény embereken.Putyin az orosz egészségügyi rendszer reformjának szükségességéről is beszélt. Főleg vidéken rossz a helyzet, ezért 2020-ig 1600 további, kis méretű, modern ellátóközpontot hoznának létre az ország különböző pontjain.A sokgyerekes családok jelzáloghitel-tartozásának csökkentése (adott esetben teljes elengedése) az Orbán Viktor által nemrég bejelentett családvédelmi csomagban is visszaköszön . Magyarország és Oroszország hasonlóan rossz demográfiai helyzetben van, ezért nem meglepő, hogy a döntéshozók hasonló lépésekkel igyekeznek megfordítani az elmúlt évtizedek negatív tendenciáját.