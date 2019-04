Putyin: megvalósítható a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítése

Az atomfegyver-mentesítés "lehetséges, (...) Észak-Koreának biztonsági garanciákra van szüksége, ez minden" - mondta Putyin sajtótájékoztatóján, amelyet egyedül tartott.Utalva a 2009-ben összeomlott, a két Korea, Oroszország, az Egyesült Államok Kína és Japán által folytatott hathatalmi tárgyalásokra, azt mondta, hogy a biztonsági garanciákat több országnak kellene szavatolnia.Az orosz elnök elmondta: egyetértett vendégével abban, hogy a világpolitikában az ököljogtól vissza kell térni a nemzetközi joghoz. Beszámolója szerint Kim, aki még mindig készen áll az észak-koreai nukleáris programról való tárgyalásra, arra kérte őt, hogy álláspontjáról tájékoztassa az Egyesült Államokat. Hozzátette, hogy a megbeszélésekről Pekingben az Egy övezet, egy út kezdeményezés részvevőinek csúcstalálkozója alkalmából a kínai vezetésnek is be fog számolni. Hangsúlyozta, hogy a Észak-Korea nukleáris fegyvereinek leszerelése Oroszország és az Egyesült Államok közös érdeke.Putyin elmondta, hogy Moszkva és Phenjan között tárgyalások folynak a Koreai-félszigetre vezető kőolaj- és földgázvezeték, a két Koreát a transzszibériai vonallal összekötő vasút és új áramvezetékek megépítésének lehetőségéről is. Úgy vélekedett, hogy ezeknek a projekteknek a megvalósítása a bizalom megerősödését vonná maga után a térségben.Az orosz elnök megelégedettségét fejezte ki a vendégével - két órán át négyszemközt, másfél órán át pedig a delegációk tagjainak részvételével - folytatott tárgyalásaival.A tárgyalásokat lezáró fogadáson Putyin egy teáskészletet és egy szablyát ajándékozott Kimnek, aki egy kardot adott át vendéglátójának. Az észak-koreai vendég a médiában megszellőztetett tervek szerint szombatig marad Vlagyivosztokban, ahol idejét magánprogramokkal, egyebek között a Russzkij szigeten található delfinárium meglátogatásával fogja eltölteni.