Rekordot döntött a turisták száma idén a törökországi Antalyában

Antalya kulturális és idegenforgalmi igazgatóságának adatai szerinta tartomány két nemzetközi légikikötőjén, Antalya saját repülőterén, valamint a Gazipasa-Alanya repülőtéren keresztül.. Antalya tartomány az év végéig legalább 14 millió vendégre, míg maga Törökország 40 milliót meghaladó turistára és 32 milliárd dollár idegenforgalmi bevételre számít. Az eddigi legjövedelmezőbb év, 2014 során együttesen mintegy 36,8 millióan üdültek Törökországban.Az ország egy másik népszerű idegenforgalmi célpontjába, Kappadókiába is nagyon sokan érkeznek. A történelmi régióba 2018 első hat hónapjában 1 millió 236 ezer 355-en látogattak el, ami 36 százalékkal haladja meg az előző évi, és 83 százalékkal a 2016-os értéket., 42,58 százalékuk Isztambulban, 23 százalékuk Antalyában lépett be az országba. Május végéig 21 ezer 662 magyar kereste fel Törökországot, 46,26 százalékkal több a múlt évinél. A legtöbben Oroszországból, Németországból és Iránból látogattak Törökországba.. A Moszkva által bevezetett szankciók között egyebek mellett az orosz repülőjáratok felfüggesztése is szerepelt, aminek következtében a török turizmus magját képező orosz turisták szinte teljesen távol maradtak. A két fél 2016 nyarán ugyan kibékült, de, így az európai turisták szintén más úti célok után néztek. Az ország turisztikai központjának számító Isztambulban 2016-ban három öngyilkos merényletet követtek el, és az egyikben - januárban - tizenkét német turista vesztette életét, amikor az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet egyik terroristája felrobbantotta magát a történelmi városnegyed részét képező Sultanahmet téren. 2016 nyári hónapjaiban 2015 azonos időszakához képest 40 százalékot meghaladó volt a visszaesés a turisták számában. A törökországi turizmust, és a török idegenforgalom éves viszonylatban 27,84 százalékos növekedéssel zárt. 2017-ben 32,41 millió turista pihent Törökországban.A turisták tömeges visszatérésében jelentős szerepet játszhat az is, hogy a török líra jelentős gyengülése miatt egyre jobban megéri az országban nyaralni, például Horvátországgal szemben is jó alternatívát jelenthet.