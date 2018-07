Rendkívüli elnökségi ülést tartott az MTA

az MTA keretein belül megvalósuló irányítási rendszer életbe lépéséig az eddigivel azonos módon biztosítva legyen az intézethálózat finanszírozása;

személyi kérdésekben érvényesüljenek az Akadémia autonóm döntési jogosítványai;

az odaítélt támogatások folyósítása szerződés szerint folytatódjon;

a Lendület, az OTKA és a Posztdoktori pályázatok szabad témaválasztás alapján működjenek, a támogatások odaítélése továbbra is kiválósági alapon történjék az MTA szakmai felügyeletével;

a köztestület vagyona az MTA tulajdonában maradjon;

a kutatóközpontok és önálló intézetek irányítási rendszerében bekövetkező változások ne veszélyeztessék azok önálló és zavartalan működését és segítsék elő fejlődésüket.

Gyökeres átalakítás volt

Az Akadémia MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a határozatban "az elnökség - az alaptörvényben foglalt kötelességének tudatában és hangsúlyozva az MTA azon törekvését, hogy intézethálózata láthatóan járuljon hozzá a tudománypolitikai célok megvalósításához és nemzetközileg mért eredmények eléréséhez - felkéri az akadémia elnökét, hogy az intézethálózat irányítási rendszerének továbbfejlesztése érdekében folytasson tárgyalásokat a kormány képviselőivel".Az elnökség a tárgyalások során a következő szempontok érvényesítését tartja szükségesnek:Hangsúlyozzák továbbá, hogy az MTA intézethálózatának irányítási rendszerét és működését szilárd jogi garanciákkal kell biztosítani.Mint írják, az intézethálózat irányítási rendszerének átalakítása során az Akadémia figyelembe veszi - a hazai sajátosságok mellett - a német Max Planck Társaság működési modelljét.Az elnökség az irányítási rendszerre vonatkozó javaslatot - a tudományos osztályok és az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa véleményének megismerése után - döntésre a jövő évi májusi közgyűlés elé terjeszti.Az elmúlt hetekben az akadémia minden lehetőséget kihasznált annak érdekében, hogy elérje a 2019-es költségvetés tervezetének módosítását - írták a közleményben, hozzátéve, hogy az Országgyűlés döntése után hívta össze az MTA elnöke a szerdai rendkívüli elnökségi ülést.A Magyar Tudományos Akadémia 2012-re fejezte be kutatóintézet-hálózatának gyökeres átalakítását, Pálinkás József elnöksége alatt. A megújított kutatóintézet-hálózat működését az elmúlt két évben részletesen elemezte az MTA, független, illetve nemzetközi szakértők bevonásával. Az értékelők jelentései alapján a kutatóhálózat jól és eredményesen működik, a magyar kutatók szakmai teljesítménye számos tudományterületen nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő - írja az MTA szerdai közleményében Lovász László elnökségének második ciklusában elindultak az MTA nagy stratégiai programjai: a közoktatás megújítását szolgáló tantárgypedagógiai program, a nemzeti vízprogram, az agrárprogram és a közegészségügyi program. Az alapkutatások mellett az elmúlt években az MTA egyre nagyobb hangsúlyt fektet az alkalmazott kutatásokra is. Az NKFIH által kiírt nagy kutatási programok - például a Nemzeti Agykutatási Program, a fehérjekutatási program, a mesterséges intelligencia program stb. - szinte mindegyikében meghatározó szereplők az MTA kutatóintézetei.Mint azt korábban az Akadémia vezetői már többször hangsúlyozták, az MTA támogatja a kormányzat hatékonyabb innovációs és tudománypolitika kialakítását célzó törekvéseit, és ennek érdekében már eddig is jelentős erőfeszítéseket tett.