Repedések a falon - úton a közgazdaságtan megújulása felé?

Hogyan jutottunk idáig?

Miért nem voltak képesek Önök mindezt előrelátni?

Válságok és új paradigmák

Hasonlóan jelentős váltás történt a 80-as évek fordulóján a nagy olajválságokat követően, amely egészen a legutóbbi válság kirobbanásáig meghatározó ún. neoklasszikus szintézis és az arra erősen építő neoliberális gazdaságfilozófia felemelkedését és uralkodóvá válását hozta magával.

A legkritikusabbak szerint a neoklasszikus szintézis által alkalmazott absztrakció és a valóságtól elrugaszkodott feltevések csak arra elegendőek, hogy elefántcsonttoronyba zárják a közgazdászokat, ahol a közvélemény számára értelmezhetetlen intellektuális vitákat folytathatnak, ezért teljesen új fejlődési irányokat kell kijelölni a makroökonómia számára.

A "középutas" vélemények elismerték a neoklasszikus szintézis hiányosságait, de a hibákat a meglévő főáramon belül korrigálhatónak tartották (hasonlóan gondolkodott egyébként kezdetben a katolicizmusról Luther Márton is).

Végezetül az optimista vélemények szerint a közgazdaságtannal alapjaiban minden rendben van, a válság oka a tudomány hatókörén kívül eső kapzsi bankárokban és a rövidlátó, öncélokat követő politikusokban keresendő (ez a magyarázat, persze kissé nehezebben érthető, mivel ezen időszakban sok, önmagát neoklasszikus közgazdásznak valló szakember ült "másodállásban" döntéshozói, tanácsadói pozícióban pénzügyi intézményekben vagy töltött be befolyásos politikai véleményformáló szerepet).

Az elmúlt év decemberében egy szimbolikus, ám a hazai szaksajtóban kevés figyelmet kapó esemény történt Nagy-Britannia London School of Economics (LSE) egyetemén. A reformáció 500. évfordulóján, hasonlóan ahogyan anno Luther Márton függesztette ki téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára, ezúttal a közgazdaságtan aktuális állapotával elégedetlen fiatal közgazdászok és kutatók egy csoportja "szegezett ki" 33 tézist a LSE ajtajára. Megítélésük szerint a közgazdaságtan lehetőségeihez képest sokkal kevesebbet tesz azért, hogy tudományosan megalapozott információkkal segítse világunkat jobbá tenni. Épp ezért céljuk a közgazdaságtan megreformálásának elindítása. 2017. december 12-én közreadott kezdeményezésükhöz egy héttel később 69 professzor csatlakozott (a csoport 33 pontja a cikk végén szereplő keretes írásban található).A lépés nem csak a Luther Márton tetteivel való párhuzam miatt lehet szimbolikus. Az LSE egyrészt ikonikus, a világ legjobb közgazdasági képzést nyújtó egyetemeinek egyike, másrészt 2008 novemberében - látva a viharos sebességgel terjedő válság mélységét - éppen ezen egyetem professzorainak körében hangzott el II. Erzsébet angol királynő azóta híressé vált kérdése:Harmadrészt a kérdésre professzorok egy szélesebb csoportja később nyílt levélben választ is küldött. A szerzők megállapításai szerint a közgazdaságtan - hasonlóan a középkori katolicizmushoz - önkorrekcióra képtelenné és dogmatikussá vált, amelyben a jelenlegi főáramú közgazdaságtan nemkívánatos monopóliumot alakított ki. Kezdeményezésük célja, hogy a közgazdaságtan egy nyitottabb, demokratikusabb, korunk valós társadalmi és gazdasági problémáira érzékeny tudományként fejlődjön tovább.A nagy gazdasági válságok sajátja, hogy a gazdasági megrázkódtatás idővel a közgazdaságtan, mint tudomány dimenziójában is új paradigmák, uralkodóvá váló gondolkodásmódok felemelkedését hozza magával. Így történt ez az 1929-33 világválság időszakában John Maynard Keynes színrelépésével, akinek forradalmi újításai amellett, hogy lerakták a modern makroökonómia alapjait, a 70-es évekig dominálták a közgazdasági gondolkodást, amelyben fontos szerep jutott az aktív gazdaságpolitikai beavatkozásnak.Ennek nyomán az aktív gazdaságpolitikai beavatkozással szemben a piaci önkorrekció stabilizáló szerepét állították előtérbe.A válság előtt a főáramhoz tartozó közgazdászok a 90-es évektől egyre nagyobb meggyőződéssel vallották, hogy a fejlett világban újabb mély gazdasági válság már nem következhet be (a kor talán legikonikusabb mondata 2003-ból a Nobel-díjas Robert Lucastól származik: akkori megítélése szerint "... a gazdasági válságok problémáit évtizedekre sikerült megoldani..."). Kisebb sokkhatások érhetik a rendszert, de a szabad piaci mechanizmusok idővel ismét egyensúly irányába mozdítják a gazdaságainkat.Az újklasszikus és az újkeynes-i iskolai tanításainak ötvözetéből létrejövő, mint főáram közgazdászait gyakran azonosítják a szabad piac feltétlen híveiként, szemben az aktív állami beavatkozással. Természetesen, mint a legtöbb közgazdasági főáram, ez sem volt teljesen homogénnek tekinthető. A főáramon belül is voltak közgazdászok, akik továbbra is az állam aktív szerepvállalása mellett érveltek (talán legjelesebb képviselőjük az azóta szintén Nobel-díjas Paul Krugman volt), míg mások a szabad piaci mechanizmusokkal szemben az állami szerepvállalás minimalizálását javasolták (legismertebb képviselőjük többek között a már említett Robert Lucas mellett, Robert Barro és Edward Prescott voltak). A résztvevő amerikai egyetemek után csak Saltwater-Freshwater vitaként ismert párbeszédben végül utóbbi csoport vált uralkodóvá, így a főáramú közgazdaságtan a 90-es évektől egyre inkább hangsúlyozta az állami szerepvállalás visszaszorítását (leegyszerűsítve az államnak leginkább a "játékszabályok" kialakítására érdemes fókuszálni), miközben a gazdaság koordinálását érdemes a szabad piacra bízni. Természetesen nem véletlen egybeesés, hogy a rendszerváltást követő időszakban meghatározó közgazdászoktól szinte hetente olvashattunk hasonló gondolatokat a hazai sajtóban is.Az elhúzódó, globálissá terebélyesedő és rendszerszintűvé váló válság teljesen váratlanul érte a főáramhoz tartozó közgazdászokat. Tovább rontott a helyzeten, hogy nem csak a válság előrejelzésében, hanem a válságból kivezető terápiák kidolgozásában is komoly hiányosságokat mutattak fel. Mivel a kiváltó okok (az eszközárak emelkedése és hirtelen kipukkadása, a pénzügyi rendszer szerepe, a gazdasági szereplők heterogenitása és a racionálistól eltérő viselkedése) többnyire kívül álltak a neoklasszikus szintézis elemzési területén, így a válság menedzselésében a gazdaságpolitika döntéshozói friss ötletek helyett egyre inkább a korábbi, majd 70 éves keynesi tanokhoz és az aktív állami szerepvállaláshoz nyúltak vissza.Ennél is rosszabb eredményre vezetett, ha nem a keynesi elvek, hanem a neoliberális elgondolásokat erőltetve történtek kísérletek az uralkodó narratíva melletti válságkezelésre fiskális megszorításokat erőltetve, de a válság speciális természete miatt ezek szinte kivétel nélkül a GDP még erőteljesebb visszaesésével, általános társadalmi elégedetlenséggel és politikai instabilitással végződtek (tipikus példaként említhető a görög válságkezelés, vagy a 2008/2009-es magyar kiigazítási kísérletek).A válság akut időszakának lecsengésével megkezdődött a közgazdaságtan önvizsgálata is. Véleményformáló közgazdászok, kutatók és intézmények (ilyen volt pl. az IMF és a BIS) sorban jelentették meg írásaikat, melyekben kritikus, gyakran önkritikus elemzésekben taglalták a válság kialakulásához vezető okokat (itthon a legaktívabb vita az Eltecon blogon zajlott). Az elemzéseket látva a legtöbb, a téma iránt érdeklődő olvasó érzése az lehetett, hogy hamarosan egy, a huszadik század 30-as, majd 70-es éveket követő paradigmaváltásához hasonló eseménynek kell bekövetkeznie.A vitákból alapvetően három álláspont kristályosodott ki:A világgazdaság helyzetének lassú normalizálódásával a kezdeti reformlendület alábbhagyott és így a közgazdaságtan, mint tudomány fejlődésében az átütő reformok továbbra is váratnak magukra. Távolról nézve akár azt is állíthatnánk, hogy valami azért elkezdődött. Az elmúlt évtizedek közgazdasági Nobel-díjasainak névsorát böngészve időről-időre találkozhatunk a szűken vett főáramtól távoli kutatási területek képviselőivel (elég csak a legutóbbi díjazott, a viselkedés közgazdaságtan professzorának, Richard H. Thalernek a nevét említeni), miközben a médiában egyre nagyobb megszólalási felületet kapnak a korábbi főáram hangos kritikusai (pl. Joseph Stiglitz, Thomas Piketty). Ugyanakkor az akadémiákon, a tudományos folyóiratokban a jég továbbra is csak lassan olvad és a helyzet az egyetemi életben is csak alig változott. Elfogadott egyetemi diplomát továbbra is az angolszász modell példáira építő egységes tankönyvek elsajátítása útján lehet szerezni, míg a tudományos fokozat megszerzéséhez vagy jegyzett folyóiratokban történő publikációkhoz a főáramú makroökonómia módszertanának kifogástalan használatán keresztül vezet a könnyebb út. Talán ez a helyzet indokolta a bevezetőben már említett esemény résztvevőinek kezdeményezését is.