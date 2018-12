Rohamosan gyengül a magyar gazdaság pajzsa - De még meddig?

A harmadik negyedéves folyó fizetési mérleg statisztika szerint tovább romlott a magyar gazdaság külső egyensúlya. A külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlege) a szezonális hatások kiszűrésével a negyedéves GDP 2,5 %-a volt, ami hétéves mélypontot jelent.

A romlás elősorban az áruforgalom területén megfigyelhető egyre apadó többlet eredménye, de ideiglenes jelleggel az uniós forrásbeáramlás akadozása is hozzájárul a tendenciához. Az áruforgalmi egyenleg a folyamat mögött az áll, hogy a fogyasztás és a beruházás (a belső felhasználás) a GDP-nél gyorsabban emelkedik, ami automatikusan a külső egyensúly romlásához vezet a megnövekedett importigényen keresztül.

Az MNB is aktívan figyeli a folyamatot, legfrissebb előrejelzésében pedig megerősítette: rövid távon a külső egyensúly további romlására számít. A folyó fizetési mérleg GDP-arányos egyenlege az idén már csak 1,1%-os lehet, jövőre pedig 0,7%-ra süllyedhet, vagyis gyakorlatilag szinte teljesen eltűnik a válság után kialakult óriási többletünk.A fentiek ellenére a jegybank nem aggódik különösebben a folyamatok miatt, és erre jó oka van. A jövő évtől a bérek (és így a lakossági fogyasztás) valamint a beruházások egyre visszafogottabb növekedését várja, ami az importigény lassabb növekedését jelenti. Éppen ezért a folyó fizetési mérleg romlása az MNB szakértőinek várakozása szerint megáll. Ez ugyan nem jelenti a korábbi évek vaskos többletének a visszatérését, de 2021-ig a GDP-arányos többlet 2% közelébe kúszhat vissza. Ennél sokkal több valószínűleg nem is igazán lenne egészséges, hiszen a külső adósságunk leépülése már nem igényli, hogy a külföld óriási finanszírozói legyünk.A másik oka jegybanki optimizmusnak, hogy a külső pozíciónk megítéléshez nem csak a folyó mérleget, hanem az ezen kívül elszámolt EU-támogatásokat is érdemes figyelembe venni. (Praktikusan ez a két tétel adja meg a külső finanszírozási képességünket vagy igényünket.) 2018-2020 között a folyó fizetési mérlegen túli tételek a GDP 1,7-2 százalékával javítják a külső egyensúlyi pozícióinkat, így a finanszírozási képességünk 3% körül alakulhat.Ez a pozíció pedig egy egészen különleges állapot eléréséhez vezethet. Az MNB úgy számol, hogy a tartósan pozitív finanszírozási képesség hatására folytatódik az adósságráták csökkenése, amelynek eredményeképpen a nettó külső adósság 2020-ban várhatóan nullára csökken.