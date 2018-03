Románia döntött: előbb lesz eurójuk, mint Magyarországnak

Az egy éve kormányzó Szociáldemokrata Párt 2024-es céldátumot határozott meg a közös európai deviza átvételére, amit a pártvezető, Liviu Dragnea azzal indokolt, hogy bátornak kell lenniük, és tudni, hogy ez a lépés szükséges.Romániának ez az egy esélye van, hogy egy asztalhoz üljön Európa gazdagjaival - mondta el Liviu Dragnea. Romániában kineveznek egy bizottságot is, amely az euró bevezetésével fog foglalkozni.A régióban ugyanakkor nem minden ország siet ennyire az eurózónába. A magyar kormány és a jegybank célja, hogy a hazai egy főre jutó GDP előbb érje el az EU-átlag 90%-át (most 67%), és az ország csak utána vegye át az eurót. Ha ehhez tartják magukat, akkor az évtizedekbe is telhet. Magyarországon nincs hivatalos csatlakozási céldátum.