Rossz hír May-nek: jöhet a bizalmatlansági szavazás

A Konzervatív Párt szabályzata szerint a miniszterelnök elleni bizalmatlansági szavazáshoz az szükséges, hogy a tory frakció legalább 15 százaléka - a jelenlegi létszám alapján 48 képviselő - csatlakozzon a kezdeményezéshez. Az utóbbi napokban több képviselő is jelezte, hogy ezt megtette, bárKedd éjszakai médiaértesülések szerint Sir Graham szerda délutánra találkozót kért Theresa Maytől, de hivatalos források ezt sem erősítették meg.Ha a minimálisan szükséges számú kezdeményező levél valóban összegyűlne, a bizalmatlansági indítványt az úgynevezett 1922 Bizottságnak teljes körű frakciószavazásra kellene bocsátania, és a frakció egyszerű többségének, jelenleg 159 tory képviselőnek támogatnia kellene ahhoz, hogy Theresa May távozzon a párt éléről és így a kormányfői tisztségből is.Az 1922 bizottságot - amelynek Sir Graham Brady az elnöke - olyan tory képviselők alkotják, akiknek nincs kormányzati tisztségük. A rendkívül befolyásos testület, amely onnan kapta nevét, hogy az alapító képviselők az 1922-es parlamenti választásokon kerültek be a londoni parlamentbe, informális, de gyakorlatilag kötelező erejű politikai ajánlásokat fogalmaz meg a kormány számára, emellett hatáskörébe tartozik az esetleges vezetőváltási kezdeményezések elbírálása és a folyamat irányítása is.Ha lesz bizalmatlansági szavazás, és azt Theresa May elveszíti, akkor mérlegelési lehetőség nélkül le kell mondania, és az utódválasztási versenyben nem indulhat. Ha viszont megnyeri a szavazást, egy évig nem indítható ellene újabb bizalmatlansági kezdeményezés a Konzervatív Párton belül. (Az esélylatolgatások szerint a bizalmatlansági szavazást aligha bukhatja el May.)Az utódválasztási folyamat során - több jelölt esetén - a frakció addig szavaz, amíg csak két induló marad versenyben, közülük viszont a Konzervatív Párt szavazásra jogosult tagsága választhatja meg postai voksolással az utódot. Ez a folyamat akár hetekig is eltarthat.A tory frakcióban rendkívül erőteljes indulatokat keltett, hogy Theresa May szinte az utolsó pillanatban lefújta az eredetileg kedd estére tervezett alsóházi szavazást a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodásról.Ezt azzal indokolta, hogy jóllehet az egyezmény számos kulcsfontosságú pontjának széles körű a támogatottsága, egy elem, az ír-északír határellenőrzés visszaállításának megakadályozását célzó tartalékmegoldás esetében "mélységes aggályok tapasztalhatók", és ha a szavazást az eredeti terveknek megfelelően kedd este megtartották volna, a megállapodást az alsóház "jelentős többséggel" elutasította volna.