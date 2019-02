Sorra osztogatják az ajándékokat - Mitől lett hirtelen ennyire menő Magyarország?

Nem egycsapásra szerettek bele Magyarországba

2017 augusztusában váratlanul az S&P pozitív kilátást adott a magyar adósosztályzatra.

Novemberben a Fitch Ratings is követte a lépést.

2018 nyarán az S&P szakembere arról beszélt, hogy hasonló esetekben 12-24 hónapon belül kell valamelyik irányba elmozdulniuk a pozitív kilátásról.

Vagyis előre borítékolható volt, hogy az idén vagy felminősítenek, vagy pedig visszavágják stabilra a kilátásunkat. A tavaly decemberben megjelent előzetes naptárak alapján azt is meg lehetett jósolni, hogy erre vagy februárban, vagy legkésőbb augusztusban kerülhet sor. Így igazából talán csak az volt váratlan, hogy rögtön az év elején az első felülvizsgálatkor meg is lépték a felminősítést.

De miért minősítettek fel?

Látszólag hirtelen és meglepő volt, hogy egy hét különbséggel a Standard & Poor's és a Fitch Ratings is felminősítette Magyarországot. Aki azonban az elmúlt években követte az eseményeket, annak ez nem volt igazán nagy meglepetés:A fentiek után már csak az a kérdés, miért a felminősítés mellett döntöttek és nem a kilátás rontása mellett. Ha valaki megnézi a magyar gazdaság elmúlt években mutatott teljesítményét, akkor már ez sem kérdés, hiszen a számok egyértelműen mellettünk szóltak.A gazdaság az elmúlt néhány évben folyamatosan potenciális szintje felett növekedett, ami 2018-ban 4,8%-os GDP-bővüléssel tetőzhetett. Ugyan mindegyik hitelminősítő kiemeli, hogy ez a csúcs lehetett, innen inkább lassulás várható, de a várakozások nem befolyásolják jelentősen a minősítést, a tényadatok egyértelműen Magyarország mellett szólnak. Látszik, hogy a 2016-os átmeneti lassulás után 2017-ben és 2018-ban is gyorsan nőtt a gazdaság, ez megalapozhatta, hogy a pozitív kilátás után felminősítés következzen.

Az adósságrátánk ha szerény mértékben is, de fokozatosan csökkent az elmúlt években, 2018 végén már a GDP 71 százaléka alatt volt az államháztartás bruttó tartozásállománya. Még úgy is sikert fenntartani a csökkenő pályát, hogy közben az Eximbank adóssága bekerült az államadósságba. Bár szóvá szokták tenni, hogy a magyar gazdaságnak a jelenlegi ciklusában illendő lett volna gyorsabb adósságcsökkentést produkálnia, a csökkenő trend önmagában is meggyőzte a hitelminősítőket.

Ugyan a magyar adósságráta még mindig magasabb, mint a hasonló besorolású országok átlaga, de ezzel kapcsolatban pénteken éppen a Fitch tett egy fontos megállapítást: hiába magasabb az adósságunk a GDP arányában, a kamatkiadásaink átlag alatt vannak, ráadásul az adósságszerkezet is egyre kedvezőbb. Az adósságon belül a deviza részaránya csökkent, illetve egyre erősebben támaszkodik Magyarország a belső finanszírozásra. Vagyis az adósságunk szerkezete kifejezetten kedvező lett az elmúlt években, ez is támogatta a felminősítést.

Sokat nyomhatott a latban az is, hogy a kormány évek óta elkötelezett a fegyelmezett költségvetési politika mellett, a hiány folyamatosan a GDP 3 százaléka alatt van, és a jelek szerint ez a jövőben is prioritás lesz. Utoljára 2011-ben volt a 3 százalékos lélektani határ felett a deficit, és a várakozások szerint a következő években sem lesz változás ebben. Ez ugyanúgy elegendő volt a hitelminősítőknek, mint a csökkenő adósságpálya, bár itt is igaz: a gazdasági ciklus ennél is fegyelmezettebb fiskális politik

Várható még az idén valami a hitelminősítőktől?

A piac várhatóan nem fog hirtelen belénk szeretni

Persze a fenti pozitívumok mellett továbbra is vannak gyengeségei a magyar gazdaságnak. Ezek megítélése azonban nem mindig egyforma a hitelminősítőknél. Az S&P például hangsúlyozta a magyar gazdaság túlfűtöttségének veszélyét és a munkaerőpiac feszességét, miközben a Fitch elemzése nagyobb figyelmet szentelt a jogállamiság kérdésének, szerintük nőtt annak veszélye, hogy a magyar igazságszolgáltatás függetlensége sérül. Azt mindkét cég hangsúlyozta, hogy a magyar kormány és az Európai Unió kapcsolata jelenleg "komplikált", 2021-től pedig fel kell készülnünk arra is, hogy az eddiginél kevesebb uniós forrás jut nekünk.A mostani két felminősítés után az S&P és a Fitch is stabil kilátást rendelt az új "BBB" osztályzat mellé, vagyis kényelmesen megvárhatják, hogy merre alakulnak tovább a agyar gazdaság folyamatai. A jelenlegi adósosztályzat akár évekig is fennmaradhat a stabil kilátással. Egyébként mindkét cég még egyszer tervezi felülvizsgálni a besorolásunkat, érdekes módon ugyanazon a napon, augusztus 16-án.A harmadik nagy hitelminősítő, a Moody's esetében még a pozitív kilátást sem kaptuk meg az elmúlt években, lépéshátrányban volt a versenytársakhoz képest. A cég elemzői május 3-án tehetik közzé idei első felülvizsgálatuk eredményét, a most látott két felminősítés után. De akár az is elképzelhető, hogy megpróbálják utolérni a másik két cég besorolását, és rögtön stabil kilátásról felminősítenek. Utána októberben lesz még egy lehetőségük, ha most mégsem lépnének.Az elmúlt években megszokottá vált, hogy a hitelminősítői döntéseknek alig volt érezhető piaci hatásuk. A Portfolio legutóbb 2015 óta vizsgálta meg a hasonló lépéseket, és arra jutottunk, hogy a felminősítést követő egy hétben átlagosan 1 százalékos forinterősödés volt, emellett a magyar részvények többsége 2 százalékot tudott javítani.

Az elmúlt napokban még ennél is mérsékeltebb piaci hatás fogadta az S&P döntését, a forint mindössze 0,1 százalékkal erősödött az elmúlt egy hétben, a vezető részvények közül az OTP ugyan 3,3 százalékkal, a Richter pedig 2,1 százalékkal erősödött, de ebben minimális lehetett a felminősítés hatása. Az állampapírpiacon is minimális volt a felminősítés hatása, a tízéves referenciahozamunk egy hét alatt öt bázisponttal került lejjebb, így 2,68% volt pénteken.A piaci hatások azért is lehetnek visszafogottabbak, mert a befektetők ma már egyre kevésbé döntenek a hitelminősítések alapján, gyakran előbb sorolnak egy-egy országot kevésbé kockázatos csoportba. A héten például az ING elemzésében szerepelt egy olyan ábra, mely szerint az 5 éves CDS-felárak alapján, vagyis akár még a jelenleginél is egy szinttel magasabban lehetnénk, ha csak ez számítana.

Klikk a képre!

Ennek ellenére van jelentősége a hitelminősítésünknek, elsősorban a nagy nemzetközi portfólióbefektetők számára lehet lényeges, ők a befektetési politikájuknál ezt is figyelembe vehetik. Főleg akkor volt ennek jelentősége, amikor 2016-ban kikerültünk a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriából.Komoly piaci hatásra most sem számítanak a szakemberek, a Raiffeisen Bank pénteki elemzésében azt jósolta, hogy hosszabb távon akár további hozamleszorító hatása lehet a Fitch lépésének, illetve a forintnak erősebb támaszt nyújthat a "rosszabb napokon", rövid távon más logika mentén alakulnak majd a piaci folyamatok.