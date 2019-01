Sosem látott számok: kiderült, mennyien dolgoznak minimálbérért Magyarországon

a több mint 1 millió önálló vállalkozóra (miután nekik vállalkozásból származó jövedelmük van, nem bérjövedelmük, ami nem zárja ki, hogy minimálbér körül keres egy részük - vagy az alatt)

és a 150 ezer fő körül mozgó közfoglalkoztatottra (akiknek alacsonyabb a bérük a minimálbérnél is).

Lássuk a szektorokat!

600 ezer?! 900 ezer?! 1,2 millió?! Rengeteg szám kering azzal kapcsolatban, hogy hány magyar dolgozik a törvényben rögzített legalacsonyabb bérért, a Portfolio birtokába került elemzésből azonban most végre kiderül, hogy valójában hányan kapnak minimálbért vagy garantált bérminimumot (közkeletű nevén szakmunkás minimálbért).A Pénzügyminisztérium KSH adatokon végzett becslése szerintEz csaknem egyenletesen oszlott meg: 21,4%-ot, vagyis 443 ezer dolgozót érintett a minimálbér emelése és 21%-ot, vagyis 436 ezer munkavállalót a bérminimum növelése.VagyisMunkaerő-piaci szakértők szerint az állami szektorban (közszolgáltatást ellátó dolgozó) további 230-250 ezer főt érinthet a legkisebb bérek emelése, erre azonban nem terjed ki a PM elemzése. Így lehet a teljes nemzetgazdaságban 1,1 millió fő kapja a törvényben meghatározott legkisebb bért.A Pénzügyminisztérium elemzése nem terjed ki:A legkisebb bérek emelése azokat is érinti, akik valamivel a törvényi minimum felett kerestek, de az emelés miatt az ő bérüket is növelni kell (hogy ne essenek az új, megemelt legkisebb bérek alá).foglalkoztatottak csaknem felét (48%) érinti a legkisebb bérek emelése, vagyis az emberek közel fele (papíron) nem kap több pénzt ennél. Mindez nem meglepő a szektor alacsony hozzáadott értéket teremtő képességéhez viszonyítva, azonban a mezőgazdaságban kifejezetten jellemző a feketefoglalkoztatás. Az agráriumban ráadásul jellemzőbb a minimálbér (31%), mint a garantált bérminimum (17%), miután a legtöbb munkához nem kell szakképesítés.

Folyamatosan emelkedő minimálbér a minimálbér és a garantált bérminimum is, így előbbi bruttó 149 ezer, utóbbi 195 ezer forintra nőtt. Ez nettó 99 ezer, illetve 107 ezer forintot jelent. A munkaadói és a munkavállalói képviseletek arról is megállapodtak, hogy Idén 8%-kal nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum is, így előbbi bruttó 149 ezer, utóbbi 195 ezer forintra nőtt. Ez nettó 99 ezer, illetve 107 ezer forintot jelent. A munkaadói és a munkavállalói képviseletek arról is megállapodtak, hogy 2020-ban is ugyanennyivel emelkednek a legkisebb bérek, így a bruttó minimálbér 160 900, a bérminimum 210 600 forint lesz jövőre.

egészében 44,5%-os a lehető legkisebb béren való foglalkoztatás aránya, ami nagyjából egyenlegesen oszlik meg a minimálbér és a bérminimum között. Néhány feldolgozóipari alágban a dolgozók kifejezetten rossz helyzetben vannak, ilyen a, ahol 57% a legkisebb bérekért dolgozik, illetve azgyártásában, ahol a többség (53%) szintén nem kap többet a törvényi minimumnál. Ais hasonlóan kedvezőtlen helyzetben vannak.Azvállalatoknál a munkavállalók 51,4%-a kapja a legkisebb bért, ami nem is meglepő annak fényében, hogy a feketegazdaságból évtizedek óta képtelen kimászni az ágazat.A legnehezebb helyzetben mégis aágazatban dolgozók vannak, ahol majdnem kétharmados (64,7%) a minimálbér és a garantált bérminimum együttes aránya a teljes foglalkoztatotti körben. Ettől kissé van lemaradva aztevékenység nemzetgazdasági ág, ahol tízből hatan dolgoznak a legkisebb bérért. Ebbe a furcsa nevű ágazatban dolgoznak pl. az épületüzemeltetést, takarítást, úttisztítást, kéményseprést, zöldterület-kezelést végzők.Kevesen (mindenütt 20% alatt) dolgoznak a törvényileg meghatározott legalacsonyabb bérért a pénzügyi-biztosítási szektorban, a villamos, gáz, gőzellátásban, a gyógyszergyártásban, illetve a kokszgyártás, kőolajfeldolgozás nemzetgazdasági ágban. Jobbára ezek azok az ágak, ahol többségében vannak a nagyobb, külföldi tulajdonú, magasabb termelékenységű vállalatok és az átlagkeresetek is magasabbak.

Nézzük a területi különbségeket!

Az ország nyugati felén - összhangban a gazdaság fejlettségével - jóval kevesebbeket foglalkoztatnak minimálbéren, mint a keleti országrészben.

Leginkább azok örülhetnek, akikdolgoznak, az ország legfejlettebb régiójában ugyanis a dolgozók mindössze 32%-át foglalkoztatják minimálbéren vagy bérminimumon. A főváros jó gazdasági teljesítménye segíti, hogyis viszonylag alacsony legyen a legkisebb béren foglalkoztatottak aránya (34,2%).A közép-magyarországi, a közép-dunántúli és a nyugat-dunántúli régió 40% körüli aránnyal a jobban teljesítők közé tartozik, miközben a dél-dunántúli, az észak-magyarországi, valamint az alföldi területek 50% körüli aránnyal képviseltetik magukat.

Kis cég = kis pénz

a vállalati szférában közel 880 ezren dolgoznak minimálbérért vagy bérminimumért,

a legrosszabbul fizető szektorok között van a mezőgazdaság, az építőipar, a vendéglátás, és a feldolgozóipar egyes alágai, mint pl. a textília és ruhagyártás vagy az élelmiszer, ital, és dohánytermékek gyártása.

A területi különbségek jelentősek, a budapestiek vannak a legjobb helyzetben, azonban a keleti, alföldi megyékben élők közül kifejezetten sokan kapják a legkisebb bért.

A termelékenységgel összhangban a kisebb vállalatok sokkal nagyobb arányban fizetnek alacsony bért a nagyobb cégekhez képest.

Miután jellemzően a magyar cégek kicsik, míg a külföldiek nagyobbak, így ez a kettősség a hazai-külföldi vállalatok között is megjelenik.

Békés megye lakói lehetnek a leginkább elégedetlenek, itt ugyanis tízből hatan a legkisebb bért kapják. Budapest után Fejér teljesít a legjobban, ahol mindössze 35%-os az arány. termelékenységi adatok alapján nem meglepő, hogy minél nagyobb egy vállalat, annál magasabb fizetést tud ajánlani a dolgozóinak, és egyre kevésbé "kényszerül" arra, hogy a minimálbérhez közeli fizetést adjon. Mint ahogy láthattuk, jelentősek a szektorális és a területi különbségek, azonban az is jól kirajzolódik, hogyA 10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató cégek fele nem ad több pénzt, mint a minimálbér vagy a bérminimum, de ahogy haladunk felfelé a létszám-kategóriákban, úgy csökken ez az arány. Az 50 és 250 fő közötti cégek 44%-a, a 250 és 500 fő közöttiek 39%-a fizeti a legkisebb bért. Azonban az 500 fő feletti cégeknél már csak 33%-os, az 1000 fő felettieknél pedig 25%-os ez az arány.A Pénzügyminisztérium készített egy elemzést arra vonatkozóan is, hogy tulajdoni arányt tekintve milyen a megoszlás. Mivel a hazai tulajdonú vállalatok többsége kkv - miközben a külföldi cégek nagyobbak -, így nem meglepő módonA különbség tehát hatalmas, a valóságban azonban valamivel kisebb lehet a különbség, hiszen a kkv-kra még ma is sokkal jellemzőbb az, hogy a fizetés átutalása mellé sajnos egy boríték is jár a munkavállalóknak.Összességében tehát elmondható, hogy