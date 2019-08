Süketek párbeszéde a Brexit-turné

Nagyon világos szeretnék lenni: az előttünk álló hónapban nem fogunk elérni egy olyan új megállapodást a kilépésről, amely jelentősen eltérne az eredetitől

Johnson európai körútjának továbbra is a süketek párbeszéde zajlik. A brit miniszterelnök az üzenetekből csak azt akarja meghallani, hogy az uniós vezetők udvariasan jelzik, hogy nagyon törekednek az ír-északír határ körüli ügyek rendezésére. Azt, hogy a megállapodást a német és a francia politikai vezetők nem hajlandók újratárgyalni, nem veszi figyelembe.

A munkaebéd előtt az Élysée-palota udvarában tartott sajtótájékoztatónMiniszterelnökként tett első külföldi útja keretében Johnson előző nap Berlinben Angela Merkel német kancellárral tárgyalt. Mind Merkelt, mind Macront arra figyelmeztette, hogy kénytelenek lesznek szembenézni egy rendezetlen, megállapodás nélküli Brexit veszélyével október 31-én, hacsak az Európai Unió (EU) nem áll elő egy ú egyezménnyel.A francia államfő válaszában kijelentette, hogy Nagy-Britannia sorsa egyedül a kormányfő kezében van. Bár az unió szeretné elkerülni a megállapodás nélküli Brexitet, az EU készen áll erre az eshetőségre is.- mondta Macron. A francia elnök ugyanakkor hozzátette azt is: "Senki sem fog október 31-ig várni anélkül, hogy ne próbálna meg egy jó megoldást találni".Johnson elmondta: "rendkívül ösztönzőleg hatott rá" az, amit Merkeltől hallott a szerdai berlini tárgyalásokon. Angela Merkel elmondta, hogy az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldást, a backstopot eleve átmeneti eszköznek szánták, arra az időre, amíg kidolgozzák az EU és a közösségen kívüli Egyesült Királyság kapcsolatrendszerét. Úgy tervezték, hogy ez két évet vehet igénybe, "de talán 30 nap alatt is meg lehet találni (a végleges megoldást), miért ne?" - fogalmazott a kancellár."Véleményem szerint igaza van. Úgy gondolom, hogy a technikai megoldások már nagyjából rendelkezésre állnak, és azokat alaposan megvitatták" - mondta Johnson.Macron szerint a backstop a stabilitás biztosítéka Írországban és Észak-Írországban. Johnson azonban leszögezte: az Egyesült Királyság semmilyen körülmények között nem állítja vissza a határellenőrzést az említett szakaszon. A brit kormányfő szerint ennek célja az egységes belső piac védelme, de szerinte ehelyett léteznek más megoldások is.