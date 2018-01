Súlyosbodik a gigasztrájk Németországban - Óriási károkkal riogatnak a cégvezetők

A dolgozók nagyon dühösek a munkáltatóik tárgyalási stratégiája miatt. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a gazdaság milyen jó helyzetben van, ezért magasabb bérekre és rugalmasságra van szükség.

A munkáltatók részben azért ellenzik a több szabadórát, mivel a cégek már így is alig győzik teljesíteni a rengeteg megrendelést, ráadásul több embert sem nagyon tudnak felvenni a feladatok ellátására, ugyanis egyre elviselhetetlenebb méreteket ölt a munkaerőhiány.

Tegnap este kezdődött el Németországban az a mintegy 250 üzemet érintő gigasztrájk, amelyet még korábban az egyik legnagyobb német szakszervezet, a fém- és elektronikai ipar 3,9 millió dolgozójának érdekeit képviselő IG Metall hirdetett meg. A megmozdulás oka az volt, hogy miközben az IG Metall 6 százalékos béremelést, illetve fizetett gyereknevelési / idősgondozási szabadságot követelt a dolgozóknak, a munkaadók mindössze 2 százalékos emelést, valamint az első negyedévre 200 eurós egyszeri kifizetést ajánlottak.Úgy tűnik, hogy a tét egyre nő, ugyanis, ami cégvezetők szerint óriási károkat okozott már így is a német gazdaságnak, ráadásul még nincs vége. A mai munkabeszüntetés legfőbb érintettjei a Thyssenkrupp és a Siemens voltak, de hamarosan a BMW- és Mercedes-gyárakban is tömegek teszik majd le munkaeszközeiket, hogy nyomást gyakoroljanak a munkáltatóikra.Az érintett cégek ugyan hajlanak az IG Metall béremelési követeléseinek teljesítésére, attól viszont élesen elzárkóznak, hogy a több műszakban dolgozók, valamint a kisgyermekeket nevelő vagy idős hozzátartozók ellátásáról gondoskodó munkavállalók heti 28 órára csökkenthessék munkaidejüket, két évi időtartamra, és a kieső bér egy részét a munkaadó pótolja.- nyilatkozta ma egy televíziós műsorban az IG Metall vezetője, Joerg Koehlinger.Pont ma számolt be róla a német munkaügyi hivatal, hogy januárban történelmi mélypontra, 2 millió 415 ezerre csökkent a munkanélküliek száma, ami 5,4%-os munkanélküliségi rátának felel meg., a sztrájkot azonban fel kell függeszteni, az ugyanis nagyon súlyos károkat okoz a gazdaságnak. A munkavállalói érdekképviseletek országos szövetségének (BDA) támogatásával működő kölni gazdaságkutató intézet (Institut der deutschen Wirtschaft Köln - IW) számításai szerint, ha üzemenként átlagosan 200 ember sztrájkol, naponta 62 millió euró (19,2 milliárd forint) bevételkiesést szenvednek el a német vállalatok.Bár a sztrájk Németországról szól, nagyon fontos következményei lehetnek az egész euróövezetre nézve, hiszen, ha a legnagyobb övezeti gazdaságban képtelenek a munkavállalók érdemben magasabb fizetést kiharcolni maguknak, akkor a többi tagállamban még nehezebb lesz kimozdítani a béreket az elmúlt évek stagnálás közeli helyzetéből. Ez pedig azt jelentené, hogy belátható időn belül az infláció érdemi élénkülésére sem lehet számítani, pedig az Európai Központi Bank döntéshozói már nagyon szeretnének erre utaló jeleket látni.