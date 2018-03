Suppan: 20 éve nem volt ilyen jó bőrben a magyar gazdaság

Ez a nagy és nagyon rózsás kép

A magyar növekedés bele fog simulni a régiós növekedési trendbe, sőt akár jobb is lehet

Nem tartom reálisnak azt, hogy ha kifutnak az EU-s pénzek, akkor megint hirtelen 2%-ra lassul a magyar gazdaság növekedése, mint 2016-ban

A ma közzétett foglalkoztatási adatok alapján már ősz-tél fele előállhat az a helyzet, hogy 3% alá bukik a munkanélküliségi ráta - vetítette előre.

Rengeteg beruházás van a csőben

Hatalmas költségvetési többlet a láthatáron

Az elmúlt 20 évben nem volt olyan, hogy minden növekedési hajtótényező egyszerre húzna, így régóta nem voltak ennyire kedvezőek a magyar gazdaság növekedési kilátásai, ráadásul ez most nem eladósodásból történik - hangsúlyozta Suppan. Rámutatott, hogy tavaly (4%) és tavalyelőtt (2,2%) is pontos növekedési előrejelzést adtak, így nem mondaná a saját, a piaci konszenzusnál egyébként jóval magasabb idei 4,5%-os növekedési előrejelzését optimistának, inkább konzervatívnak. Előrejelzése szerint(jövő évi átlagos GDP-növekedési előrejelzés 3,6%), de fontos látni, hogy távolról sem csak az EU-s pénzek hajtják mindezt, mivel lakás- és irodapiaci boom is zajlik.- vetítette előre.Idénre és jövőreSuppan, de szerinte éppen ez kényszeríti ki az egyébként is zajló, technológiai alapon fűtött (digitalizáció, automatizáció) hatékonyságnövekedést. A munkaerőhiány érvelése szerint még jótékony is lehet, hiszen a növekedést magasabb szinten stabilizálhatja, hiszen a csőben lévő EU-s és állami beruházások úgyis megvalósulnak, csak időben elnyújtottabban.A munkaerőhiány mellettde megítélése szerint annyi projekt van a csőben (amik elhúzódhatnak, illetve fokozatosan indulnak el) és annyira jelentős állami pénzügyi tartalékok képződhetnek (utólagos brüsszeli megtérítés beözönlik, masszív pénzforgalmi többletet okozhat, amit el lehet költeni beruházásokra, egyébre), hogy mindez összességében ellensúlyozhatja hosszabb távon is a növekedési kockázatokat.- válaszolta a kockázatot firtató Portfolio-kérdésre Suppan.A külső környezet kapcsán rámutatott:, a főbb konjunktúra-indexek ugyanis már lefordultak a másfél évtizedes csúcsokról. Az amerikai-kínai kereskedelmi háború a jelek szerint inkább pókerjátszmát jelent és meglátása szerint valószínűleg az a fő célja az amerikaiaknak, hogy a kínaiak általi szellemi tulajdonlopást fékezzék és ennek elérése érdekében kezdeményezett a Trump-adminisztráció különböző árupiaci szegmensekben büntetőlépéseket.A jelenlegi magyar és nemzetközi gazdasági növekedési trendek alapján Suppan úgy látja, hogyegy főre jutó GDP-ben vásárlóerő-paritáson, 10-15 év alatt Olaszországot. Ausztria utolérése azonban még messze van - tette hozzá.Lássuk a főbb prognózisokat!Két ok miatt emelték 4,2%-ról 4,5%-ra a három hónappal ezelőttihez képest az idei GDP-növekedési előrejelzést: részben az áthúzódó hatás, részben a külső konjunktúra kilátások miatt, ugyanis folyamatosan javultak eddig a német és eurózónás előrejelzések is.Jelzése szerint(idén 5,0%-os, jövőre 4,3%-os lehet), és még ezen megemelt számok mellett is felfelé mutató kockázatokat lát, mert a foglalkoztatási folyamatok nagyon jók.A következő években igen jelentős beruházások indulnak a gazdaságban mind EU-s pénzből, mind tisztán állami forrásokból, illetve a főbb nagyvállalatok által (Audi Q3, Mercedes A-Klasse termelése is elindul), amelyek- hangsúlyozta Suppan. Rámutatott, hogy a kormányzati bejelentések alapján 2022-ig mintegy 4000 milliárd forint összegben valósulnak meg út- és vasútépítések, előkészítés alatt áll az Egészséges Budapest program (700 milliárdos, a Liget Projekt (bő 200 milliárd), a Budapest-Belgrád beruházás és a paksi bővítés is nemsokára beindul.Felhívta a figyelmet, hogy a 2014-2020-as ciklus, így a gazdaságélénkítő hatás döntő része még előttünk áll.Az ipari termelés idén 7,5%-kal, jövőre 6,0%-kal nőhet, a kiskereskedelmi forgalom 5,3%-kal, jövőre 4,5%-kal - sorolta előrejelzéseit Suppan., de az ütem várhatóan lassul, ezért idénre átlagosan 25%-os bővülést vár a bank (ld. az alábbi táblázatot). Ezt az ütemet jövőre további 8%-os bővülés követheti.A gyors gazdasági és bérnövekedés mellettaz alacsony importált infláció lehúzó hatása miatt: idén átlagosan 2,5%-os, jövőre 3,0%-os átlagos pénzromlási ütem várható. A bérdinamika várhatóan lassul majd a következő hónapoktól Suppan megjegyzése szerint, mert tavaly tavasszal született meg sok bérmegállapodás és annak bázishatása belép majd az adatokba.Az elemző szerintidén 2,3%-os, jövőre 2%-os deficittel kalkulál a bank (az szja-bevételek brutálisan jönnek be - jegyezte meg). A GDP-arányos államadósság ráta (Eximbankkal együtt) a tavaly év végi 73,6%-ról idén 71,7%-ra, jövőre 68,4%-ra eshet tovább, és Suppan szerint ennél is jobb helyzet is elképzelhető.Az elemző előrevetítése szerint(számla alapú utólagos átutalás) miatt, így az Államadósság Kezelő Központnak nem lesz szüksége állampapír kibocsátásra, azaz negatív nettó kibocsátást hajthat végre. Emiatt szavai szerint még akár az is előfordulhat, hogy nominálisan is csökkenhet az államadósság, de mindenesetre az állami likviditásbőség tartósan alacsonyan tarthatja a magyar hozamokat, miközbenSuppan idénre és jövőre is 3-3%-os GDP-arányos folyó fizetési mérleg többletet, illetve 6,4-6,3%-os külső finanszírozási képességet vár. Utóbbi miatt a magyar gazdaság ütemesen építi le a külső adósságát és Suppan szerint, amire lehet, hogy még sosem volt példa Magyarország történetében.Az elemző szerint, akár már idén is, sőt már most is úgy gondolja, hogy egy kicsit le vannak maradva a hitelminősítők.A várhatóan előálló magyar gazdasági nettó hitelezői pozíció, illetve az ebből adódóidén és jövőre változatlan (0,9%-on maradó) jegybanki alapkamat mellett is. A Takarék Csoport friss várakozása szerint az euróárfolyam év végére 307,5-re süllyedhet, majd jövő év végére 304-ig ereszkedhet.Suppan úgy látja, hogyAz elemző arra számít, hogy az MNB jövő év második felétől fokozatosan engedheti majd a forintot kicsit erősödni, és mivel a dollár az euróval szemben gyengülhet, így a zöldhasúval szemben intenzívebb forintfelértékelődés várható.A háztartások jövedelmi, megtakarítási és hiteltörlesztési helyzete is jelentősen javult, így a dinamikus lakossági hitelnövekedés semmiképpen sem nevezhető veszélyesnek, ha a különféle jövedelmi mutatókhoz viszonyítjuk.