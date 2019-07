Szabó László: Nagyon jelentős kamatemelés történt, de ezt nem az MNB tette meg

Szabó László szerint éppen ezért nem tartható fenn hosszútávon az állampapírok és a bankok kamatai közötti jelentős különbség. A megoldást azonban nem az alapkamat emelése, hanem a később kibocsátandó állampapírok hozamainak csökkentése jelentheti.

Szabó László, a Hold Alapkezelő elnöke szerint Magyarországon nagyon jelentős kamatemelés történt az elmúlt időszakban, amit azonban a kettős kamatrendszer miatt nem a Magyar Nemzeti Bank, hanem az Államadósság Kezelő Központ hajtott végre. Például az első hónapban mintegy ezermilliárd forintért jegyzett Magyar Állampapír Plusz kibocsátásával."Az, hogy ma Magyarországon, 4 és 5 százalékos éves kamattal lehet állampapírt venni, miközben a Magyar Nemzeti Banknál mínuszban lehet, vagy nullán lehet elhelyezni a betéteket, ugye ez a kettős kamatrendszer, (...) nagy monetáris szűkítés hajtódott végre a gazdaság egy ágazata felé, más kérdés, hogy szerintem ezzel egy kicsit most túllőttünk a célon, de ez egy nagyon-nagyon fontos monetáris szigorítás a lakossági szegmenst illetőleg" - fogalmazott.Virág Barnabás, az MNB ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy a monetáris kondíciók továbbra is nagyon támogatók Magyarországon, aki a hiteloldali feltételeket kedvezőnek nevezte. "Elég megnézni, hogy a kkv-k jelen pillanatban 2,5 százalékon tudják finanszírozni magukat a Növekedési Hitelprogram Fixen keresztül. A lakosság esetében is nagyon alacsonyak a hitelkondíciók, tehát továbbra is nagyon támogató monetáris politikai környezet valósul meg" - emelte ki az ügyvezető igazgató.Szabó László a kettős kamatrendszert szofisztikált megoldásnak nevezte. A Hold Alapkezelő elnöke szerint előfordulhat, hogy sok tehetős ember, akinek akár irodaháza, vagy más jelentős ingatlana, vagyona van, a laza monetáris politika miatt olcsón, könnyen hozzáférhető hitellel terheli meg tulajdonát, majd pedig a pénzt a 2-3 százalékponttal magasabb kamaton kínált állampapírba helyezi el. "Ehhez nem nagyon kell gondolkodni, nyilván éppen ezért az 5 százalék le fog menni 3,5-re, hogyha nem változik a magyarországi kamatszint, mert hülye, aki nem csinálja meg" - mondta Szabó László.Virág Barnabás azt mondta, ezeket az anomáliákat folyamatosan vizsgálni kell, a Magyar Állampapír Plusz kibocsátása óta ráadásul csak egy hónap telt el. "Tényleg csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor egy programot értékelünk, akkor nem lehet önmagában csak ilyen hozamokban és bázispontokban kifejezni a költségeket és a hasznokat. Szerintem ezt egy sokkal szélesebb, makrogazdasági stratégia oldaláról kell megközelíteni" - emelte ki. Az MNB ügyvezető igazgatója a 10 évvel ezelőtti válságra emlékeztetett, amikor az ország államadósságának jelentős része külföldi kézben volt.