Szétzilálódott a világrend, és senkinek nincs rá válasza

Kialakult egy stabilnak és liberálisnak nevezhető, fenntarthatónak mutatkozó geopolitikai klíma, amelyet sokan "pax americana"- nak is neveztek.

kijelenthető, hogy a geopolitikai klímaváltozás most már megállíthatatlan, irányíthatatlan és hatalmas károkhoz vezet.

A természeti és a geopolitikai klímaváltozás két, egyforma jelentőséggel bíró és egymáshoz kísértetiesen hasonló jelenség, melyek párhuzamosan sújtják az emberiséget- írja legfrissebb tanulmányában Bremmer. Mindkettő kialakulásáért az emberiség tehető felelőssé. Lassan, de biztosan értek be, majd mostanra mindkettő érezhetően felgyorsult. Az ember viszonylag korán felismerte őket, azonban egyik esetben sem történt érdemi lépés a kihívások gyors tompítása és terjedésének megakadályozása érdekében.A geo-, vagy világpolitikai klímaváltozás a természetihez képest jelentősen kisebb hangsúlyt kapott eddig a tömegmédiában, így a köztudatban is. A geopolitika esetében - a klímaváltozással ellentétben - politikai-gazdasági eseményekhez, történelmi fejlemények kezeléséhez tudjuk kötni a mára bekövetkezett drámai változást. A lényeg, hogy Amerika 1945-ben a Nagy Depresszióból, és az abból (is) fakadó világháborúból, nem tudott más következtetést levonni, mint azt, hogy az újabb hasonló katasztrófák csak úgy kerülhetők el, ha felvállalja a világ legfőbb irányítójának szerepét. Ez nem volt benne korábban semmilyen "amerikai forgatókönyvben" sem. A harmincas években Amerikán belül- ahogy ezt mostanában a Trump csapatnál tapasztaljuk - rendkívüli erőt képviseltek az izolacionisták, akiknek eszük ágában sem volt világhatalmi főszerepet játszani, éppen ellenkezőleg. Mindenesetre, 1945-re vereséget szenvedtek, s az azt követő évtizedekben folyamatosan zajlott - legelőször a Marshall tervben keretében - az amerikai életmód- gazdasági- és társadalmi modell egyre terebélyesedő exportja a nagyvilágba.Azonban a világ technológiai és gazdasági dimenziókban, egyre nehezebben előrejelezhető változások irányába indult el, megrendítve ezzel Amerika "társadalmi, politikai-pénzügyi exporttermékeit", azaz az intézményeket és a bankokat. Ugyanakkor, félvén valamiféle robbanás előidézésétől. Ez döntő jelentőségű hibának bizonyult- mondja Ian Bremmer, hozzátéve:A geopolitikai alapvetően ugyanolyan, mint a "rendes" klímaváltozás, így hasonlóképp tudjuk kezelni is. A lényeg, hogy minél precízebben kell diagnosztizálni a változást generáló jelenségeket és azokra egyre hatékonyabb kezelési módszereket szükséges kidolgozni. Bremmer analízise szerint Kína, Oroszország és az Amerikát, Európát és szövetségeik szétesését belülről generáló folyamatok a leginkább fenyegető és kezelésre alkalmas jelenségek. Mindhárom "fenyegetés" azért mélyülhetett el, mert a nyugati tömb rosszul mérte fel őket és téves következtetéseket vont le a korábbi elemzésekből.Kína esetében egy lépést sem tettek annak érdekében, hogy megpróbálják integrálni a globalizációnak jogi és politikai kereteket nyújtani hivatott intézményekbe. A "Nyugat" abszolút tévesen "kalibrálta be" a kínai fejlődés potenciális következményeit: a magabiztos várakozásaikkal ellentétben,A kínai magántőke csupán kliense az egész országot lényegében birtokló központi hatalomnak. Kijelenthető, hogy Kína, létezésével, fejlődésével, egyfajta alternatíva kínálatával, lényegesen hozzájárul az Amerika nevével fémjelezhető világrend leépüléséhez.Oroszországot szintén rémesen rosszul mérték fel 1989-től kezdve az amerikaiak és nyugati szövetségeseik. Várakozásuk, miszerint az oroszokat a kezdetek kezdetétől, Gorbacsov és Jelcin kormányzásának közepette viszonylag gyorsan be lehet majd építeni a nyugati intézményrendszerbe, nem jött be. Oroszország alternatív nagyhatalmi státuszt követelt magának és utóbb "csípőből" utasította vissza, hogy bármiféle közösségre lépjen a nyugati liberális renddel. 2019-ben pedig ott tartunk, hogyA harmadik kezelésre szoruló kihívás Amerika és Európa belső erodálódása. E területeken a Világháború után felnőtt két generáció maximálisan támogatni tudta a Pax Americana-t, azonban mára e geopolitikai klíma által korábban nyújtott biztonságérzetet egy rendkívüli bizonytalansági közérzet váltotta fel. A migráció és a demográfiai válság pedig tovább erősítette ezt, aminek következtében a tömegek befelé fordulást követelnek. E folyamatokkal egy időben a szabadságjogok,Ian Bremmer elmondása szerint a globális geopolitikai klímaváltozást előidéző főbb faktorok - jelenlegi tudásunk szerint - alapvetően megoldhatatlan problémákat rejtenek magukban. Nem tudjuk a történet végét. De garantált, hogy ez a folyamat ugyanannyira nem állítható meg a következő 10-20 évben, ahogy a természeti klímaváltozás sem.