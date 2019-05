Teljes megújulás vár az EKB-ra Draghi után

A finn jegybank jelenlegi elnökét tartják az egyik esélyes jelöltnek, a kampányának részét képezheti az is, hogy nemrég az EKB teljes megújítását helyezte kilátásba. Rehn szerint azért lenne szükség a stratégia felülvizsgálatára, hogy az árstabilitás akkor is elérhető legyen, ha a jegybanknak nincsenek eszközei az infláció élénkítésére.Draghi mandátuma ősszel jár le, várhatóan nyáron választják majd meg utódját. A posztért eséllyel száll harcba Rehn mellett Erkki Liikanen, elődje a finn jegybank élén, valamint a német és a francia jegybankok első emberei.Rehn egyelőre nem részletezte terveit, de többször beszélt arról, hogy a negatív vagy nulla kamatok mellett továbbra is alacsony infláció komoly kihívást jelent a jegybank számára. Az EKB mellett a másik nagy globális szereplő, a Fed is jelenleg próbál alkalmazkodni a válság utáni világhoz monetáris politikájának változtatásával.