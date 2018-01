Tényleg egyre jobban élnek a magyarok? Mutatunk hat ábrát, melyek szerint igen

Milyennek ítéli a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét?

Évente kétszer készíti el az Európai Bizottság felmérését, melyben több száz kérdést tesznek fel egy kiválasztott csoportnak minden tagállamban. Magyarországon 1039 embert kérdeztek meg a 2017 őszi kutatásban, a TNS Hoffmann készítette a felmérést. A hosszú kérdéssorból mi most hat olyan gazdasági témájú kérdést választottunk ki, melyek egyrészt relevánsak, másrészt jól látszik rajtuk az utóbbi évek pozitív fordulata a közvéleményben.

Milyen lesz a magyar gazdaság helyzete 12 hónap múlva?

A legfrissebb kutatás szerint a magyar válaszadók 50%-a gondolta úgy, hogy inkább jó, mint rossz a gazdaság jelenlegi állapota. Persze erre mondhatnánk, hogy megosztottak a felmérésben részt vevők, hiszen szinte hajszálra ugyanennyien mondják azt, hogy rossz állapotban van a gazdaság. Azonban az utóbbi évek pozitív változása szembetűnő: 2012-ben még csak minden tízedik magyar vélekedett úgy, hogy jó helyzetben van a gazdaság, ezt sikerült feltornászni 50%-ra, ráadásul az általunk vizsgált időtávon 2010 óta nem volt példa arra, hogy többen lássák jónak a helyzetet, mint rossznak.

Milyennek ítéli az európai gazdaság helyzetét?

A pillanatnyi helyzet mellett legalább ennyire fontos az emberek gazdasági jövőképe, erre sem panaszkodhatunk, hiszen 28% gondolja azt, hogy egy év alatt tovább javul majd a pozíciónk. Ennél magasabb arány utoljára 2010 tavaszán volt. Viszont csak 18% számít arra, hogy romlik majd a magyar gazdaság helyzete, ilyen alacsony arányra pedig szintén nem volt még példa a vizsgált időtávon. Vagyis érdemes az optimisták aránya mellett megvizsgálni azt is, hányan gondolják azt, hogy nem romlik a helyzet a következő egy évben, így pedig majdnem 80%-os arány jön ki a felmérésben, ami szintén jelentős javulás azt figyelembe véve, hogy 2011-12-ben még a többség romlásra számított.

Milyen lesz az európai gazdaság helyzete 12 hónap múlva?

Magyarország mellett számunkra legalább olyan fontos, hogyan teljesít Európa, hiszen az exporton keresztül az is jelentős hatással van ránk. Évek óta megszokhattuk, hogy az európai helyzetet a magyarok kedvezőbbnek ítélik meg, kicsit irigykedve tekintünk Nyugat-Európára. Ez a különbség jelenleg is fennáll, de valamennyit csökkent az utóbbi években. Most a megkérdezettek 62%-a gondolja, hogy Európa jó állapotban van.

Milyennek ítéli a személyes munkaerő-piaci helyzetét?

A fentiek után talán meglepő, hogy az európai gazdaság kilátásait illetően valamivel pesszimistábbak a magyarok, csak 24% számít további javulásra. Ebben egyrészt szerepe lehet a jelenlegi helyzet jobb megítélésének, hiszen onnan nehezebb tovább javulni, másrészt az utóbbi hónapok európai reformtörekvései után a többség valószínűleg még nem tudja eldönteni, hogyan értékelje például Emmanuel Macron, Angela Merkel vagy Jean-Claude Juncker terveit. Persze valószínűleg a magyarok nagy többsége csak nagyon felszínesen (vagy még úgy sem) hallott bármit is ezekről a tervekről. Azért olyan nagyon még nem aggódunk Európa sorsáért, hiszen négy magyarból három változatlan vagy jobb helyzetet vár egy év múlva.

Milyennek ítéli a saját háztartása anyagi helyzetét?

A magyarok közel 50%-a a gazdaság állapota mellett a személyes munkaerő-piaci helyzetét is inkább pozitívnak ítéli, és csak a megkérdezettek harmada mondta, hogy elégedetlen. Ahhoz képest, hogy pár éve még majdnem 60% panaszkodott, ebben is jelentős előrelépés történt, vagyis a jelek szerint nem csak a magyar gazdaság teljesítményét látják jobbnak az emberek, hanem a saját bőrükön is érzik ezeket a változásokat.

Mostanra a magyar válaszadók 53%-a szerint inkább jó, mint rossz a háztartása pénzügyi helyzete, miközben 2011-12-ben még 70% körül volt azoknak az aránya, akik rossznak ítélték azt. Az arány már 2017 tavaszán átfordult, hosszú évek után akkor voltak először többségben azok, akik elégedettek voltak, majd a fél évvel későbbi felmérésben csak tovább javult a helyzet.A lakosság javuló helyzetértékelését valószínűleg az elmúlt évek kedvező makrogazdasági folyamatai indokolhatják: a gazdaság növekszik részben a válság utáni európai és magyar kilábalásnak köszönhetően, a személyes jólét érzését pedig például a növekvő foglalkoztatottság és a reálbérek emelkedése indokolhatja. Ez a felmérés sem mutatja összességében azt, hogy Kánaán van Magyarországon, vagyis bizonyára vannak olyanok, akik nem érzik az életkörülményeik vagy a gazdaság helyzetének javulását.