Tényleg hazajön évente 20 ezer kivándorolt magyar?

Megváltozott a trend, évente 20 ezer ember jön haza úgy, hogy utána nem is megy vissza munkát keresni

Az év elején csökkenés

A választások után növekedés

Az emelkedő magyarországi reálbéreknek köszönhetően 2017 óta visszaáramlás figyelhető meg a külföldön munkát vállaló magyarok körében - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a hétvégén az MTI beszámolója szerint.- fogalmazott a miniszter.Felkerestük a Pénzügyminisztériumot, hogy Varga Mihály milyen adatok alapján vonta le ezeket a következtetéseket. Azt a választ kaptuk, hogy "a KSH munkerőfelmérésének adatai alapján 2018 első hét hónapjának átlagában havonta mintegy 12 ezerrel csökkent a külföldön dolgozó magyarok száma, ami 10%-ot meghaladó átlagos csökkenési ütemnek felel meg. A visszaesés az év első hónapjaiban volt különösen magas, amikor 20 ezres csökkenést is mért a KSH. Ez a csökkenő tendencia 2016-tól már egyre erősebben érezhető, 18 hónapja folyamatosan csökken a külföldön dolgozók száma".A munkaerőfelmérés havi adatairól a Portfolio is rendszeresen beszámol. Azt láttuk, hogya tavaly november és idén február közötti három hónapban, és utoljára 2014-ben mért a hivatal 100 ezer alatti adatot . Értelmezésünk szerint azonban a számokból az nem derül ki, hogy a külföldön dolgozók egy része hazajött, és Magyarországon állt munkában, vagy pedig felszámolta magyar lakhelyét, külföldön telepedett le, és ezért már "nem látja őket" a statisztika. De feltételezhetjük azt is, hogy a fokozódó munkaerőhiány közepette dinamikusan emelkedő keresetek miatt többen úgy dönthettek, hogy visszatérnek Magyarországra.A KSH adataiban látott kedvező folyamat azonban csak átmenetinek bizonyult. Március és május közöttEkkor már ismét 108 ezer főt mért a KSH , de megjegyeztük, hogy az adatokból csak nagyon óvatosan lehet kiolvasni bármit is, hiszen akár 10 ezer fő is lehet a mintavételi hiba a külföldön dolgozók esetében.

100 ezer felett maradt a létszám

Az elmúlt hónapok statisztikái 3-5%-kal alacsonyabb létszámról árulkodnak, mint az előző év azonos időszakában mért adat, vagyis szó sincs már az év elején látott 20%-ról.

Mi az igazság?

Érdemes az adatok kapcsán visszaemlékezni arra, hogy a magyarországi országgyűlési választások után a külföldi munkavállalás népszerűsége emelkedésnek indult, ugyanakkor ez a tendencia elméletileg nem tartott hosszú ideig. Erre már a választások után azonnal felhívtuk a figyelmet Május és június között 107 ezer külföldön dolgozót mért a hivatal, vagyis több hónap adata azt mutatta, hogy 105 és 110 ezer fő között stabilizálódott az éven belül külföldön dolgozók száma. Ez még mindig alacsonyabb szám, mint amit 2017-ben láthattunk, viszont csökkenő trend már nincs.A munkaerőfelmérés adataiból egyébként nem érdemes túlzottan komoly következtetéseket levonni, hiszen azokat éri el a statisztika, akiknek van Magyarországon élő háztartástagjuk. Jellemzően ez a 100 ezer körüli létszám az, akik a környező országokban dolgoznak, és rendszeresen hazalátogatnak, illetve nem feltett céljuk a végleges kivándorlás.A kivándorlók számát (akik véglegesen elhagyják az országot) ugyanis egy másik statisztika összesíti, amit évente egyszer láthatunk a népmozgalmi adatok alapján (ez mutatja a népesség alakulását is). E statisztika azt jelzi, hogy az elmúlt években csökkent a kivándorlók száma, de igen magas szintről kezdett el ereszkedni a létszám. Az alábbi ábra mutatja a tendenciát:

A népmozgalmi statisztika tartalmazza azokat is, akik Magyarországon születtek, valamikor külföldre mentek, és ezt követően visszajöttek. A KSH a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, valamint a TAJ-nyilvántartásból dolgozik. Ez a statisztika töretlen emelkedést mutat, és tavaly már elérte a 20 ezer főt is, ugyanakkor a megelőző időszakban 9-15 ezer között alakult a létszámuk.Ez a statisztika már a 2017-es évre vonatkozóan egybevág azzal, amit Varga Mihály mondott, habár nem fogalmaznánk olyan erősen, hogy "évente 20 ezer ember jön haza úgy, hogy utána nem is megy vissza munkát keresni". A tavalyi év volt az első, amikor ez megtörtént. Azt pedig végképp nem tudjuk, hogy nem mennek-e vissza.

A fenti adat azonban egyoldalúan mutatja a magyarok migrációs folyamatait, hiszen nem csupán a visszavándorlási, hanem a kivándorlási tendenciákat is érdemes nézni. A kettő együtt mutatja meg, hogy mennyire csökkent a magyarok kivándorlási kedve. (Annál is inkább érdemes így számolni, mert minél több magyar dolgozik/él kint, annál könnyebb magasabb visszavándorlási számokat is látni.) Az így számolt nettó vándorlási egyenleg továbbra is negatív - habár javul a trend -, vagyis több magyar megy ki, mint amennyien jönnek. Összesen becslésünk szerint már 600 ezer magyar élhet külföldön, és nagyon sokan tervezik , hogy elhagyják az országot.