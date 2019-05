Tényleg itt a fordulat a kivándorlásban, vagy csak a Brexit-káosz mentett meg?

Akkor most tényleg történelmi fordulatot látunk?

A KSH a múlt héten közölte friss kiadványában , hogy adatai szerint 2018-ban 18 150 magyar állampolgár vándorolt ki az országból, miközben 20 ezren tértek vissza olyanok, akik korábban külföldön éltek. Hasonlóra évek óta nem volt példa, eddig megállíthatatlannak tűnt a kivándorlás, legfeljebb lassulást láttunk az elmúlt egy-két évben.

Egyrészt a "küldő" ország gyűjt adatokat arról, hányan lépnek ki, ez azonban sokszor nem megbízható. Magyarországon ugyan kötelező bejelenteni, ha valaki külföldre költözik, és ott szerez társadalombiztosítási jogosultságot, ezt azonban sokszor nem teszik meg. A KSH ezekből az adatokból dolgozik, melyek a trendeket jól jelezhetik, de szinte biztos, hogy jelentősen alulbecslik a tényleges kivándorlást.

Másrészt a fogadó ország is készít statisztikákat a társadalombiztosítás, a munkaerőpiac vagy az adózás alapján. Ezeket hívják az Európai Unión belül tükörstatisztikáknak, melyeket a tagállamok bocsátanak rendelkezésre. Ezekben azonban nem szerepelnek például a feketén foglalkoztatottak vagy a munkaerőpiacon nem megjelenő családtagok.

Az Európai Unióban a munkaerő szabad áramlása miatt különösen nehéz mérni a tagállamok közti vándorlást, hiszen semmilyen regisztrációt nem kötelező végrehajtani, nem kell munkavállalási engedélyt kiváltani ahhoz, hogy valaki másik országban dolgozzon az Unión belül. Éppen ezért érdemes több forrásból dolgozni, és mindegyiknek a megbízhatóságát megkérdőjelezni.

A német és osztrák adatok mást mutatnak

Ez persze még nem kellene, hogy ellentmondjon a KSH adatának, hiszen más országok ellensúlyozhatnák ezt a szerény növekedést. Ha azonban megnézzük a statisztikai hivatal részletes adatait, akkor nem áll össze a kép:

A KSH adatai szerint a 18 150 kivándorló magyar állampolgár 31%-a (mintegy 5600 fő) ment Németországba, a 20 ezer visszatérő negyede pedig onnan érkezett. Ennek alapján minimális, pár száz fős emelkedést kellett volna regisztrálni a Destatis ötezres növekedésével szemben. Ráadásul a német statisztikusok sokkal nagyobb mozgást mértek tavaly: adataik szerint 28 ezren regisztráltak első alkalommal, 23 ezren pedig máshova költöztek (pl. hazatértek) a magyarok közül. Ez is megerősíti, hogy a KSH számbavétele a mozgásoknak csak egy részét képes megragadni.

Hasonló a helyzet Ausztria esetében is: a KSH szerint közel 5500 kivándorló mellett hatezren térek haza 2018-ban, ebből viszont nem jön össze az említett 5600 fős emelkedés.

A hazatérő angliai magyarok menthették meg a dolgot

Az ONS hivatalos adata szerint tavaly 21 ezerrel, 98 ezerről 77 ezerre csökkent az országban élő magyar állampolgárok száma.

Akkor most hány magyar élhet Nyugat-Európában?

Már az adatok megjelenésekor jeleztük, hogy a KSH statisztikáját sem érdemes készpénznek venni (ahogy mást sem), mivel az eddig megjelent tagállami adatok ennek némileg ellentmondanak. A nemzetközi vándorlás nem csak Magyarországon, hanem máshol is nehezen mérhető, alapvetően két módszer van rá:Az Eurostat átfogó 2018-as adatai még nem jelentek meg, a számunkra legfontosabb három ország adatait már publikálták. Németország, Ausztria és az Egyesült Királyság a Nyugat-Európában élő magyarok mintegy kilencven százalékát foglalja magában. A nagyobb fogadó országok adatairól a Portfolio korábban is beszámolt, tavasszal már kiderült, hogy a német és osztrák tükörstatisztika további mérsékelt növekedést mutat. A német statisztikai hivatal (Destatis) adatai szerint 2018 végén több mint 212 ezer magyar élt az országban, ami több mint 5300-zal haladta meg az egy évvel korábbit. Ausztriában az ottani hatóság majdnem 83 ezer magyar állampolgárt regisztrált, ami 5600-zal volt magasabb, mint 2017-ben.Ezzel persze nem azt akarjuk mondani, hogy a KSH által közölt adatok nem helytállók, de a rendelkezésére álló módszertannal valószínűleg csak a tendenciákat képes megragadni. Éppen ezért érdemes megvizsgálni a másik adatforrást is, ez pedig jelen esetben ellentmond annak.Ilyen előjelek után jelent meg a múlt héten a brit statisztikai hivatal (ONS) friss adata, ami jókora pozitív meglepetést okozott magyar szempontból. Azt korábban is lehetett sejteni, hogy az Egyesült Királyság esetében megfordulhatott a trend, hiszen részben a Brexit miatti bizonytalanság egyre kevesebb kelet-európai munkavállaló számára tűnt vonzó célpontnak a sziget.Vagyis a brit adat önmagában ellensúlyozta a német és osztrák statisztika emelkedését, sőt ha a három legfontosabb célországot nézzük, akkor végre egyszer nem láttunk nettó kivándorlást 2018-ban a tükörstatisztikák alapján sem. Magyarul az megállapítható, hogy 2018-ban legrosszabb esetben is stagnált a Nyugat-Európában élő magyarok száma, nagyobb eséllyel valóban egy kis csökkenést láttunk.Azt majd a következő évek döntik el, hogy ez a tavaly látott folyamat mennyire lesz tartós, valóban egy új trend kezdete-e. Az egyértelműen látszik évek óta, hogy csillapodik a kivándorlási kedv, de épp a mostani brit adatok mutatnak rá arra, hogy komoly szerepe lehet a Brexit jövőbeli sorsának. Ha sikerül békésen rendezni a vitát és a britek bent maradnak az EU-ban, akkor az akár újabb kivándorlási hullám is elindulhat.A három legfontosabb ország adatainak ismeretében megbecsülhetjük, hány magyar élhet most Nyugat-Európában. A német, osztrák és brit hivatalos adatok 380 ezer főt tesznek ki hivatalosan, ehhez jöhet a közepes és kisebb országokból még pár tízezer, így a végleges szám 450 ezer körül lehet.

A Portfolio azonban évek óta következetesen azt a véleményt képviseli, hogy a brit adat irreálisan alacsony. Tavaly a 2017-es adatok kapcsán az általunk végrehajtott módosításokkal együtt 610 ezerre becsültük az Európába vándorolt magyarok számát, most a tendenciát látva azt gondoljuk, hogy ez tavaly jó eséllyel